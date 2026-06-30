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पेट्रोल-डीजल पर सरकार का बड़ा फैसला, 1 जुलाई से लागू होंगे नए नियम; मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, संशोधित दरें 1 जुलाई 2026 से अगले पखवाड़े तक प्रभावी रहेंगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 30, 2026, 10:09 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:14 PM IST
पेट्रोल-डीजल पर सरकार का बड़ा फैसला, 1 जुलाई से लागू होंगे नए नियम; मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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