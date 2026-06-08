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परमाणु ब‍िजली पर काम करेंगी प्राइवेट कंपन‍ियां, खरीदने की गारंटी देगी सरकार; क्‍या है पूरा प्‍लान?

Govt Plan For Nuclear Energy: सरकार की तरफ से 'सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया' के तहत न‍ियमों को नोट‍िफाई करने की तैयारी की जा रही है. पहले कुछ साल के लि‍ए सरकार कंपन‍ियों को व‍ित्‍तीय मदद देने का भी व‍िचार कर रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 08, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:34 PM IST
परमाणु ब‍िजली पर काम करेंगी प्राइवेट कंपन‍ियां, खरीदने की गारंटी देगी सरकार; क्‍या है पूरा प्‍लान?

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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