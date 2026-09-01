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डिफेंस सेक्टर में आएगा बाहरी पैसा, बदलेगा निवेश का नियम! मोदी सरकार के इस प्लान से क्या बदलेगा?

Foreign Investment in Defence Sector: साल 2013-14 में देश का डिफेंस एक्सपोर्ट महज 686 करोड़ रुपये का था. यह साल 2025-26 तक बढ़कर 38,424 करोड़ रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है. आज भारत दुनिया के 80 से ज्यादा देशों को निर्यात करता है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 01, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:41 AM IST
डिफेंस सेक्टर में आएगा बाहरी पैसा, बदलेगा निवेश का नियम! मोदी सरकार के इस प्लान से क्या बदलेगा?
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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