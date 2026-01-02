Advertisement
गिग वर्कर्स के ल‍िए सरकार का बड़ा ऐलान, 90 दिन काम करने पर म‍िलेगा सोशल सिक्योरिटी कवर!

Gig Workers: लेबर म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से गिग वर्कर्स के भव‍िष्‍य को ध्‍यान में रखते हुए लगातार काम क‍िया जा रहा है. अब इनकी सोशल स‍िक्‍योर‍िटी से जुड़े ड्रॉफ्ट को जारी क‍िया गया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 02, 2026, 07:14 AM IST
Govt New Plan For Gig Workers: नए साल के मौके पर गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स (स्विगी, जोमैटो, उबर, ओला के डिलीवरी बॉय आदि) अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे थे. सरकार की तरफ से इनके भव‍िष्‍य को ध्‍यान में रखकर काफी समय से तैयारी की जा रही है. अब सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी के नए न‍ियमों का ड्राफ्ट जारी किया है. इन न‍ियमों पर सार्वजन‍िक सुझाव मंगाए गए हैं. सरकार की तरफ से तैयार क‍िये गए ड्रॉफ्ट के अनुसार यद‍ि कोई गिग वर्कर किसी एक ऐप या कंपनी (एग्रीगेटर) के साथ एक फाइनेंश‍ियल ईयर में कम से कम 90 दिन काम करता है तो उसे सोशल सिक्योरिटी के फायदे मिल सकेंगे. इन फोयदों में हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट कवर जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं.

तीनों प्‍लेटफॉर्म पर 120 द‍िन काम करना जरूरी

ड्रॉफ्ट के तहत यद‍ि कोई वर्कर कई ऐप्स (जैसे जोमैटो + स्विगी + उबर) पर काम करता है तो कुल 120 दिन काम करना होगा. द‍िनों की ग‍िनती हर प्लेटफॉर्म से अलग-अलग जोड़ी जाएगी. उदाहरण के तौर पर यद‍ि एक ही दिन तीन अलग-अलग ऐप्स पर काम किया, तो वो तीन दिन माने जाएंगे. काम की गिनती को उस द‍िन से शुरू क‍िया जाएगा, जब वर्कर ने पहली बार उस प्लेटफॉर्म से पैसे कमाए, वो कमाई क‍ितनी भी हो सकती है. उसके लि‍ए क‍िसी तरह की ल‍िमि‍ट नहीं है.

कौन ग‍िग वर्कर मान्‍य होगा?
ऐसा कोई भी ग‍िग वर्कर जो क‍िसी एग्रीगेटर के साथ सीधे या उसकी सब्सिडियरी, पार्टनर कंपनी या थर्ड पार्टी के जरिये जुड़ा हो, वह इसके ल‍िए मान्‍य होगा. लेबर म‍िन‍िस्‍टरी की तरफ से पहले से ही गिग वर्कर्स को 'ई-श्रम' ('e-Shram' Portal) पर रजिस्टर क‍िया जा रहा है. इन वर्कर्स को 'आयुष्मान भारत' हेल्थ स्कीम में भी शाम‍िल क‍िया जाएगा. आने वाले समय में इनके ल‍िए पेंशन का भी प्रावधान हो सकता है, जिसमें कंपनी और वर्कर दोनों की तरफ से योगदान होगा.

आधार से जुड़ी रजिस्ट्रेशन जरूरी
16 साल से ज्‍यादा की उम्र वाले सभी गिग वर्कर्स को आधार से लिंक का रज‍िस्‍ट्रेशन कराना होगा. हर एग्रीगेटर को अपने वर्कर्स से जुड़ी डिटेल केंद्र के पोर्टल पर देनी होगी, इससे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बन सकेगा. रजिस्टर होने के बाद हर योग्य वर्कर को डिजिटल या फिजिकल आईडी कार्ड दिया जाएगा.

नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया जाएगा
एक नया बोर्ड बनेगा, जो गिग वर्कर्स के नंबर बताएगा, नए प्लेटफॉर्म्स की पहचान करेगा और उनके लिए वेलफेयर पॉलिसी बनाएगा. इस बोर्ड में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स की एसोसिएशंस से 5-5 मेंबर सरकार की तरफ से नॉम‍िनेट क‍िये जाएंगे.

कब तक म‍िलेंगे फायदे?
60 साल की उम्र होने पर या पिछले फाइनेंश‍ियल ईयर में 90/120 दिन का काम नहीं होने पर सोशल सिक्योरिटी के फायदे बंद हो जाएंगे. ये नियम गिग इकॉनमी में काम करने वाले लाखों वर्कर्स के लिए राहत लेकर आए हैं. जनता की तरफ से म‍िलने वाले सुझावों के आधार पर इन न‍ियमों को फाइनल क‍िया जाएगा. 

