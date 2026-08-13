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Ola, उबर, रैपिडो में राइड बुकिंग पर 'एडवांस टिप' का खेल खत्म, पर कहीं किराया तो नहीं बढ़ा देंगी कंपनियां...आपके हर सवाल का जवाब यहां

Advance Tip on Cab Booking: ओला, उबर , रैपिडो से राइड बुक करने वालों के लिए बुकिंग का नया तरीका बदलने वाला है. सरकार ने इन कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म से एडवांस टिप की फैसिलिटी हटाने को कहा है. यानी अब जल्दी कैब बुकिंग का लालच देकर ये कंपनियां आपसे एक्सट्रा पैसे नहीं वसूल पाएंगी.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 13, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 03:00 PM IST
Ola, उबर, रैपिडो में राइड बुकिंग पर 'एडवांस टिप' का खेल खत्म, पर कहीं किराया तो नहीं बढ़ा देंगी कंपनियां...आपके हर सवाल का जवाब यहां

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Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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