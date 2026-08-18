/CNG और EV मालिकों की बल्ले-बल्ले, 5 साल उम्र बढ़ाने की तैयारी; 20 साल का जमा होगा रोड टैक्स?

CNG and EV Vehicle Registration: अगर आपके पास सीएनजी या इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, केंद्र सरकार की तरफ से कमर्शियल व्हीकल और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े कारोबारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी की जा रही है. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे (MoRTH) की तरफ से जारी ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन में कई बदलाव करने का प्रस्ताव रखा गया है. इस ड्रॉफ्ट का फायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा सीएनजी से चलने वाले वाहनों को मिल सकता है. इस ड्रॉफ्ट का सबसे बड़ा आकर्षण पर्यावरण के अनुकूल कारों की टाइम लिमिट बढ़ाना है.