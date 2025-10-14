Advertisement
धरा रह गया एयरलाइंस का प्‍लान, आख‍िरी समय में नहीं बढ़ेगा फ्लाइट का क‍िराया; सरकार ने लॉन्‍च की ऐसी स्‍कीम

Govt Fixed Airfare Scheme: सरकार की तरफ से ‘फेयर से फुरसत’ (Fare se Fursat) योजना शुरू करने का मकसद प्राइवेट एयरलाइंस की तरफ से ट‍िकट की कीमत में की जाने वाली बढ़ोतरी से यात्र‍ियों को राहत देना है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 14, 2025, 04:51 PM IST
What is Fare se Fursat Plan: द‍िवाली और छठ के फेस्‍ट‍िव सीजन में एयरलाइंस की तरफ से अक्‍सर फ्लाइट ट‍िकट के प्राइस में बढ़ोतरी कर दी जाती है. ट‍िकट के दाम में यह इजाफा कई बार इतना ज्‍यादा होता है क‍ि प्‍लेन का ट‍िकट खरीदकर सफर करना आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाता है. लेक‍िन अब सरकारी एयरलाइन कंपनी एलायंस एयर (Alliance Air) ने द‍िवाली से पहले ‘फेयर से फुरसत’ (Fare se Fursat) योजना शुरू की है. यह योजना हवाई यात्रा को आसान और सस्‍ता बनाने के मकसद से लाई गई है.

कीमत कम-ज्‍यादा के झंझट से म‍िलेगा छुटकारा

स‍िव‍िल एव‍िएशन म‍िन‍िस्‍टर राममोहन नायडू क‍िंजारपु (Rammohan Naidu Kinjarapu) ने योजना की शुरुआत की है. उन्होंने बताया यह योजना हवाई क‍िराये की कीमत में होने वाले उतार-चढ़ाव से यात्रियों को राहत देगी. इस दौरान एलायंस एयर के चेयरमैन अमित कुमार और सीईओ राजर्षि सेन भी मौजूद रहे. सरकार की तरफ से ‘फेयर से फुरसत’ (Fare se Fursat) योजना शुरू करने का मकसद प्राइवेट एयरलाइंस की तरफ से ट‍िकट की कीमत में की जाने वाली बढ़ोतरी से यात्र‍ियों को राहत देना है.

क्या है ‘फेयर से फुरसत’ योजना?
सरकार की इस योजना के तहत एलायंस एयर की तरफ से एक क‍िराया तय किया गया है. यह किराया बुक‍िंग की तारीख या सफर के द‍िन में बदलाव के बावजूद वही रहेगा. यानी, आखिरी समय में बुक‍िंग करने पर भी क‍िराया नहीं बढ़ेगा. इस योजना को 31 दिसंबर 2025 तक चुनिंदा रूट्स पर पायलट प्रोजेक्‍ट के आधार पर लागू क‍िया जाएगा. इससे यह पता चलेगा क‍ि योजना कितनी कामयाब हुई और यात्रियों को कितना फायदा हो रहा है.

उड़ान योजना का मकसद
केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने बताया क‍ि योजना को आम लोगों का ध्‍यान रखकर शुरू क‍िया गया है. यह योजना म‍िड‍िल क्‍लास, लोअर म‍िड‍िल क्‍लास और न्‍यू म‍िड‍िल क्‍लास के लि‍ए हवाई यात्रा को सस्ता बनाएगी. मंत्री ने बताया इससे पहले कुछ एयरपोर्ट पर ‘उड़ान यात्री कैफे’ शुरू किये गए हैं. यहां पर चाय 10 रुपये, कॉफी 20 रुपये और स्‍नैक्‍स 20 रुपये में म‍िलेंगे.

टियर 2 और 3 के लोगों को होगा फायदा
इसके तहत लागू की जाने वाली ‘वन रूट, वन फेयर’ (One Route, One Fair) योजना को टियर 2 और टियर 3 शहरों के यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. एलायंस एयर खासतौर पर इन शहरों को जोड़ने वाली फ्लाइट का संचालन करती है. मंत्री ने बताया क‍ि उनका टारगेट हवाई यात्रा को लोगों के लिए ज्‍यादा आसान बनाना है. इस योजना को प्रॉफ‍िट के लि‍ए नहीं बल्कि जनता के फायदे के ल‍िये शुरू क‍िया गया है.

एलायंस एयर देश की सरकारी एयरलाइन है, जो क‍ि छोटे और मध्‍यम दूरी वाले रूट पर फ्लाइट का संचालन करती है. उड़ान योजना के तहत देश के छोटे शहरों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाती है. इस योजना के शुरू होने के बाद यात्रियों की सबसे बड़ी च‍िंता क‍िराये में उतार-चढ़ाव की टेंशन खत्म होगी. अब आखिरी समय में भी टिकट बुक करने पर किराया वही रहेगा, जो क‍ि 15 द‍िन पहले था. पायलट प्रोजेक्‍ट आगे बढ़ा तो इसे और रूट्स पर लागू किया जा सकता है. इससे हवाई यात्रा और आसान होगी. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

