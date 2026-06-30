/पेट्रोल-डीजल पर सरकार का बड़ा फैसला, 1 जुलाई से लागू होंगे नए नियम; मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

Petrol-Diesel : कच्चे तेल की कीमतों में लगातार नरमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी में बदलाव किया है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, संशोधित दरें 1 जुलाई 2026 से अगले पखवाड़े तक प्रभावी रहेंगी.
सरकार के ताजा फैसले के तहत पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जबकि डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाली ड्यूटी में राहत दी गई है.
Rs 4 per litre Special Aditional Excise Duty on exports of petrol, Rs 8.5 per litre on exports of diesel and Rs 7.5 per litre on exports of ATF (Aviation Turbine Fuel). Exemption extended to Mauritius and Maldives other than Nepal, Bhutani, Bangladesh and Sri Lanka. No change in… pic.twitter.com/qcTqhX3XN7
— ANI (@ANI) June 30, 2026
नई दरों के मुताबिक, पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 1.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 4 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है. वहीं डीजल पर यह ड्यूटी 14 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 8.50 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है. इसके अलावा, ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 12.50 रुपये प्रति लीटर से कम करके 7.50 रुपये प्रति लीटर निर्धारित की गई है.
बता दें, इसी वर्ष मार्च में सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के साथ-साथ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लागू किया था. होर्मुज के जरिए समुद्री आवाजाही सामान्य होने से कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होने की आशंकाएं काफी हद तक कम हो गई हैं. इसके चलते कच्चे तेल की कीमतें 126 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर के उच्च स्तर से तेजी से नीचे आई हैं.
अर्थशास्त्रियों और बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि वर्ष 2026 में ब्रेंट क्रूड का औसत भाव 84.50 डॉलर प्रति बैरल रह सकता है, जबकि पिछले महीने इसका अनुमान 90.44 डॉलर प्रति बैरल लगाया गया था. जब पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर एक्सपोर्ट लेवी लागू की गई थी, तब पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियों द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को किए जाने वाले निर्यात को इससे छूट दी गई थी. अब सरकार ने इस छूट का दायरा बढ़ाते हुए पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियों द्वारा मॉरीशस और मालदीव को किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल और ATF के निर्यात को भी इसमें शामिल कर लिया है.