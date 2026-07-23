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E20 विवाद पर सरकार का दो टूक जवाब, नहीं होगी शुद्ध पेट्रोल की वापसी, 20% से ज्‍यादा की मिलावट पर बताया प्लान

Govt on E20 Petrol: सरकार E20 पर यूटर्न नहीं लेगी, साथ ही ये भी कहा है कि 20% से ज्यादा इथेनॉल मिलाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है. हालांकि . उन्होंने माना कि इससे गाड़ियों के माइलेज में कमी हो सकती है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 23, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:31 PM IST
E20 विवाद पर सरकार का दो टूक जवाब, नहीं होगी शुद्ध पेट्रोल की वापसी, 20% से ज्‍यादा की मिलावट पर बताया प्लान

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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