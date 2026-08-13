Ola, उबर, रैपिडो में राइड बुकिंग पर 'एडवांस टिप' का खेल खत्म, पर कहीं किराया तो नहीं बढ़ा देंगी कंपनियां...आपके हर सवाल का जवाब यहां

Tip For Ride Booking: थोड़ी बारिश हो जाए या फिर शाम में ऑफिस से छूटने का पीक टाइम ओला, उबर, रैपिडो...कोई भी ऑनलाइन ऐप्स हो, वहां राइड का सिर्फ किराया ही नहीं भागता, बिना एडवांस टिप के राइड बुकिंग कर पाना असली चुनौती होती है. बुकिंग के बाद ड्राइवर कब राइड कैंसिल कर देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है. अगर आप जल्दी में हैं और 30, 50, 70, 100, 150 रुपये की टिप ऐड कर देते हैं, तो आपसे चांसेस ज्यादा है कि कैब बुक हो जाएगी, वरना Ride Requested का पहिया घूमता ही रह जाएगा. यानी कैब या बाइक की बुकिंग इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी जेब कितनी ढीली कर सकते हैं.
बात इतने पर खत्म हो जाती, तो भी ठीक थी. आपने राइड बुक की और आपकी राइड बुक भी हो गई, लेकिन अगर किसी ने आपसे ज्यादा एडवांस टिप देकर उसी राइडर को बुक कर लिया, तो ड्राइवर अपनी मर्जी से आपकी राइड कैंसिल कर ज्यादा टिप देने वाले के पास चला जाता है. ऐप्स बेस्ड राइडरों की ये मनमर्जी इसी तरह से चलती ही रहती है, आप और हम परेशान होते रहते हैं, लेकिन अब ये मनमानी खत्म होने वाली है.
केंद्र सरकार ने बुधवार को राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म्स ओला, उबर और रैपिडो के एडवांस टिप ऑप्शन पर नकेल कस दिया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सर्कुलर जारी कर इन ऐप्स से फौरन अपने प्लेटफॉर्म्स ने एडवांस टिप का ऑप्शन खत्म करने को कहा है. सरकार का कहना है कि ऐप बेस्ड कैब बुकिंग कंपनियां उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 का उल्लंघन कर रही है. नए नियमों के मुताबिक टिप देना ग्राहक की इच्छा पर निर्भर है, ना ही उसकी मजबूरी. इन कंपनियों में मनमानी पर सरकार ने लगाम लगा कर नकेस कस दी है.
सरकार के इस नोटिफिकेशन से साफ है कि अब Ola, Uber, Rapido जैसी ऐप्स बेस्ड कैब बुकिंग कंपनियां राइड उपलब्ध करवाने के लिए एजवांस टिप नहीं ले सकेंगी. बुकिंग के वक्त ऐप मे ऐसे किसी ऑप्शन को नहीं दिखाया जाएगा. मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइंस के रूल नंबर 14.15 भी कहता है कि टिप का विकल्प सर्विस के बाद दिखना चाहिए.
सरकार के इस फैसले से सबसे बड़ा फैसला पैसेंजर्स को होने वाला है. टिप पूरी तरह से स्वेच्छा के साथ जुड़ा है. इसे बाध्यता के तौर पर नहीं लिया जा सकता है. ऐप्स बेस्ड कंपनियों के एडवांस टिप बुकिंग फीचर की वजह से ग्राहकों को मजबूरी में टिप देकर राइड बुक करना पड़ रहा था. नोएडा सेक्टर 16 में ऑफिस आने-जाने के लिए रोज ओला-उबर जैसे ऐप्स बेस्ड सर्विस का इस्तेमाल करने वाली स्वाति सिंह कहती है...
ये अच्छा फैसला है, क्योंकि ड्राइवर टिप ना एड करने की वजह से अक्सर बुकिंग Accept ही नहीं करते या फिर बुक होने के बाद कैंसिल कर देते हैं. जब टिप की सुविधा ही नहीं होगी, तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे. वहीं स्वाति ये भी मानती है कि कई बार जब उन्हें जल्दीबाजी होती है, तो टिप एड कर उन्हें जल्द कैब मिल जाता है.
टिप फीचर को एडवांस में लेने से मुनाफा कंपनियां भी कमा रही थी.टिप का पूरा पैसा ड्राइवर्स को नहीं मिल रहा था. कंपनियां अपना कमीशन काट रही थी. हां एक बात निश्चित है कि ड्राइवरों की मनमानी थोड़ी कम जरूर होगी. ड्राइवर ज्यादा कमाई के लालच में अधिक टिप एड करने वाले कस्टमर्स को प्राथमिकता देते है, लेकिन अब ये सुविधा ही खत्म हो जाएगी. Tip पूरी तरह से कस्टमर की स्वैच्छा पर राइड खत्म होने के बाद दिया जाएगा. इससे ड्राइवरों को फायदा है कि उन्हें टिप की पूरी रकम मिलेगी, जिसमें कंपनियां अपना कमिशन नहीं काट पाएंगी. Ola के साथ बीते कई सालों से कैब चलाने रवींद्र कहते हैं...
टिप का ऑप्शन हटने से उनकी कमाई पर असर पड़ेगा. कमिशन काटने के बाद कुछ एक्सट्रा पैसे उन्हें मिल जाते हैं. अब ये कस्टमर्स की मर्जी होगी कि वो राइड खत्म होने पर दे या नहीं. उन्हें लगता है कि अधिकांश कस्टमर टिप से परहेज करते हैं. UPI की वजह से तो सिर्फ किराए के पैसे ही ट्रांसफर्स होते हैं. जबकि पहले छुट्टे की दिक्कत की वजह से भी उन्हें कुछ एक्सट्रां मिल जाता है.
एडवांस टिप के इस खेल ने सीधे तौर पर 'डार्क पैटर्न' का रूप ले लिया है, जहां ऐप्स पर कंपनियां बड़ी चालाकी से यूजर पर दबाव बनाकर उन्हें किसी खास विकल्प को चुनने पर मजबूर कर रही है. ग्राहकों के दिमाग में ये छवि बनी हुई है कि Tip देने पर राइड जल्दी बुक होगी, वहीं जो टिप नहीं देना चाहते, उन्हें लगता है कि उनकी राइड की बुकिंग कोई ड्राइवर स्वीकार नहीं करेगा. इस एडवांस टिप विकल्प को खत्म कर बुकिंग के दौरान यह दबाव को ही खत्म कर दिया गया है. टिप का विकल्प राइड खत्नम होने के बाद आपको ऐप पर दिखेगा. आप देना चाहे, तो अपनी स्वेच्छा से दे सकते हैं.
कंज्यूमर अफेयर्स मामलों के एक्सपर्ट और एक्टिविस्ट एडवोकेट संजय के चंद्रा कहते हैं कि ये उपभोक्ताओं के लिए बड़ी जीत है. कंपनियां टिप के बहाने मोटी कमाई करती हैं. एडवांस टिप से किराए की पारदर्शिता प्रभावित होती है. उन्होंने से आशंका भी जताई कि एडवांस टिप फीचर खत्म होने से ओला-उबर-रैपिडो जैसे ऐप्स किराए में बढ़ोतरी कर सकते हैं. एडवोकेट संजय के चंद्रा ने कहा कि सिर्फ कैब सर्विस एग्रीगेटर्स ही नहीं, बल्कि स्विगी, जोमैटो, बिग बास्केट, ब्लिकिंग, जैप्टो जैसे क्विक कॉर्मस कंपनियों के हैंडलिंग चार्ज, सर चार्ज, रेन सरचार्ज जैसे तमाम टैक्स जोड़ देते हैं. इनपर भी कर्रवाई होनी चाहिए.
Ola-Uber, Rapido से कैब सर्विस लेने वाले ग्राहकों के दिमाग में उठ रहे हर सवाल का जवाब
सवाल: क्या ओला-उबर जैसे ऐप पूरी तरह से बदल जाएंगे ?
जवाब: नहीं, सिर्फ ऐप से Advance Tip का फीचर हटाना होगा. एग्रीगेटर बुकिंग के दौरान टिप देने का विकल्प अब नहीं दिखा सकेंगे. टिप सिर्फ सफर पूरा होने के बाद ही दिया जा सकेगा, जो ग्राहकों की मर्जी पर निर्भर है.
सवाल: क्या एग्रीगेटर ड्राइवर की टिप में से पैसा काट सकता है?
जवाब: नहीं, टिप की पूरी रकम ड्राइवर को मिलेगी, जो राइड खत्म होने के बाद आप दे सकते हैं. सरकार ने साफ किया है कि टिप में से एग्रीगेटर कोई रकम नहीं काट सकता.
सवाल: एडवांस टिप को सरकार ने क्यों गलत माना है ?
जवाब: एडवाइजरी के मुताबिक, ऐप में कोई भी ऐसा टिपिंग फीचर या मैकेनिज्म नहीं दिया जा सकता है, जो लोगों को भ्रामित करें या ग्राहकों को प्रभावित करे. यह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन है.
सवाल: नए नियम से ग्राहकों को क्या फायदा होगा?
जवाब: एडवांस टिप फीचर से ग्राहकों के लिए कैब राइड बुकिंग की सुविधा और आसान हो जाएगी. ज्यादा टिप के लालच में ड्राइवर आपके बुकिंग को इग्नोर नहीं कर सकेंगे.
सवाल: क्या एडवांस टिप ऑप्शन खत्म होने से राइड बुकिंग के चांस कम हो जाएंगे ?
जवाब: एडवांस टिप का विकल्प हटने से बुकिंग पर असर नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके बाद फेयर एल्गोरिदम से सबको एक समान मौका मिलेगा.
सवाल: एडवांस टिप फीचर हटने से ड्राइवरों को मिलेगा ?
जवाब: एडवांस टिप फीचर हटने से ड्राइवरों को लग रहा होगा कि नुकसान होगा, लेकिन एक फायदा है कि उन्हें टिप का पैसा पूरा -पूरा उन्हें मिलेगा. कंपनियां कोई कमीशन नहीं काट पाएंगी.
सवाल: Ola, Uber और Rapido पर कैब बुकिंग कैसे बदलेगी?
जवाब:आपको एडवांस टिप देकर राइड पाने की कोशिश नहीं करनी होगी
पहले: किराया + एडवांस टिप → ड्राइवर को ऑफर दिखे → ज्यादा टिप वाले यात्री को संभावित फायदा
नए नियम के बाद: किराया → राइड बुक → ड्राइवर स्वीकार करे → राइड के बाद टिप