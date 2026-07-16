/Windfall Tax: क्रूड ऑयल के दाम में तेजी के बीच सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल पर घटाया विंडफॉल टैक्स; डीजल और ATF पर बढ़ा

Diesel Windfall Tax: ग्‍लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल के दाम में आई तेजी के बीच केंद्र सरकार ने तेल के निर्यात पर लगने वाले व‍िंडफॉल टैक्स में बड़ा बदलाव किया है. सरकार की तरफ से डीजल और जेट फ्यूल (ATF) के न‍िर्यात पर लगने वाले टैक्स को दोगुने के करीब बढ़ाया गया है. दूसरी तरफ पेट्रोल एक्‍सपोर्टर को राहत देते हुए इस पर लगने वाले टैक्स में कटौती की गई है. फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री के नोट‍िफ‍िकेशन के अनुसार संशोध‍ित दर को आज से लागू कर द‍िया गया है. सरकार हर 15 दिन पर ग्‍लोबल मार्केट के हालात को देखते हुए टैक्स दरों की समीक्षा करती है. घरेलू बाजार में तेल की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और तेल कंपन‍ियों के अप्रत्‍याश‍ित मुनाफे पर लगाम लगाने के लि‍ए यह कदम उठाया गया है.