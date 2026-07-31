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आपको हो रहा बड़ा फायदा? सरकार ने बताया गण‍ित, इथेनॉल नहीं होता तो क‍िस रेट ब‍िकता पेट्रोल

Petrol Price: पेट्रोल में इथेनॉल म‍िक्‍स करने से म‍िड‍िल ईस्‍ट जंग के बीच भी इसकी कीमत को कम रखने में मदद म‍िली है. सरकार की तरफ से बताया गया इथेनॉल नहीं होता तो आम आदमी को पेट्रोल 125 रुपये लीटर की दर पर खरीदना पड़ता.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 31, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:37 AM IST
आपको हो रहा बड़ा फायदा? सरकार ने बताया गण‍ित, इथेनॉल नहीं होता तो क‍िस रेट ब‍िकता पेट्रोल
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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