/पेट्रोल-डीजल पर सरकार का बड़ा फैसला, 1 जुलाई से लागू होंगे नए नियम; मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

अर्थशास्त्रियों और बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि वर्ष 2026 में ब्रेंट क्रूड का औसत भाव 84.50 डॉलर प्रति बैरल रह सकता है, जबकि पिछले महीने इसका अनुमान 90.44 डॉलर प्रति बैरल लगाया गया था. जब पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर एक्सपोर्ट लेवी लागू की गई थी, तब पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियों द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को किए जाने वाले निर्यात को इससे छूट दी गई थी. अब सरकार ने इस छूट का दायरा बढ़ाते हुए पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियों द्वारा मॉरीशस और मालदीव को किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल और ATF के निर्यात को भी इसमें शामिल कर लिया है.