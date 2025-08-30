सरकार ने राज्‍यों व केंद्र शासित प्रदेशों को दी राहत, इस चार्ज में क‍िया 40% का इजाफा
सरकार ने राज्‍यों व केंद्र शासित प्रदेशों को दी राहत, इस चार्ज में क‍िया 40% का इजाफा

What is Gunny Bags: आंध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने अपने सुझाव दिए. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में थोक और खुदरा व्यापारियों के अलावा प्रोसेसर्स पर लागू गेहूं की स्टॉक ल‍िमि‍ट को 31 मार्च, 2026 तक कम करने का फैसला क‍िया है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 30, 2025, 07:08 PM IST
सरकार ने राज्‍यों व केंद्र शासित प्रदेशों को दी राहत, इस चार्ज में क‍िया 40% का इजाफा

Gunny Bags Charges: केंद्र सरकार ने बोरियों के उपयोग शुल्क में करीब 40 प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को वित्तीय राहत मिली है. सरकार ने उपयोग शुल्क को 7.32 रुपये प्रति प्रयुक्त (Used) बोरी से बदलकर 10.22 रुपये प्रति प्रयुक्त (Used) बोरी या राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश की तरफ से वहन की गई वास्तविक लागत जो भी कम हो, कर दिया है. केएमएस 2017-18 से केएमएस 2024-25 तक नए बोरियों की लागत में ग्रोथ के अनुपात में प्रयुक्‍त बोरियों के उपयोग शुल्क में इजाफा क‍िया गया है.

केंद्र-राज्य सहयोग को मजबूत किया जा सकेगा

संशोधित दर को केएमएस 2025-26 से लागू क‍िया जाएगा. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, प्रह्लाद जोशी के अनुसार, इस फैसले का मकसद सुचारू खरीद संचालन सुनिश्चित करना है, जिससे सस्टेनेबल पैकेजिंग प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही खाद्यान्‍न खरीद और वितरण में केंद्र-राज्य सहयोग को मजबूत किया जा सकेगा. केंद्र को अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संशोधन के अनुरोध प्राप्त हुए, जिसके बाद भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक समिति का गठन किया.

स्टॉक ल‍िमि‍ट को 31 मार्च तक कम करने का फैसला
पैकेजिंग प्राइस की व्यापक समीक्षा के लिए इस समिति में राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों और एफसीआई (FCI) के सदस्य शामिल थे. आंध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने समिति को अपने सुझाव दिए. इस हफ्ते की शुरुआत में आगामी त्योहारी सीजन से पहले गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लगातार प्रयासों के तहत केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में थोक और खुदरा व्यापारियों के साथ-साथ प्रोसेसर्स पर लागू गेहूं की स्टॉक सीमा को 31 मार्च, 2026 तक कम करने का निर्णय लिया.

उपभोक्ता मामले म‍िन‍िस्‍ट्री ऑफ फूड एंड पब्‍ल‍िक ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन की तरफ से जारी बयान के अनुसार थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं की स्टॉक ल‍िमि‍ट पहले के 3,000 मीट्रिक टन से घटाकर 2,000 मीट्रिक टन कर दी गई है, जबकि र‍िटेल विक्रेताओं के मामले में हर खुदरा दुकान के लिए स्टॉक ल‍िमि‍ट पहले के 10 मीट्रिक टन से घटाकर 8 मीट्रिक टन कर दी गई है. इसी प्रकार, गेहूं प्रोसेसर्स के लिए, गेहूं भंडारण ल‍िमि‍ट को घटाकर मासिक स्थापित क्षमता (MIC) के 60 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2025-26 के शेष महीनों से गुणा) कर दिया गया है.

इससे पहले, यह सीमा मासिक स्थापित क्षमता के 70 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2025-26 के शेष महीनों से गुणा) पर निर्धारित की गई थी. यह भंडारण सीमा सरकार की समग्र खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन और जमाखोरी तथा बेईमानी से की जाने वाली सट्टेबाजी को रोकने की नीति के तहत लगाई गई है, जो कृत्रिम कमी पैदा कर कीमतों को बढ़ाती है. 

