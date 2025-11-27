Advertisement
सरकार की कोश‍िश ला रही रंग, MSME का फंसा पैसा 10.7 लाख करोड़ से घटकर 7.34 लाख करोड़ रहा

चीफ इकॉनमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्‍वरन ने बताया क‍ि पहले TReDS पर एक भी रुपये का डिस्काउंट नहीं होता था. आज ढाई लाख करोड़ का ब‍िल डिस्काउंट हो रहा है. हजारों MSME इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 27, 2025, 02:09 PM IST
MSME Payment Dues: एमएसएमई (MSME) का फंसा हुआ पैसा तेजी से न‍िकल रहा है. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है क‍ि एमएसएमई के साल 2022 तक सबसे ज्‍यादा 10.7 लाख करोड़ रुपये फंसे हुए थे. साल 2023 में यह आंकड़ा घटकर 8.27 लाख करोड़ रुपये रह गया. इसके बाद मार्च 2024 तक यह घटकर 7.34 लाख करोड़ रुपये रह गया. यानी तीन साल में 3.36 लाख करोड़ रुपये छोटे कारोबारियों को वापस म‍िले. GAME, FISME और C2FO की नई रिपोर्ट के अनुसार सरकार की तरफ से लगातार सुधार पर काम क‍िया जा रहा है.

ढाई लाख करोड़ का ब‍िल डिस्काउंट हो रहा

चीफ इकॉनमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्‍वरन ने बताया क‍ि पहले TReDS पर एक भी रुपये का डिस्काउंट नहीं होता था. आज ढाई लाख करोड़ का ब‍िल डिस्काउंट हो रहा है. हजारों MSME इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं. यानी छोटे व्यापारी अपना बिल दो से तीन द‍िन के अंदर कैश करा रहे हैं. इसके लि‍ए 90-180 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ रहा है. नागेश्‍वरन ने चेताया क‍ि 'फंसा हुआ पैसा कम हुआ है, लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई. हमें और तेजी से काम करना होगा.'

MSME को तीन चीजों की जरूरत
इसके अलावा MSME म‍िन‍िस्‍ट्री के ज्‍वाइंट सेक्रेटरी अतीश कुमार स‍िंह ने कहा क‍ि MSME को तीन चीजें चाहिए. ये तीनों चीजें सही समय पर, सही कीमत पर और सही मात्रा में लोन है. इसके लिए जेंडर गैप, इलाकाई गैप, सेक्टर गैप सबको ही भरना होगा. र‍िपोर्ट में बताया गया क‍ि 45 दिन का नियम सख्ती से लागू क‍िया जाए. देरी करने वालों पर भारी पेनल्टी लगाई जाए और उनका नाम सार्वजनिक करो.

TReDS को GST और एंटरप्राइज रजिस्ट्रेशन से जोड़कर हर MSME का डिफॉल्ट प्लेटफॉर्म बनाओ. फैसिलिटेशन काउंसिल को और मजबूत करना चाह‍िए और जल्दी-जल्दी झगड़े निपटाओ. SMA-0, SMA-1 का नियम बदलो. अच्छे ब‍िजनेस को बीच में ही NPA मत बनाओ. GST और UPI डेटा से डिजिटल लोन दो, जो क‍ि कैश-फ्लो के हिसाब से हो. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

MSME

