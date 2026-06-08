Nuclear Energy Plan: सरकार देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिलाने की तैयारी में है. सरकार इसके लिए महत्वाकांक्षी प्लान पर काम कर रही है. देश को ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाने के लिए सरकार प्राइवेट इन्वेस्टर्स को लुभाने के मकसद से बड़े प्लान पर काम करने का विचार कर रही है. इन उपायों में सबसे बड़ा कदम 'पॉवर परचेज एग्रीमेंट' यानी बिजली खरीद की पक्की गारंटी देना है. ईटी की रिपोर्ट के अनुसार नीति आयोग के सदस्य अभय करांडीकर ने बताया सरकार जल्द इस सेक्टर से जुड़े टेक्नोलॉजी डेवलपर्स, प्लांट ऑपरेटर्स और बड़े निवेशकों के साथ बातचीत का प्रोसेस शुरू करने जा रही है.
बातचीत करने का मकसद देश में न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ा रोडमैप तैयार करने से पहले कैपिटल के फ्लो और टेक्निकल तैयारियों को लेकर सभी पक्षों की राय जानना है. सरकार अभियान को कानूनी रूप देने के लिए 'सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया' (SHANTI) एक्ट, 2025 के तहत नए नियमों को नोटिफाई करने की तैयारी कर रही है. शुरुआत के कुछ साल सरकार प्राइवेट कंपनियों को वित्तीय मदद देने पर भी विचार कर रही है. यह मदद सरकार की तरफ से शुरू की गई एक लाख करोड़ की 'रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन' (RDI) योजना के माध्यम से से दी जा सकती है.
इसमें प्राइवेट कंपनियों और स्टार्टअप्स को सरकार की तरफ से बेहद कम ब्याज दर पर लॉन्ग टर्म लोन दिया जाता है. इसके अलावा, न्यूक्लियर सेक्टर के लिए अलग से स्पेशल फंड बनाने पर भी विचार चल रहा है. शांति एक्ट, 2025 के तहत प्राइवेट कंपनियों को न्यूक्लियर सेक्टर में कदम रखने और प्लांट को ऑपरेट करने, बिजली प्रोडक्शन से लेकर इंस्ट्रूमेंट बनाने तक की जिम्मेदारी संभालने की अनुमति दी गई है. कंपनियां यूरेनियम-235 के रिफाइनमेंट, प्रमोशन और न्यूक्लियर फ्यूल बनाने जैसी गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकेंगी.
सुरक्षा और संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर सरकार ने कुछ कामों को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखा है. अभी देश की न्यूक्लियर एनर्जी कैपिसिटी करीब 8.78 गीगावाट है. इसके 2031-32 तक बढ़कर 22.38 गीगावाट होने का अनुमान है. सरकार का टारगेट 2047 तक देश की न्यूक्लियर कैपिसिटी को 100 गीगावाट तक पहुंचाना है, ताकि 2070 तक कार्बन एमिशन को पूरी तरह खत्म किया जा सके. सरकार ने छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के डिजाइन और विकास को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल 20,000 करोड़ के 'परमाणु ऊर्जा मिशन' की घोषणा की थी.