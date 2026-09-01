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फिर विंडफॉल टैक्स का वार, पेट्रोल पर ₹1.5 और डीजल एक्सपोर्ट पर ₹25/लीटर टैक्स, सरकार ने जारी की नई दरें

पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी की गई है. पहले जहां यह टैक्स शून्य था, अब इसे बढ़ाकर 1.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. वहीं, डीजल के निर्यात पर लगने वाली लेवी को बढ़ाकर 25 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 01, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:57 PM IST
फिर विंडफॉल टैक्स का वार, पेट्रोल पर ₹1.5 और डीजल एक्सपोर्ट पर ₹25/लीटर टैक्स, सरकार ने जारी की नई दरें
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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