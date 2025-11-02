Advertisement
SBI, BOI, PNB समेत इन सरकारी बैंकों में है अकाउंट तो जान लीजिए ये खबर, बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार, क्या होगा खाताधारकों पर असर

Govt Bank:  बैंकिंग सर्विस को बेहतर बनाने के लिए, बैंकों पर ग्राहकों के लिए आसान बनाने के लिए सरकार की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही है. सरकार बैंकिंग सिस्टम में तमाम ऐसे बदलाव कर रही है, ताकि लोगों से लिए यह सेवा आसान बन सके.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 02, 2025, 08:59 AM IST
Banking News:  बैंकिंग सर्विस को बेहतर बनाने के लिए, बैंकों पर ग्राहकों के लिए आसान बनाने के लिए सरकार की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही है. सरकार बैंकिंग सिस्टम में तमाम ऐसे बदलाव कर रही है, ताकि लोगों से लिए यह सेवा आसान बन सके. चेक पेमेंट के नए नियम हो या पैसों की जमा-निकासी को लेकर नया बदलाव. इसी के तहत सरकार बैंकिंग सिस्टम में कई बड़े बदलाव भी करने जा रही है. बैंकों के मर्जर से लेकर डिजिटल सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है. अब एक और बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है, जिसका असर तमाम सरकारी बैंकों और सरकारी बीमा कंपनियों पर होगा.  SBI, PNB, BOI समेत तमाम सरकारी बैंक के प्रबंधन में निजी सेक्टर के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है.  माना जा रहा है कि इसकी शुरुआत देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के होगा.  

सरकारी बैंकों में बड़े बदलाव  की तैयारी  

सरकार बैंकिंग सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी में है. देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सहित अन्य सरकारी बैंकों में शीर्ष प्रबंधन पदों को निजी सेक्टर के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है.  यानी सरकारी बैंकों के टॉप मैनेंजमेंट पदों पर प्राइवेट लोग यानी बाहरी लोग भी तैनात किए जा सकेंगे. नए दिशा-निर्देशों के अनुसार एसबीआई में प्रबंध निदेशक के चार पदों में से एक पर निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों को दिया जा सकता है.सरकारी बैंकों के बैंकिंग मैनेंजमेंट में प्राइवेट सेक्टर के उम्मीदवार को दिया जा सकता है.  रह जाएंगे सिर्फ ये 4 सरकारी बैंक, बाकियों का मिट जाएगा नामोनिशान! क्यों बैंकों के मर्जर के पीछे पड़ी सरकार, किसे नफा, किसको नुकसान ?

मौजूदा नियम के तहत सभी एमडी और अध्यक्ष पद आंतरिक उम्मीदवारों से ही भरे जाते हैं, लेकिन सरकार इसमें बदलाव की तैयारी कर रही है. सरकार इस बदलाव के तहत सरकारी बैंकों निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों में कार्यकारी निदेशक (ईडी) की चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी गई है. सरकार SBI के अलावा पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया सहित 11 पब्लिक बैंकों में इस तरह की नियुक्ति कर रही है.  

बैंकिंग यूनियन कर रहे हैं विरोध  

सरकार ने सख्त नियुक्ति प्रक्रिया के जरिए सरकारी बैंकों में कार्यकारी निदेशक (ED) पद को निजी सेक्टर के लिए खोजने का फैसला किया है. सरकार के फैसले के मुताबिक प्रत्येक बैंक में कम से कम 1 पद सभी पात्र उम्मीदवारों जिसमें प्राइवेट सेक्टर के पेशेवर के लिए खुला होगा. हालांकि बैंकिंग यूनियन इसका भारी विरोध कर रहे हैं. बैंक यूनियन का मानना है कि इससे सरकारी बैंक कर्मचारियों के लिए अवसर कम होंगे. वहीं सरकारी बैंकों में निजी दखल से काम के सिस्टम पर असर पड़ेगा.  हालांकि सरकार के इस फैसले का प्रभाव खाताधारकों या फिर बीमा धारकों पर नहीं होगा. 

