अगर आप खुद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) में हैं या आपकी फैमि‍ली से कोई इसका ह‍िस्‍सा है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, होम म‍िन‍िस्‍ट्री (MHA) ने केंद्रीय सशस्‍त्र पुलिस बलों (CAPF) के मॉर्डनाइज‍िंग और कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए 2022-2026 तक 1,523 करोड़ रुपये की योजना शुरू की है. इस योजना के तहत असम राइफल्स, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG और SSB को शाम‍िल क‍िया गया है. इसका टारगेट हथियार, मॉनीटर‍िंग इक्‍युपमेंट, प्रोटेक्‍ट‍िव गियर, आर्म्‍ड व्‍हीकल और ट्रेन‍िंग इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को बेहतर करना है.

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की तरफ से लोकसभा में बताया गया क‍ि यह योजना सशस्‍त्र पुल‍िस बलों को मजबूत और तैयार रखने के लिए है. इसके तहत आधुनिक हथियार, ड्रोन और अन्य तकनीको का इस्‍तेमाल क‍िया जाएगा ताकि सशस्‍त्र बल देश की सुरक्षा को और बेहतर कर सकें. साइबर क्राइम से निपटने के लिए सरकार की तरफ से इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C), नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू किया गया है.

इनके जर‍िये 17.82 लाख शिकायतों में 5,489 करोड़ रुपये की फ्रॉड रोकने में सफलता मिली है. इसके अलावा 9.42 लाख सिम कार्ड और 2.63 लाख मोबाइल IMEI नंबर ब्लॉक किए गए. CAPF कर्मचारियों को जम्मू-कश्मीर जैसे मुश्‍क‍िल भरे क्षेत्रों में अतिरिक्त भत्ते, मुफ्त रेल पास और एयर ट‍िकट की सुविधा दी जाती है. 2019 से 16,364 नए घर बनाए गए, जिससे 48.8% कर्मचारियों को आवास मिला. 'CAPFs eAwas' पोर्टल के जरिये 1.31 लाख घर आवंटित किये गए.

आतंकी हमले में शहीद होने वाले कर्मचारियों के परिवार को 35 लाख रुपये और अन्य दुर्घटना में मृत्यु पर 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती है. प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना के तहत 2,000 बच्चों को हर साल स्‍कॉलरश‍िप म‍िलती है. इसमें लड़कियों को 3,000 रुपये और लड़कों को 2,500 रुपये महीने द‍िये जाते हैं. 2021 में शुरू हुई आयुष्मान CAPF योजना के तहत 34,000 से ज्यादा अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलता है. अब तक 41 लाख आयुष्मान CAPF कार्ड जारी किए गए.