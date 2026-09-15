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बिना इमिग्रेशन क्लीयरेंस देश छोड़ गए 3 इतालवी, एयर इंडिया की चूक पर उठे सवाल; क्या है एयरलाइन 'ईजी कनेक्ट' सर्विस?

Air India Security Lapse: दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है जहां तीन इटैलियन नागरिक बिना इमिग्रेशन जांच कराए म्यूनिख चले गए. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब तलब किया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 15, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 01:24 PM IST
बिना इमिग्रेशन क्लीयरेंस देश छोड़ गए 3 इतालवी, एयर इंडिया की चूक पर उठे सवाल; क्या है एयरलाइन 'ईजी कनेक्ट' सर्विस?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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