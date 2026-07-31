लोकसभा में द्रमुक (DMK) सांसद की तरफ से पूछे गए लिखित प्रश्‍न के जवाब में पेट्रोल‍ियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी की तरफ से आंकड़े पेश क‍िये गए. उन्होंने बताया कि म‍िड‍िल ईस्‍ट संघर्ष के दौरान जब भारतीय क्रूड बास्केट के दाम करीब 135 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए थे, उस समय देश में पेट्रोल का दाम 125 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकता था. हालांकि, सरकार के फैसले, क्रूड ऑयल की लगातार उपलब्‍धता और तेल कंपन‍ियों की तरफ से 70 रुपये लीटर में खरीदे गए इथेनॉल के दम पर पेट्रोल के ल‍िए 94.77 रुपये प्रति लीटर का ही भुगतान करना पड़ा.