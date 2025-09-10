GST 2.0 Reform: 22 सितंबर से नये रेट पर मिलेगा पुराना सामान, पुराने स्टॉक पर ही लिखने होंगे MRP, सरकार का कंपनियों को सख्त निर्देश
Advertisement
trendingNow12916709
Hindi Newsबिजनेस

GST 2.0 Reform: 22 सितंबर से नये रेट पर मिलेगा पुराना सामान, पुराने स्टॉक पर ही लिखने होंगे MRP, सरकार का कंपनियों को सख्त निर्देश

  22 सितंबर 2025 के बाद से बाजार में कई सामानों की कीमत कम होने वाली है. सरकार ने ये ऐलान किया है कि कंपनियां अब अपने पुराने बचे हुए माल के ऊपर नया रेट लगा सकती हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 06:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GST 2.0 Reform: 22 सितंबर से नये रेट पर मिलेगा पुराना सामान, पुराने स्टॉक पर ही लिखने होंगे MRP, सरकार का कंपनियों को सख्त निर्देश

GST 2.0 Reform :  22 सितंबर 2025 के बाद से बाजार में कई सामानों की कीमत कम होने वाली है. सरकार ने ये ऐलान किया है कि कंपनियां अब अपने पुराने बचे हुए माल के ऊपर नया रेट लगा सकती हैं. इसका मतलब है कि कंपनियां अब उन सामानों पर ऑनलाइन प्रिंट या फिर स्टिकर का इस्तेमाल कर उसे बेच सकती हैं.

पुराने आइटम पर नया स्टीकर

सरकार ने कहा है कि कंपनियों को नए दाम लगाने के साथ ही कंज्यूमर को उसकी जानकारी देना जरुरी होगा. इसके लिए न सिर्फ दो अखबारों में विज्ञापन देना होगा बल्कि राज्यों, दुकानदारों और केंद्र सरकार के संबंधित विभागों तक सभी जानकारी देनी पड़ेगी.

नया रेट चिपकाकर बेच सकेंगी कंपनियां

GST काउंसिल ने 22 सितंबर से लागू होने वाले फैसले में कई तरह के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) की दरों में बदलाव किया है. इन दरों को 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. इससे कंपनियों के सामने लॉजिस्टिक्स की समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि पहले से तैयार पैकेट वाले सामान की कीमत में अब बदलाव करना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

कंज्यूमर मामलों के विभाग ने नोटिफिकेशन में कहा है कि कंपनियां स्टिकर, स्टांप या प्रिंट से नया दाम जोड़ सकेंगी, बशर्ते पुराना रेट साफ दिखे. ग्राहकों को जानकारी देना अनिवार्य होगा. रिवाइज्ड MRP को स्टैम्पिंग, स्टिकर या ऑनलाइन प्रिंटिंग के माध्यम से लागू किया जा सकता है. 

हालांकि, मूल MRP दिखाना जारी रहना चाहिए और इसे हटाया नहीं जा सकता.

31 दिसंबर तक का दिया समय

सरकार ने आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि पुराने MRP वाले इस्तेमाल न किए गए पैकेजिंग मटेरियल या रैपर 31 दिसंबर तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बशर्ते सही कीमत स्टैम्पिंग, स्टिकर या ऑनलाइन प्रिंटिंग के माध्यम से दर्शाई गई हो.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

GST 2.0 Reform

Trending news

मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
Indian Army news
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
Snakebite deaths
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
Bihar politics
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
पंजाब की 'आप' सरकार हर किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ देगी मुआवजा
Punjab Flood
पंजाब की 'आप' सरकार हर किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ देगी मुआवजा
;