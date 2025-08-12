सशस्‍त्र बलों के लिए कल्याण योजनाओं को बढ़ावा दे रही सरकार, 1523 करोड़ के प्‍लान पर चल रहा काम
Advertisement
trendingNow12878126
Hindi Newsबिजनेस

सशस्‍त्र बलों के लिए कल्याण योजनाओं को बढ़ावा दे रही सरकार, 1523 करोड़ के प्‍लान पर चल रहा काम

साइबर क्राइम से निपटने के लिए सरकार की तरफ से इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C), नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू किया गया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 12, 2025, 11:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सशस्‍त्र बलों के लिए कल्याण योजनाओं को बढ़ावा दे रही सरकार, 1523 करोड़ के प्‍लान पर चल रहा काम

अगर आप खुद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) में हैं या आपकी फैमि‍ली से कोई इसका ह‍िस्‍सा है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, होम म‍िन‍िस्‍ट्री (MHA) ने केंद्रीय सशस्‍त्र पुलिस बलों (CAPF) के मॉर्डनाइज‍िंग और कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए 2022-2026 तक 1,523 करोड़ रुपये की योजना शुरू की है. इस योजना के तहत असम राइफल्स, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG और SSB को शाम‍िल क‍िया गया है. इसका टारगेट हथियार, मॉनीटर‍िंग इक्‍युपमेंट, प्रोटेक्‍ट‍िव गियर, आर्म्‍ड व्‍हीकल और ट्रेन‍िंग इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को बेहतर करना है. 

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की तरफ से लोकसभा में बताया गया क‍ि यह योजना सशस्‍त्र पुल‍िस बलों को मजबूत और तैयार रखने के लिए है. इसके तहत आधुनिक हथियार, ड्रोन और अन्य तकनीको का इस्‍तेमाल क‍िया जाएगा ताकि सशस्‍त्र बल देश की सुरक्षा को और बेहतर कर सकें. साइबर क्राइम से निपटने के लिए सरकार की तरफ से इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C), नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू किया गया है.

इनके जर‍िये 17.82 लाख शिकायतों में 5,489 करोड़ रुपये की फ्रॉड रोकने में सफलता मिली है. इसके अलावा 9.42 लाख सिम कार्ड और 2.63 लाख मोबाइल IMEI नंबर ब्लॉक किए गए. CAPF कर्मचारियों को जम्मू-कश्मीर जैसे मुश्‍क‍िल भरे क्षेत्रों में अतिरिक्त भत्ते, मुफ्त रेल पास और एयर ट‍िकट की सुविधा दी जाती है. 2019 से 16,364 नए घर बनाए गए, जिससे 48.8% कर्मचारियों को आवास मिला. 'CAPFs eAwas' पोर्टल के जरिये 1.31 लाख घर आवंटित किये गए.

आतंकी हमले में शहीद होने वाले कर्मचारियों के परिवार को 35 लाख रुपये और अन्य दुर्घटना में मृत्यु पर 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती है. प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना के तहत 2,000 बच्चों को हर साल स्‍कॉलरश‍िप म‍िलती है. इसमें लड़कियों को 3,000 रुपये और लड़कों को 2,500 रुपये महीने द‍िये जाते हैं. 2021 में शुरू हुई आयुष्मान CAPF योजना के तहत 34,000 से ज्यादा अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलता है. अब तक 41 लाख आयुष्मान CAPF कार्ड जारी किए गए.

About the Author
author img
क्रियांशु सारस्वत

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

CAPF

Trending news

पत्नी की बेवफाई से मारा गया शख्स, अवैध संबंधों के चलते बचपन के दोस्त ने कर दी हत्या
crime
पत्नी की बेवफाई से मारा गया शख्स, अवैध संबंधों के चलते बचपन के दोस्त ने कर दी हत्या
तमिलनाडु के पंबन न्यू रेलवे ब्रिज पर तकनीकी खराबी, ट्रेन की आवाजाही ठप
Pamban New Railway Bridge
तमिलनाडु के पंबन न्यू रेलवे ब्रिज पर तकनीकी खराबी, ट्रेन की आवाजाही ठप
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
Rahul Gandhi
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
Maharashtra
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
china
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
parliament
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
Supreme Court News
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
पति का स्पर्म काउंट था कम, ससुर-ननदोई ने किया रेप; पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून
Rape
पति का स्पर्म काउंट था कम, ससुर-ननदोई ने किया रेप; पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून
पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर दिल्ली-NCR में नहीं लगेगी रोक, SC का बड़ा फैसला
Supreme Court
पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर दिल्ली-NCR में नहीं लगेगी रोक, SC का बड़ा फैसला
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
Talaq-E-Hasan
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
;