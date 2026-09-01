फिर विंडफॉल टैक्स का वार, पेट्रोल पर ₹1.5 और डीजल एक्सपोर्ट पर ₹25/लीटर टैक्स, सरकार ने जारी की नई दरें

Windfall Tax : सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बदलाव किया है. 1 सितंबर से पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स बढ़ाकर 1.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. ये अब तक शून्य था. वहीं, डीजल के निर्यात पर भी टैक्स में 1 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. पिछली समीक्षा में जहां डीजल पर 24 रुपये प्रति लीटर लेवी तय थी. अब इसे बढ़ाकर 25 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है.
दूसरी ओर, ATF के एक्सपोर्ट पर सरकार ने मामूली राहत दी है. इसकी ड्यूटी 19.5 रुपये से घटाकर 19 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है. नई दरें 1 सितंबर से प्रभावी हो गई हैं.
सरकार के नए आदेश के मुताबिक, अब पेट्रोल के निर्यात पर 1.5 रुपये प्रति लीटर का स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) लगाया जाएगा. डीजल के एक्सपोर्ट पर कुल 25 रुपये प्रति लीटर की लेवी लागू होगी. इसमें 24 रुपये SAED और 1 रुपये रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस (RIC) शामिल है. वहीं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी जेट फ्यूल के निर्यात पर 19 रुपये प्रति लीटर SAED वसूला जाएगा.
सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में होने वाले बदलाव को देखते हुए इन टैक्स दरों की हर पखवाड़े समीक्षा करती है. 15 अगस्त को हुई पिछली समीक्षा में पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी को घटाकर शून्य कर दिया गया था. अब नई समीक्षा में इसे फिर से 1.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है.
एक्सपोर्ट ड्यूटी में हुए इस बदलाव का देश में पेट्रोल-डीजल इस्तेमाल करने वाले लोगों पर सीधा असर नहीं पड़ेगा. घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर लागू सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है यानी नई लेवी केवल विदेशों को भेजे जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू होगी. इसलिए फिलहाल देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें इससे प्रभावित नहीं होंगी.
किसी कंपनी या पूरे सेक्टर को जब अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों या किसी अचानक हुए बदलाव के चलते सामान्य से कहीं ज्यादा मुनाफा होने लगता है, तो सरकार उस अतिरिक्त कमाई के एक हिस्से पर विशेष टैक्स लगा सकती है. इसी तरह के टैक्स को विंडफॉल टैक्स कहा जाता है. इसका मकसद असाधारण परिस्थितियों से होने वाले अतिरिक्त मुनाफे पर टैक्स लगाकर सरकार के राजस्व को बढ़ाना होता है.