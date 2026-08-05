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फ्री तक ठीक,अगर UPI पर लगा चार्ज, तो 53% लोग छोड़ सकते हैं साथ! ₹2000 से ज्यादा के पेमेंट पर फीस वसूली की तैयारी, क्या-क्या बदलेगा?

UPI Payment fees: सरकार संसद में बिल लेकर आई है. अगर ये बिल पास हो गया, तो सरकार को डिजिटल पेमेंट पर MDR चार्ज लगाने का अधिकार मिल जाएगा. जिसके पास यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लग सकता है. यहां ये समझना जरूरी है कि ये चार्ज किसे लगेगा, कितना लगेगा और इसका असर क्या होगा ?

Written ByBavita Jha
Published: Aug 05, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 01:57 PM IST
फ्री तक ठीक,अगर UPI पर लगा चार्ज, तो 53% लोग छोड़ सकते हैं साथ! ₹2000 से ज्यादा के पेमेंट पर फीस वसूली की तैयारी, क्या-क्या बदलेगा?

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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