/CNG और EV मालिकों की बल्ले-बल्ले, 5 साल उम्र बढ़ाने की तैयारी; 20 साल का जमा होगा रोड टैक्स?

CNG and EV Vehicle Registration: अगर आपके पास सीएनजी या इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, केंद्र सरकार की तरफ से कमर्शियल व्हीकल और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े कारोबारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी की जा रही है. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे (MoRTH) की तरफ से जारी ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन में कई बदलाव करने का प्रस्ताव रखा गया है. इस ड्रॉफ्ट का फायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा सीएनजी से चलने वाले वाहनों को मिल सकता है. इस ड्रॉफ्ट का सबसे बड़ा आकर्षण पर्यावरण के अनुकूल कारों की टाइम लिमिट बढ़ाना है.
नए प्रपोजल के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV), हाइड्रोजन और सीएनजी से चलने वाले वाहनों की उपयोग सीमा को 5 साल के लिए बढ़ाने का प्लान है. अभी इन व्हीकल की उपयोग की लिमिट 15 साल तक की रहती है. गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय 15 साल का रोड टैक्स जमा किया जाता है. सरकार की तरफ से यह फैसला लिया जाता है तो इसका ट्रांसपोर्टर्स और कमर्शियल व्हीकल के मालिकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. इससे पेट्रोल-डीजल व्हीकल छोड़कर ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट होने वाले वाहन मालिकों को लंबा रिफंड और सुरक्षा मिलेगी.
इसके अलावा नए ड्रॉफ्ट में ट्रांसपोर्टर्स को नौकरशाही और दलालों से राहत दिलाने के लिए नेशनल परमिट सिस्टम को पूरी तरह ऑनलाइन करने की तैयारी की जा रही है. नए दिशानिर्देशों के तहत, राज्यों के बीच चलने वाले कमर्शियल व्हीकल के लिए नेशनल परमिट डिजिटल तरीके से ऑनलाइन आवेदन करके हासिल किया जा सकेगा. यह पेपरलेस सिस्टम भ्रष्टाचार को खत्म करने, टाइम बचाने और पारदर्शी माहौल तैयार करने में बेहद मददगार साबित होगी.
ऑटोमोबाइल सेक्टर के दायरे को विस्तार देते हुए सरकार ने कम्पोनेंट मैन्युफैक्चर्स को भी ट्रेड-सर्टिफिकेट स्ट्रक्चर में शामिल करने का प्रपोजल दिया है. अब तक यह सुविधा केवल कार डीलर्स और OEM कंपनियों तक ही सीमित थी. इस बदलाव से कलपुर्जे बनाने वाली कंपनियां अपने पार्ट्स का आसानी से ट्रायल और ट्रांसपोर्टेशन कर सकेंगी. इससे देश के ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी और नियम-कानूनों का पालन करना बेहद आसान हो जाएगा.
सरकार की तरफ से यह कदम उठाया जाता है तो इससे ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा और आने वाले समय में कमर्शियल व्हीकल चलाने वाले सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आकर्षित होंगे. इससे धीरे-धीरे प्रदूषण के लेवल को कम करने में भी मदद मिलेगी. अभी पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए होता है. इसके बाद ऐसे वाहनों का रिन्यूअल फिटनेस के आधार पर किया जाता है.