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Hindi Newsबिजनेसतेल संकट के बीच मोदी सरकार का फैसला, पेट्रोल पंपों पर लौटेगा केरोसिन; अब होगी सीधी बिक्री

तेल संकट के बीच मोदी सरकार का फैसला, पेट्रोल पंपों पर लौटेगा केरोसिन; अब होगी सीधी बिक्री

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, ये कदम 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रसोई और रोशनी के लिए केरोसिन की त्वरित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 29, 2026, 10:29 PM IST
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ईरान युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा सप्लाई प्रभावित होने के बीच केंद्र सरकार ने रविवार को बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियमों में अस्थायी ढील देने की घोषणा की है. ताकि घरेलू स्तर पर केरोसिन की सप्लाई तेजी से की जा सके. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, ये कदम 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रसोई और रोशनी के लिए केरोसिन की त्वरित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

आम लोगों को राहत

सरकार का कहना है कि ईरान युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईंधन सप्लाई में बाधा आई है. इससे एलपीजी और अन्य ईंधनों की उपलब्धता प्रभावित हो रही है. ऐसे में आम लोगों को राहत देने के लिए केरोसिन को एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में फिर से बढ़ावा दिया जा रहा है. इस फैसले से वितरण प्रक्रिया सरल होगी और जरूरतमंद परिवारों तक केरोसिन जल्दी पहुंच सकेगा. सरकार ने संकेत दिए हैं कि ये व्यवस्था अस्थायी है और स्थिति सामान्य होने पर समीक्षा की जाएगी.

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सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को 60 दिनों की अवधि के लिए केरोसिन को पेट्रोल पंपों के माध्यम से वितरित करने की अनुमति दी गई है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि सरकार को पेट्रोलियम अधिनियम 1934 और 2002 के तहत विशेष परिस्थितियों में कुछ पेट्रोलियम उत्पादों को सामान्य सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियमों से अस्थायी छूट देने का अधिकार है.

मंत्रालय की नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र सरकार को असाधारण परिस्थितियों में आदेश के माध्यम से अधिनियम या उसकी किसी धारा से किसी भी पेट्रोलियम श्रेणी को शर्तों के साथ छूट देने का अधिकार है. रिटेल लेवल पर एनर्जी उत्पादों की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने ज्यादा प्राथमिकता वाले सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) संचालन के लिए PDS स्टॉक कीपिंग यूनिट (SKU) को मंजूरी दी है. ये 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा. जहां घरेलू खाना पकाने के लिए केरोसिन की सप्लाई की व्यवस्था की गई है.

 2,500 लीटर तक केरोसिन भंडारण की अनुमति

इस व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए कंपनियों को रिटेल स्टेशनों पर प्रति वितरण यूनिट 2,500 लीटर तक केरोसिन भंडारण की अनुमति दी गई है. ताकि घरेलू उपयोग के लिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके. नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि सर्कुलर में निर्धारित अन्य सभी शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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