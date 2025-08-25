सरकार ने लाखों कर्मचार‍ियों को द‍िया खास मौका, UPS से NPS में श‍िफ्ट होने की आजादी
What is NPS: एनपीएस को सरकार की तरफ से साल 2024 में शुरू क‍िया गया था. लेक‍िन केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से इसका लंबा व‍िरोध क‍िये जाने के बाद सरकार 2024 में यूपीएस (UPS) लेकर आई. ओपीएस के तहत कर्मचार‍ियों को 50 प्रत‍िशत फ‍िक्‍स पेंशन म‍िलती है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 25, 2025, 11:56 PM IST
What is UPS: अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो सरकार की तरफ से एक बार फ‍िर से अपने लाखों कर्मचार‍ियों को बड़ा मौका द‍िया गया है. प‍िछले द‍िनों कर्मचार‍ियों की तरफ से ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम (OPS) की मांग क‍िये जाने के बाद सरकार ने बीच का रास्‍ता न‍िकालते हुए यून‍िफाइड पेंशन स्‍कीम (UPS) को शुरू क‍िया था. इसके साथ ही सरकार ने साल 2004 से शुरू की गई नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूपीएस (UPS) में स्‍व‍िच होने के लि‍ए एक तय समय द‍िया था. लेक‍िन अब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक और बड़ा मौका दिया है.

30 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं स‍िलेक्‍ट

इसके तहत अब कर्मचारी चाहें तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में जा सकेंगे. यह बदलाव ऐसे कर्मचारियों के लिए है, जो ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम (OPS) का फायदा लेना चाहते हैं. ऐसे केंद्रीय कर्मचारी, जो 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम' (UPS) को चुनना चाहते हैं वे 30 सितंबर 2025 से पहले ऐसा कर सकते हैं. वित्त मंत्रालय के एक नोट‍िफ‍िकेशन के अनुसार कर्मचारी रिटायरमेंट से एक साल पहले या वॉलंटरी र‍िटायरमेंट (voluntary retirement) की तारीख से तीन महीने पहले तक इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं.

इन लोगों को नहीं मिलेगा मौका
यह सुविधा ऐसे कर्मचारियों के लिए नहीं है, जिन्हें नौकरी से निकाला गया है या दंड के तौर पर जबरन रिटायर किया गया है या जिनके खि‍लाफ क‍िसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है. अब सरकार की तरफ से द‍िये गए मौके के तहत यद‍ि कोई कर्मचारी UPS से NPS में जाता है तो उन्‍हें NPS से जुड़े नियम मानने होंगे. इसके बाद उन्‍हें UPS के तहत मिलने वाले फायदे नहीं द‍िये जाएंगे. सरकार की तरफ से NPS में कर्मचारियों के लिए 4% का अतिरिक्त योगदान क‍िया जाता है. इस पैसे को उनके NPS अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा. इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्‍मीद है.

यूपीएस क्‍या है?
यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, भारत सरकार की तरफ से साल 2024 में शुरू की गई पेंशन स्‍कीम है. यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी. इसमें ऐसे कर्मचारी श‍िफ्ट हो सकते थे जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत हैं. इस स्कीम में कर्मचारियों को र‍िटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता है. इसमें 60% फैमली पेंशन भी शामिल है. यूपीएस के तहत कर्मचारियों को न‍िश्‍च‍ित पेंशन गारंटी म‍िलती है. इसके अलावा NPS के तहत बाजार र‍िस्‍क को कम करता है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

UPSNPS

