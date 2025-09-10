GST 2.0 Reform: 22 सितंबर से नये रेट पर मिलेगा पुराना सामान, पुराने स्टॉक पर ही लिखने होंगे MRP, सरकार का कंपनियों को सख्त निर्देश

Trending Photos
GST 2.0 Reform : 22 सितंबर 2025 के बाद से बाजार में कई सामानों की कीमत कम होने वाली है. सरकार ने ये ऐलान किया है कि कंपनियां अब अपने पुराने बचे हुए माल के ऊपर नया रेट लगा सकती हैं. इसका मतलब है कि कंपनियां अब उन सामानों पर ऑनलाइन प्रिंट या फिर स्टिकर का इस्तेमाल कर उसे बेच सकती हैं.
सरकार ने कहा है कि कंपनियों को नए दाम लगाने के साथ ही कंज्यूमर को उसकी जानकारी देना जरुरी होगा. इसके लिए न सिर्फ दो अखबारों में विज्ञापन देना होगा बल्कि राज्यों, दुकानदारों और केंद्र सरकार के संबंधित विभागों तक सभी जानकारी देनी पड़ेगी.
GST काउंसिल ने 22 सितंबर से लागू होने वाले फैसले में कई तरह के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) की दरों में बदलाव किया है. इन दरों को 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. इससे कंपनियों के सामने लॉजिस्टिक्स की समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि पहले से तैयार पैकेट वाले सामान की कीमत में अब बदलाव करना होगा.
कंज्यूमर मामलों के विभाग ने नोटिफिकेशन में कहा है कि कंपनियां स्टिकर, स्टांप या प्रिंट से नया दाम जोड़ सकेंगी, बशर्ते पुराना रेट साफ दिखे. ग्राहकों को जानकारी देना अनिवार्य होगा. रिवाइज्ड MRP को स्टैम्पिंग, स्टिकर या ऑनलाइन प्रिंटिंग के माध्यम से लागू किया जा सकता है.
हालांकि, मूल MRP दिखाना जारी रहना चाहिए और इसे हटाया नहीं जा सकता.
सरकार ने आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि पुराने MRP वाले इस्तेमाल न किए गए पैकेजिंग मटेरियल या रैपर 31 दिसंबर तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बशर्ते सही कीमत स्टैम्पिंग, स्टिकर या ऑनलाइन प्रिंटिंग के माध्यम से दर्शाई गई हो.