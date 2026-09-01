/डिफेंस सेक्टर में आएगा बाहरी पैसा, बदलेगा निवेश का नियम! मोदी सरकार के इस प्लान से क्या बदलेगा?

FDI in Defence Sector: सरकार डिफेंस सेक्टर में विदेशी निवेश से जुड़े नियमों को आसान करने के प्लान किया जा रहा है. एक अधिकारी के अनुसार सरकार का मकसद एफडीआई (FDI) से जुड़े नियमों को आसान करके निवेश पर फोकस करना है. इसको लेकर डीपीआईआईटी (DPIIT) संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रहा है. अधिकारी ने बताया कि नियमों में कुछ ढील देने पर विचार किया जा रहा है. मौजूदा नियमों के अनुसर डिफेंस सेक्टर में 74% तक एफडीआई (FDI) सरकार की इजाजत के बिना ऑटोमेटिक रूट से हो सकती है. इससे ज्यादा निवेश के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी है.
नियमों के अनुसार डिफेंस सेक्टर में विदेशी निवेश करने से पहले होम मिनिस्ट्री के दिशा-निर्देशों का पालन जरूरी होता है. आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2000 से मार्च 2026 के बीच देश के डिफेंस सेक्टर में 32.29 मिलियन डॉलर का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है. सरकार की तरफ से इस सेक्टर में प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं. देश का डिफेंस बजट साल 2013-14 के 2.53 लाख करोड़ से बढ़कर 2026-27 में 7.85 लाख करोड़ रुपये हो गया.
देश के डिफेंस सेक्टर में विदेशी निवेश को आसान करने के लिए सरकार नीतिगत सुधारों के दौर पर काम कर रही है. डीपीआईआईटी (DPIIT) के एक अधिकारी के अनुसार विदेशी निवेशकों को भारत की तरफ ज्यादा आकर्षित करने के लिए नियमों में कुछ ढील देने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है. मौजूदा व्यवस्था के तहत डिफेंस सेक्टर में 74 प्रतिशत तक FDI 'ऑटोमैटिक रूट' के जिये आ सकती है. इसके लिए किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती. 74 प्रतिशत से अधिक के निवेश के लिए ही सरकारी मंजूरी (Government Approval Route) की जरूरत होती है.
यह मंजूरी आमतौर पर उन्हीं मामलों में दी जाती है जिनसे देश को आधुनिक या मॉर्डन टेक्नोलॉजी (Modern Technology) हासिल होने की संभावना हो. हालांकि, राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए, सभी विदेशी प्रस्तावों के लिए गृह मंत्रालय (MHA) से सुरक्षा मंजूरी और डिफेंस मिनिस्ट्री (MoD) के सख्त निर्देशों का पालन करना जरूरी है.
अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो अप्रैल 2000 से मार्च 2026 के बीच देश की डिफेंस इंडस्ट्री में 32.29 मिलियन डॉलर (करीब 270 करोड़ रुपये) का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है. हालांकि, यह आंकड़ा ग्लोबल डिफेंस निवेश की तुलना में कम दिखता है, लेकिन बीते एक दशक में भारत का अपना घरेलू रक्षा ढांचा और बजटीय आवंटन तेजी से बढ़ा है. साल 2013-14 में देश का रक्षा बजट मात्र ₹2.53 लाख करोड़ रुपये था, यह 2026-27 में बढ़कर ₹7.85 लाख करोड़ पर पहुंच गया है. इस बढ़ोतरी से न केवल भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण को गति दी है, बल्कि देश की डिफेंस इंडस्ट्री को भी मजबूती दी है.
देश का डिफेंस सेक्टर अब केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभर चुका है. आंकड़ों के अनुसार 2013-14 में देश का डिफेंस एक्सपोर्ट 686 करोड़ रुपये था. लेकिन 2025-26 तक यह आंकड़ा उछलकर 38,424 करोड़ रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया. आज भारत दुनिया के 80 से अधिक देशों को बुलेटप्रूफ जैकेट, आर्टिलरी गन, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल, हेलिकॉप्टर और सैन्य उपकरण एक्सपोर्ट कर रहा है. इस उपलब्धि में-
पब्लिक सेक्टर ने कुल निर्यात में 21,071 करोड़ रुपये (54.84%) का योगदान दिया.
प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने 17,353 करोड़ रुपये (45.16%) का निर्यात दर्ज किया.
डिफेंस मिनिस्ट्री ने अगले कुछ साल के लिए अत्यंत महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किये हैं. फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में देश का कुल घरेलू रक्षा उत्पादन करीब 1.78 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया. सरकार का टारगेट 2029 तक इस सालाना डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना है. इसके अलावा रक्षा निर्यात को 38,424 करोड़ से बढ़ाकर 2029 तक 50,000 करोड़ रुपये सालाना तक पहुंचाने का लक्ष्य है. इस टारगेट को हासिल करने के लिए विदेशी पूंजी, ज्वाइंट वेंचर्स और आधुनिक विदेशी तकनीक का भारत आना बेहद जरूरी है. इसके लिए FDI से जुड़े नियमों में ढील दी जा रही है.
ऑटोमैटिक रूट का विस्तार: मौजूदा लाइसेंस धारक कंपनियों के लिए ऑटोमैटिक रूट के तहत निवेश लिमिट को और ज्यादा आसान लचीला बनाना.
'मॉडर्न टेक्नोलॉजी' शर्त की समीक्षा: 74% से ज्यादा निवेश पर लागू 'मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रांसफर' से जुड़ी शर्तों में स्पष्टीकरण या रियायत देना.
लोकल मेंटेनेंस जिम्मेदारी में कमी: एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड यूनिट्स (EOUs) के लिए घरेलू लेवल पर मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग सुविधाओं की बाध्यताओं को आसान करना.
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को बढ़ावा: ग्लोबल कंपनियों के लिए भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम (JVs) बनाना आसान करना ताकि देश के अंदर ही रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) को बढ़ावा मिले.
एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से निर्यात के प्रोसेस को आसान किया जा रहा है. ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (OGEL) के दायरे का विस्तार किया जा रहा है. एनओसी (NOC) जारी करने के प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल और सिंगल-विंडो सिस्टम से जोड़ा गया है. इससे मंजूरी में लगने वाला समय घट गया है. सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों के जरिये हजारों रक्षा कलपुर्जों के आयात पर बैन लगा दिया गया है. इससे विदेशी कंपनियों के लिए भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार करना मजबूरी और अवसर दोनों बन गया है. इसके अलावा एमएसएमई (MSME) और डिफेंस सेक्टर के स्टार्ट-अप्स को 'iDEX' (Innovations for Defence Excellence) योजना के जरिये जोड़ा जा रहा है.
भारत ने पिछले एक दशक के दौरान डिफेंस प्रोडक्शन और निर्यात के मामले में अच्छी प्रगति की है. लेकिन सरकार अब इससे भी बड़ा टारगेट लेकर चल रही है. 1.78 लाख करोड़ रुपये के प्रोडक्शन को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपये करना और 38,424 करोड़ के निर्यात को 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने के लिए कड़ी मश्क्कत की जरूरत होगी. इसके लिए घरेलू निवेश के साथ विदेशी पूंजी, आधुनिक तकनीक, ग्लोबल पार्टनरशिप और नए एक्सपोर्ट मार्केट जरूरी होंगे. इसलिए उम्मीद की जा रही है सरकार FDI से जुड़े नियमों में ढील देने पर विचार कर रही है.