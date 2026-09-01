/डिफेंस सेक्टर में आएगा बाहरी पैसा, बदलेगा निवेश का नियम! मोदी सरकार के इस प्लान से क्या बदलेगा?

एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से निर्यात के प्रोसेस को आसान किया जा रहा है. ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (OGEL) के दायरे का विस्तार किया जा रहा है. एनओसी (NOC) जारी करने के प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल और सिंगल-विंडो सिस्टम से जोड़ा गया है. इससे मंजूरी में लगने वाला समय घट गया है. सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों के जरिये हजारों रक्षा कलपुर्जों के आयात पर बैन लगा दिया गया है. इससे विदेशी कंपनियों के लिए भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार करना मजबूरी और अवसर दोनों बन गया है. इसके अलावा एमएसएमई (MSME) और डिफेंस सेक्टर के स्टार्ट-अप्स को 'iDEX' (Innovations for Defence Excellence) योजना के जरिये जोड़ा जा रहा है.