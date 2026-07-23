E20 Petrol: 20 फीसदी इथेनॉल मिलावट वाले पेट्रोल पर लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. लोगों में गुस्सा है कि इससे उनकी गाड़ियों का माइलेज गिरा है. गाड़ी के इंजन में खराबी का दावा किया जा रहा है. इन तमाम विवादों के बीच सरकार ने दो टूक जवाब दे दिया है कि वो पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट से पीछे नहीं हटेगी.
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने संसद में एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार का बिना इथेनॉल वाले पेट्रोल पर वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है. यानी सरकार अब शुद्ध पेट्रोल नहीं बेचेगी. उन्होंने कहा कि E20 पेट्रोल एक सुरक्षित, साफ और आधुनिक फ्यूल है. उन्होंने माना कि इससे गाड़ियों के माइलेज में कमी हो सकती है, हालांकि उन्होंने गाड़ी के इंजन में आने वाली खराबी से इनकार किया. उन्होंने E20 को सुरक्षित फ्यूय बताया है.
सरकार E20 पर यूटर्न नहीं लेगी, साथ ही ये भी कहा है कि 20% से ज्यादा इथेनॉल मिलाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है. सरकार ने संसद में सोशल मीडिया पर चल उन खबरों को फेक बताया, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि E20 पेट्रोल से इंजन खराब हो रहे हैं. सरकार ने दावा किया है कि नीति आयोग के साथ-साथ दूसरी संस्थाओं ने इसकी जांच की है और साबित हुआ है कि E20 से इंजन को कोई नुकसान नहीं हो रहा है. सरकार ने आंकड़े पेश किए और कहा कि कार कंपनियों ने साल 2025-26 में लगभग 2.84 करोड़ गाड़ियों की सर्विसिंग की, लेकिन इनमें इथेनॉल पेट्रोल की वजह से खराबी का एक भी मामला नहीं आया.
सरकार ने दावा किया कि देश में 20 करोड़ से ज्यादा दोपहिया वाहन और 3 करोड़ से ज्यादा कारें बिना किसी दिक्कत से E20 पेट्रोल से तचल रही हैं. सरकार के मुताबिक इथेनॉल से कच्चे तेल का आयात घटा है. भारत ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपये बचाए हैं, किसानों को इथेनॉल की वजह से 1.66 लाख करोड़ रुपये का फायदा हुआ है.