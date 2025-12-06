IndiGo Crisis Update: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि इंडिगो के ऑपरेशनल क्राइसिस के बीच म‍िन‍िस्‍ट्री ने सभी प्रभावित रूट पर फेयर और रिजनेबल किराया ल‍िये जाने के ल‍िये अपनी रेग्‍युलेट‍िंग शक्‍त‍ियों का इस्तेमाल किया है. सभी एयरलाइन को ऑफ‍िश‍ियल निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि निर्धारित किराया सीमा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. इसके अलावा, फेयर कैप्स वर्तमान स्थिति के पूरी तरह से स्थिर हो जाने तक लागू रहेंगे.

किराये में अचानक बढ़ोतरी के बाद उठाया कदम

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'मंत्रालय रीयल-टाइम डेटा और एयरलाइनों व ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स के साथ एक्टिव कॉर्डिनेशन के जरिए फेयर लेवल पर कड़ी निगरानी जारी रखेगा. निर्धारित मानकों से हट कर आचरण करने पर व्यापक जनहित में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी.' मंत्रालय की ओर से यह कदम इंडिगो की ओर से कई घरेलू उड़ानों को रद्द करने से कई महत्वपूर्ण रूट्स के हवाई यात्रा के किराये में अचानक हुई बढ़ोतरी के बाद उठाया जा रहा है.

टिकट की कीमत में तेज उछाल दर्ज किया जा रहा

अचानक बड़ी संख्या में घरेलू उड़ानों के रद्द हो जाने से यात्रियों के लिए हवाई यात्रा को लेकर बाधा पैदा हो गई है. उन्हें अपने जरूरी कामों के लिए दूसरी टिकट बुक करनी पड़ रही है, ऐसे में देश में लास्ट मिनट टिकट की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया जा रहा है. बीते शुक्रवार को दिल्ली-मुंबई रूट के लिए एयर इंडिया का फेयर 60,000 रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. वहीं, चेन्नई-दिल्ली रूट पर इंडिया एक्सप्रेस का फेयर भी 41,000 रुपए और स्पाइसजेट का किराया 69,000 रुपए तक पहुंच गया.

मंत्रालय का कहना है कि मौजूदा व्यवधान के दौरान कुछ एयरलाइनों की ओर से चार्ज किये जा रहे हाई फेयर से जुड़ी चिंताओं को गंभीरता से लिया गया है. बयान के अनुसार, 'यात्रियों को किसी भी प्रकार की अवसरवादी प्राइसिंग से बचाने के लिए मंत्रालय ने फेयर और रिजनेबल किराया सुनिश्‍च‍ित करने के लिए अपनी नियामकीय शक्तियों का यूज किया है.'

सरकार का कहना है कि इस निर्देश का उद्देश्य मार्केट में प्राइसिंग से जुड़े अनुशासन को बनाए रखना और संकटग्रस्त यात्रियों के शोषण को रोकना है. साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि वरिष्ठ नागरिक, छात्र और मरीज जैसे नागरिक जिन्हें तत्काल यात्रा करने की जरूरत है, को वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े. मौजूदा क्राइसिस के पांचवें दिन शनिवार को इंडिगो की ओर से 400 से अधिक घरेलू उड़ानों को रद्द किया गया. (IANS)