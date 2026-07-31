E20 Petrol Costing: E20 पेट्रोल से पुरानी या नई गाड़ियों को किसी तरह का नुकसान नहीं हो रहा. इसको लेकर सरकार मजबूती दे अपना दावा पेश कर रही है. केंद्र सरका ने इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल (E20 Petrol) पर दलील देते हुए कहा कि जिस समय मिडिल ईस्ट संकट के कारण ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल की कीमत आसमान छू रही थीं, तब भारत सरकार की तरफ से लागू की गई इथेनॉल पॉलिसी ने ही देश के आम आदमी को महंगे पेट्रोल की मार से बचाने में अहम भूमिका निभाई.
लोकसभा में द्रमुक (DMK) सांसद की तरफ से पूछे गए लिखित प्रश्न के जवाब में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी की तरफ से आंकड़े पेश किये गए. उन्होंने बताया कि मिडिल ईस्ट संघर्ष के दौरान जब भारतीय क्रूड बास्केट के दाम करीब 135 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए थे, उस समय देश में पेट्रोल का दाम 125 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकता था. हालांकि, सरकार के फैसले, क्रूड ऑयल की लगातार उपलब्धता और तेल कंपनियों की तरफ से 70 रुपये लीटर में खरीदे गए इथेनॉल के दम पर पेट्रोल के लिए 94.77 रुपये प्रति लीटर का ही भुगतान करना पड़ा.
सरकार की तरफ से उन आशंकाओं और दावों को भी खारिज किया गया, जिनमें बताया जा रहा था कि पेट्रोल में ज्यादा इथेनॉल मिक्स करने से पुरानी गाड़ियों के इंजन को नुकसान हो रहा है. मिनिस्ट्री ने E20 फ्यूल को बाजार में उतारने से पहले ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI), सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM), इंडियन ऑयल और वाहन निर्माताओं के साथ मिलकर ट्रायल किया गया. इन स्डटी से यह साबित हुआ कि E20 फ्यूल से पुरानी कारों की परफारमेंस या उनके पार्ट्स पर कोई असर नहीं पड़ता है.
दावों को जमीनी आंकड़ों से साबित करते हुए मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि देश में पिछले साढ़े तीन साल से E15 पेट्रोल और ढाई साल से ज्यादा से E19-E20 फ्यूल यूज हो रहा है. सड़कों पर मौजूदा समय में 20 करोड़ से ज्यादा टू-व्हीलर और 3 करोड़ से ज्यादा पेट्रोल कारें इथेनॉल-मिक्स फ्यूल पर चल रही हैं. इतने बड़े लेवल पर यूज होने के बावजूद इंजन खराब होने का कोई मामला सामने नहीं आया है.
कार मैन्युफैक्चर्स के डेटा का हवाला देते हुए सरकार ने यह भी दावा किया कि वाहनों के रखरखाव के आंकड़ों में E20 फ्यूल के कारण जंग लगने, पुर्जे घिसने या व्हीकल की उम्र घटने की कोई शिकायत नहीं मिली है. FY 2025-26 के दौरान एक प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी ने करीब 2.84 करोड़ वाहनों की सर्विसिंग की. इनमें से डेढ़ 1.5 करोड़ व्हीकल E20 कम्पेटेबल नहीं थे. इसके बावजूद कंपनी ने E20 से जुड़ी खराबी, जंग या पुर्जों के घिसने की भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की.
इथेनॉल प्रोडक्शन पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा कि पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियां प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि देश में पर्याप्त सप्लाई बनाए रखने और कृषि क्षेत्र को सहारा देने के लिए इथेनॉल की खरीद करती हैं. मौजूदा समय में इथेनॉल सप्लाई साल 2025-26 (नवंबर 2025 से अक्टूबर 2026) के लिए इथेनॉल की औसतन कीमत 66.61 रुपये प्रति लीटर तय की गई है. जीएसटी और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च मिलाकर तेल कंपनियों के लिए यह लागत करीब 71.1 रुपये लीटर हो जाती है.