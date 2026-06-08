Nuclear Energy Plan: सरकार देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के ल‍िए प्राइवेट सेक्‍टर के साथ हाथ म‍िलाने की तैयारी में है. सरकार इसके लि‍ए महत्‍वाकांक्षी प्‍लान पर काम कर रही है. देश को ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाने के लिए सरकार प्राइवेट इन्‍वेस्‍टर्स को लुभाने के मकसद से बड़े प्‍लान पर काम करने का व‍िचार कर रही है. इन उपायों में सबसे बड़ा कदम 'पॉवर परचेज एग्रीमेंट' यानी बिजली खरीद की पक्की गारंटी देना है. ईटी की र‍िपोर्ट के अनुसार नीति आयोग के सदस्‍य अभय करांडीकर ने बताया सरकार जल्द इस सेक्‍टर से जुड़े टेक्नोलॉजी डेवलपर्स, प्लांट ऑपरेटर्स और बड़े निवेशकों के साथ बातचीत का प्रोसेस शुरू करने जा रही है.