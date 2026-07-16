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Windfall Tax: क्रूड ऑयल के दाम में तेजी के बीच सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल पर घटाया विंडफॉल टैक्स; डीजल और ATF पर बढ़ा

Petrol Windfall Tax: क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत के बीच देश में क‍िसी भी प्रकार से तेल की क‍िल्‍लत न हो, इसको ध्‍यान में रखते हुए सरकार ने डीजल और एटीएफ पर लगने वाले व‍िंडफॉल टैक्‍स में बढ़ोतरी कर दी है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 16, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:22 AM IST
Windfall Tax: क्रूड ऑयल के दाम में तेजी के बीच सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल पर घटाया विंडफॉल टैक्स; डीजल और ATF पर बढ़ा
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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