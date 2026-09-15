बिना इमिग्रेशन क्लीयरेंस देश छोड़ गए 3 इतालवी, एयर इंडिया की चूक पर उठे सवाल; क्या है एयरलाइन 'ईजी कनेक्ट' सर्विस?

भारी सुरक्षा और तमाम स्टॉफ के बीच यह चूक कैसे हुई? पूरी चूक को समझने के लिए पहले आपको एयर इंडिया के 'हब-एंड-स्पोक' यानी 'ईजी कनेक्ट' मॉडल को जानना जरूरी है. इस सर्विस के तहत अमृतसर, वाराणसी और अहमदाबाद जैसे चुनिंदा डोमेस्टिक एयरपोर्ट से दिल्ली होकर विदेश जाने वाले यात्रियों को उनके पहले ही एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन फैसेलिटी दे दी जाती है. ऐसे इंटरनेशनल यात्रियों के बोर्डिंग पास पर स्पेशल कोड 'I' दर्ज होता है. इससे वे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद बिना रुके सीधे इंटरनेशनल डिपार्चर गेट की की तरफ बढ़ जाते हैं. लेकिन, जिन यात्रियों को दिल्ली में इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा करना होता है उनके बोर्डिंग पास पर 'D' लिखा होता है.