Income Tax Return: आगे नहीं बढ़ेगी ITR की तारीख, सरकार ने किया इनकार, 15 फरवरी तक दाखिल करें रिटर्न

नई दिल्ली: Income Tax Return: अगर आप को छोटी सी कंपनी चलाते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं लेकिन अबतक आपने अपना ITR दाखिल नहीं किया है तो इनकमट टैक्स विभाग का ये ऑर्डर समझ लें. दरअसल सरकार ने ऑडिट की जरूरत वाले अकाउंट्स के लिए Income Tax Return (ITR) भरने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है.

यानी अगर किसी फर्म या व्यवसाय के अकाउंट का ऑडिट जरूरी है और उसने रिटर्न (Return filing) फाइल नहीं किया है तो ऐसे करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, उन्हें हर हाल में 15 फरवरी 2021 तक अपना ITR दाखिल करना ही होगा. ये निर्देश इनकम टैक्स विभाग ने एक ट्वीट के जरिए दिया है.

आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने वित्त मंत्रालय को एक आदेश में कहा था कि इन डेडलाइंस को बढ़ाने के बारे में साफ तौर जानकारी दी जाए. इसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसकी जानकारी दी है. CBDT ने कहा, ड्यू डेट्स बढ़ाने की सभी रिपोर्ट्स को खारिज किया जाता है. ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी बकाया राशि 1,00, 000 रुपये से ज्यादा नहीं है. उनके सेल्फ असेसमेंट टैक्स के पेमेंट की ड्यू डेट भी वहीं है जो आईटीआर (ITR) फाइल करने की तारीख है.

CBDT passes order u/s 119 of Income-tax Act,1961 in F No. 370153/39/2020-TPL dt 11th January,2021, disposing off the representations for extension of due date for filing of Audit Report u/s 44AB, in compliance with the order of hon'ble Gujarat High Court dt 8th January,2021 (1/2) pic.twitter.com/cf5L8qdC1w

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) January 11, 2021