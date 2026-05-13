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Hindi NewsबिजनेसGold Import Duty: पहले सोना कम खरीदने की अपील...फ‍िर बढ़ाई कस्‍टम ड्यूटी, क‍ितना महंगा हो जाएगा गोल्‍ड?

Gold Import Duty: पहले सोना कम खरीदने की अपील...फ‍िर बढ़ाई कस्‍टम ड्यूटी, क‍ितना महंगा हो जाएगा गोल्‍ड?

Gold Price: सरकार की तरफ से सोने और चांदी के आयात पर लगने वाली कस्‍टम ड्यूटी को 6 से बढ़ाकर 15 प्रत‍िशत करने के पीछे गोल्‍ड ड‍िमांड को कंट्रोल करना माना जा रहा है. दुन‍ियाभर में सोने का आयात करने वाले देशों में भारत दूसरे नंबर पर है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 13, 2026, 08:14 AM IST
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Gold Silver Import Duty: दो द‍िन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में एक जनसभा को संबोध‍ित करते हुए अगले एक साल जरूरी होने पर ही सोना खरीदने की अपील देशवास‍ियों से की थी. इसके साथ ही उन्‍होंने ईंधन की बचत करने के ल‍िए भी पब्‍ल‍िक ट्रांसपोर्ट का ज्‍यादा से ज्‍यादा इस्‍तेमाल करने और कार पूल‍िंग को बढ़ावा देने की अपील की थी. प्रधानमंत्री ने पहली बार अपील क‍िये जाने के कुछ घंटे बाद ही इसे दोहराया था. इसके बाद सरकार ने मंगलवार देर रात ल‍िये गए एक बड़े फैसले में सोने और चांदी के आयात पर लगने वाली इम्पोर्ट ड्रयूटी में बढ़ोतरी कर दी. इसका असर आने वाले समय में ज्‍वैलरी की ब‍िक्री पर पड़ने की उम्‍मीद है.

व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से ल‍िये गए बड़े फैसले में सोने-चांदी पर लगने वाले इम्पोर्ट टैरिफ में भारी इजाफा क‍िया गया है. सरकार ने इन धातुओं पर लगने वाले टैक्स को 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया है. सरकार की तरफ से एक ही झटके में 9 फीसदी कस्‍टम ड्यूटी बढ़ाने का मकसद विदेशों से होने वाली सोने-चांदी की खरीद को कम करना और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ रहे दबाव को न‍ियंत्र‍ित करना है. उम्‍मीद की जा रही है क‍ि सरकार के इस कदम से देश का व्यापार घाटा कम होगा. दूसरा अमेर‍िकी डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहे रुपये को भी मजबूती मिलेगी.

यह भी पढ़ें: आज से सोना खरीदना हो जाएगा महंगा, सरकार ने बढ़ाई कस्टम ड्यूटी; आप पर क्‍या होगा असर?

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क्‍या है टैक्‍स की नई कैलकुलेशन?

सरकार की तरफ से इस बार टैक्स के स्‍ट्रक्‍चर में बदलाव करते हुए दो तरह के चार्ज लगाए गए हैं. व‍ित्‍त मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार सोने और चांदी के आयात पर 10% की बेसिक कस्टम ड्यूटी देनी होगी. इसके अलावा 5% का एग्रीकल्‍चर इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर एंड डेवलपमेंट सेस (AIDC) भी लगाया गया है. दोनों को मिलाकर कुल टैक्‍स 6 प्रत‍िशत से बढ़कर 15% हो गया है. कस्‍टम ड्यूटी में बढ़ोतरी से सोने और चांदी का मार्केट प्राइस ऊपर जाएगा. भारत सोने का दूसरा सबसे ज्‍यादा आयात करने वाला देश है, ऐसे में इसकी ड‍िमांड पर भी असर पड़ना तय माना जा रहा है.

क‍ितना महंगा हो जाएगा सोना?

इम्‍पोर्ट ड्यूटी (Import Duty) में 9% की भारी बढ़ोतरी के बाद सोने की कीमत में बड़ा उछाल आना तय है. अब सवाल यह है क‍ि घरेलू बाजार में इसका क‍ितना असर द‍िखाई देगा. मई 2026 में सोने का एवरेज प्राइस डेढ़ लाख रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम है. इस पर यद‍ि 9% अतिरिक्त टैक्स की बात करें तो यह 13,500 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम होता है. ऐसे में उम्‍मीद की जा रही है क‍ि सोने की कीमत में 10000 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम तक का इजाफा हो सकता है. दरअसल, अभी घरेलू बाजार में पुराने रेट का सोना मौजूद है. ऐसे में सोने की कीमत में धीरे-धीरे महंगाई देखने को म‍िल सकती है.

यह भी पढ़ें: 1 साल सोना ना खरीदें आप तो देश बचा लेगा ₹68,89,13,28,00,000,पर 3 करोड़ लोगों का क्या

सरकार की आर्थिक संतुलन की कोशिश

इम्‍पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के पीछे सरकार की सोची-समझी रणनीत‍ि काम कर रही है. हाल ही में पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा था क‍ि वे कम से कम एक साल तक सोना खरीदने से परहेज करें. इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखा जा सकेगा. दरअसल, भारत अपनी खपत का 90 प्रत‍िशत सोना विदेशों से आयात करता है, इसलिए भारी मात्रा में डॉलर देश से बाहर चला जाता है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता ने कहा क‍ि पहले से ही बढ़ी हुई कीमत के बीच टैक्स में इजाफा होने से ड‍िमांड को बड़ा झटका लग सकता है.

इंड‍ियन मार्केट में पिछले कुछ समय से सोने के प्रति निवेश का रुझान बढ़ गया है. पिछले एक साल के दौरान शेयर बाजार से मिलने वाले न‍िगेट‍िव रिटर्न और सोने की कीमत में आई तेजी के कारण लोगों ने स‍िक्‍योर इन्‍वेस्‍टमेंट के तौर पर सोने को चुना है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च तिमाही में गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETFs) में होने वाला निवेश पिछले साल के मुकाबले 186% बढ़कर 20 मीट्रिक टन के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया. ड‍िमांड में बेतहाशा बढ़ोतरी को रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाने शुरू कर द‍िये हैं.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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