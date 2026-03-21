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ईरान जंग के बीच सरकार ने खत्म किया एयरफेयर कैप, एयरलाइंस को राहत; अब बाजार तय करेगा किराया

भारत ने दिसंबर से लागू एयरफेयर कैप हटा दिए हैं. ये फैसला एयरलाइंस की बढ़ती वित्तीय दबाव की चेतावनी के बाद लिया गया है. सरकार का ये फैसला सोमवार यानी 23 मर्च से लागू होगा.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 21, 2026, 11:24 PM IST
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ईरान जंग के बीच सरकार ने खत्म किया एयरफेयर कैप, एयरलाइंस को राहत; अब बाजार तय करेगा किराया

Govt revokes fare price caps :  ईरान-इजरायल की जंग ने पूरी दुनिया में हलचल मचा कर रख दी है. इसी बीच अब भारत सरकार ने दिसंबर में एयरलाइंस पर लगाए गए किराया सीमा (एयरफेयर कैप) को हटा दिया है. ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब वेस्ट एशिया में युद्ध जारी है. खासकर ईरान से जुड़े तनाव एयरलाइंस के ऑपरेशन पर असर डाल रहे हैं. सरकार का ये फैसला सोमवार यानी 23 मर्च से लागू होगा.

एयरलाइंस लंबे समय से इन कैप्स को हटाने की मांग कर रही थीं. उनका कहना था कि बढ़ती ईंधन कीमतों और उड़ानों में आ रही बाधाओं के कारण उनकी लागत लगातार बढ़ रही है.

दिसंबर में लगा था प्रतिबंध

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दिसंबर में सरकार ने उड़ानों में भारी गड़बड़ी और कैंसलेशन के बाद किराए पर ऊपरी सीमा तय की थी. ताकि यात्रियों को राहत मिल सके. इस सीमा के तहत दूरी के हिसाब से अधिकतम किराया तय किया गया था. हालांकि, अब हालात बदल चुके हैं. ईरान से जुड़े युद्ध के कारण पश्चिम एशिया के एयरस्पेस में दिक्कतें आई हैं, जिससे उड़ानों के रास्ते लंबे हो गए हैं और ईंधन की खपत बढ़ गई है. इससे एयरलाइंस की लागत और बढ़ गई है. 

भारत ने दिसंबर में इंडिगो द्वारा परिचालन समस्याओं के चलते बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसलेशन के बाद व्यापक व्यवधान पैदा होने पर एयरफेयर कैप लागू किए थे. सरकार ने दूरी के आधार पर टिकट कीमतों की सीमा तय की थी. इसमें एकतरफा यात्रा के लिए अधिकतम किराया 18,000 रुपये रखा गया था.

ये भी पढ़ें : क्या बदलने वाला है DA कैलकुलेशन फॉर्मूला? जानिए सैलरी और पेंशन पर कितना पड़ेगा फर्क

पहले लागू किए गए किराया कैप की डिटेल

500 किमी तक के रूट के लिए किराया सीमा ₹7,500 तय की गई थी. 500 से 1,000 किमी के बीच के लिए ₹12,000. 1,000 से 1,500 किमी के रूट के लिए ₹15,000 और 1,500 किमी से अधिक दूरी के लिए अधिकतम ₹18,000 तय किया गया था. हालांकि, ये किराया सीमा बिजनेस क्लास यात्रा पर लागू नहीं थी और न ही क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना ‘उड़ान’ के तहत संचालित उड़ानों पर लागू होती थी.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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