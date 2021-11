पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर! अब नहीं देना होगा 'Life Certificate', जानिए क्या आया नियम

नई दिल्ली: Life Certificate: पेंशनर्स के लिए सरकार ने सराहनीय पहल की है. केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के लिए ‘लाइफ सर्टिफिकेट’ के प्रूफ के तौर पर अब नई तकनीक 'फेस रिकग्निशन' जारी किया है. इसके तहत अब पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं होगी. अब चेहरा देखते ही उनका 'लाइफ सर्टिफिकेट' प्रमाण जमा हो जाएगा.

दरअसल, फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी (Face Recognition) चेहरा पहचानने वाली एक खास टेक्निक है. कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने इसे लॉन्च करते हुए कहा, 'इससे रिटायर्ड और बुजुर्ग पेंशनर्स को काफी सहूलियत होगी. चेहरा पहचानने वाली इस टेक्नोलॉजी की मदद से पेंशनर्स के जीवित होने की पुष्टि की जा सकेगी.

गौरतलब है कि सभी पेंशनर्स को साल के एंड में अपना लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) सब्मिट करना होता है. ये सर्टिफिकेट प्रूफ होता है कि पेंशनर जीवित हैं और इसी आधार पर रिटायर्ड और बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन जारी रखी जाती है. कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने एक ट्वीट कर कहा कि 'यूनीक़ 'face recognition technology' लॉन्च किया, जिससे देश में करोड़ों पेंशनधारकों को आसानी से एक मोबाइल ऐप के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) सब्मिट करने में मदद मिलेगी.'

Launched unique "Face Recognition Technology" which will benefit crores of Pensioners across the country in providing Life Certificate by simply using Mobile App. #DoPPW #DoPT pic.twitter.com/GgcX8Ho1UG

— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) November 29, 2021