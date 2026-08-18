Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /CNG और EV मालिकों की बल्ले-बल्ले, 5 साल उम्र बढ़ाने की तैयारी; 20 साल का जमा होगा रोड टैक्स?

CNG और EV मालिकों की बल्ले-बल्ले, 5 साल उम्र बढ़ाने की तैयारी; 20 साल का जमा होगा रोड टैक्स?

MoRTH Draft: मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे ने मोटर वाहन नियमों में बड़े बदलाव का प्रपोजल रखा है. इसके तहत EV और CNG व्हीकल की उम्र 5 साल बढ़ाने और नेशनल परमिट को पूरी तरह डिजिटल करने की तैयारी की जा रही है. इस बदलाव का असर आने वाले समय में दिखाई देगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 18, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 12:18 PM IST
CNG और EV मालिकों की बल्ले-बल्ले, 5 साल उम्र बढ़ाने की तैयारी; 20 साल का जमा होगा रोड टैक्स?
Image Credit: AI

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भारतीयों की मेहमाननवाजी पर फिदा हुई विदेशी महिला, जमकर की तारीफ; Video वायरल
2
3
4
5