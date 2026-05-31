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Hindi Newsबिजनेसपेट्रोल-डीजल पर सरकार का बड़ा फैसला, एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स में बदलाव, वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

पेट्रोल-डीजल पर सरकार का बड़ा फैसला, एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स में बदलाव, वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

Central Excise Rates Revision: ईरान जंग की वजह देश में बढ़ रही ऊर्जा संकट से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है. सरकार ने पेट्रोल-डीजल-एटीएफ पर एक्सपोर्ट टैक्स में बदलाव किया है, ताकि घरेलू मांग को बढ़ाया जा सके.  

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 31, 2026, 08:19 AM IST
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पेट्रोल-डीजल पर सरकार का बड़ा फैसला, एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स में बदलाव, वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

Central Excise Rates Revision Updates:  ईरान युद्ध की वजह से पैदा हुई ऊर्जा संकट के चलते केंद्र सरकार ने तेल से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाले शुल्क में बदलाव किया है. सरकार ने नई दरों की घोषणा कर दी है. 1 जून से पेट्रोल-डीजल,एटीएफ के निर्यात पर लगने वाली दरें में कटौती की गई है. सरकार ने देश से बाहर बेचे जाने वाले पेट्रोल-डीजल, एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती कर दी है.  सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 1.5 रुपए प्रति लीटर, डीजल पर ड्यूटी 13.5 रुपए प्रति लीटर, ATF के निर्यात पर ड्यूटी 9.5 रुपए प्रति लीटर तय कर दिया है. बता दें कि सरकार हर 15 दिन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्स की समीक्षा करती है. अगले 15 दिनों के लिए इस दर को तय किया गया है.  

पेट्रोल-डीजल-ATF के एक्सपोर्ट पर नया नियम  
केंद्र सरकार ने 1 जून 2026 से पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर एक्सपोर्ट पर संसोधित शुल्क लगाने की घोषणा की है. इस फैसले से घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता पर कोई असर नहीं होगा. सरकार का दावा है कि घरेलू मांग की प्रमुखता सबसे पहले तय की गई है.   

सरकार के फैसले से आपको राहत  

सरकार ने पेट्रोल-डीजल के एक्सपोर्ट पर नया शुल्क लगाने का फैसला किया है, जिससे घरेलू बाजार में तेल की उपलब्धता बढ़ेगी. अंतरराष्ट्रीय स्थिति के बीच देश के नागरिकों को राहत देने के लिए सरकार ने तेल के एक्सपोर्ट पर टैक्स बढ़ाया है, निर्यात का खर्च बढ़ने से निर्यातक अधिक मुनाफे के चक्कर में तेल के एक्सपोर्ट से बचे. हालांकि पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी आप पर एक खबर का कोई असर नहीं होगा.  

केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्या होते हैं?

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असल में केंद्रीय उत्पाद शुल्क वह अप्रत्यक्ष कर है, जिसे भारत सरकार उत्पादित वस्तुओं पर लगाती है. यह कर मुख्य रूप से विनिर्माण प्रोसेसिंग पर वसूला जाता है. पेट्रोलियम, शराब, तंबाकू आदि जैसी वस्तुओं पर यह शुल्क आमतौर पर लागू होता है. सरकार ने अपनी अधिसूचना में इन बदलावों को सार्वजनिक हित में बताया है. आमतौर पर सरकार ऐसे फैसले मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, उपभोक्ताओं को राहत देने, औद्योगिक लागत कम करने और राजस्व संतुलन बनाए रखने के लिए करती है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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