Gold Silver Price: दो दिन पहले ही पीएम मोदी ने हैदराबाद में एक जनसभा के दौरान लोगों से सोना की खरीद से बचने की अपील की थी. इसके बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार देर रात नोटिफिकेशन जारी कर सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 6 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया है.
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Gold Silver Import Duty: अगर आप भी सोना-चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपको झटका देगी. जी हां, देश में अब सोना-चांदी समेत दूसरी कीमती धातुओं को खरीदना महंगा होने वाला है. वित्त मंत्रालय की तरफ से देर रात लागू किये गए फैसले के बाद सोने- चांदी समेत और अन्य कीमती धातुओं पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी (customs duty) में इजाफा कर दिया गया है. सरकार के इस नोटिफिकेशन के बाद नई दरें आधी रात से लागू कर दी गई हैं.
सरकार की तरफ से लिये गए इस फैसले का असर न केवल कच्चे सोने और चांदी पर पड़ेगा, बल्कि ज्वैलरी बनाने में यूज होने वाले छोटे कलपुर्जों और इंडस्ट्रियल इम्पोर्ट पर भी देखा जाएगा. सरकार की तरफ से लिये गए फैसले के बाद सोने और चांदी पर इम्पोर्ट फी 6% से बढ़कर 15% हो गया है. इसके अलावा प्लैटिनम और उससे जुड़े प्रोडक्ट पर भी ज्यादा कस्टम ड्यूटी देनी होगी. जिन चीजों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, उनमें ज्वैलरी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले हुक, क्लैप्स, पिन और स्क्रू आदि भी शामिल हैं.
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सरकार ने इस बदलाव के लिए साल 2000 से लेकर 2025 तक के पुराने नियमों में बदलाव किया है. यहां तक कि रीसाइक्लिंग के लिए यूज होने वाली मेटल की राख और दूसरे चीजों पर भी अब 10% की दर से चार्ज लागू होगा. सरकार की तरफ से लिये गए इस फैसले के पीछे सोने के लगातार बढ़ते आयात को कंट्रोल करने की कोशिश देखी जा रही है. आपको बता दें रविवार को हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने देश की जनता से अगले एक साल तक सोने की खरीद से बचने की अपील की थी.
प्रधानमंत्री ने ईंधन की बचत करने और विदेशी यात्राओं को टालने की भी बात कही थी. आंकड़ों की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में देश का गोल्ड इम्पोर्ट 71.98 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड लेवल पर रहा है. यह पिछले साल के मुकाबले 2% ज्यादा है. पीएम मोदी की अपील कस्टम ड्यूटी बढ़ने की आहट से पहले ज्वेलरी कंपनियों के शेयर में गिरावट देखी जा रही है. पिछले दो कारोबारी सत्र से टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स और सेनको गोल्ड जैसी बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में भारी गिरावट देखी गई.
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सोने और चांदी समेत कीमती धातुओं के आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का सीधा असर आम आदमी पर देखा जाएगा. इससे पहले से ही महंगा सोना देश में और महंगा हो जाएगा, जिससे ज्वैलरी की कीमत में इजाफा होगा. इसके अलावा मेकिंग चार्ज और फिनिशिंग पर भी सरकार के इस फैसले का असर देखा जाएगा. सरकार की तरफ से लिये गए इस फैसले के बाद रिटेल मार्केट में सोने-चांदी की डिमांड गिरकर नीचे आ सकती है.