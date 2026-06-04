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Hindi Newsबिजनेसक‍ितनी भी हो महंगाई... एयर इंड‍िया और इंड‍िगो को 75.6 रुपये लीटर ही म‍िलेगा ATF, सरकार ने कर द‍िया इंतजाम

क‍ितनी भी हो महंगाई... एयर इंड‍िया और इंड‍िगो को 75.6 रुपये लीटर ही म‍िलेगा ATF, सरकार ने कर द‍िया इंतजाम

ATF Price: हवाई ईंधन के बढ़ते दाम का असर अब हवाई यात्र‍ियों की जेब पर नहीं पड़ेगा. इसके ल‍िए सरकार ने 10000 करोड़ रुपये के  स्‍पेशल फंड को मंजूरी दी है. इस फंड के जर‍िये हवाई यात्र‍ियों को राहत दी जा सकेगी.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jun 04, 2026, 07:31 AM IST
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ATF Price Cap: अगर आप भी अक्‍सर हवाई सफर करते हैं या हाल-फ‍िलहाल करने का प्‍लान कर रहे हैं तो यह खबर आपको राहत देगी. म‍िड‍िल ईस्‍ट में जारी टेंशन के बीच क्रूड ऑयल के दाम में उठापटक का दौर जारी है. इसका असर हवाई ईंधन यानी एटीएफ (ATF) के दाम पर भी पड़ा. एटीएफ महंगा होने के बाद आर्थ‍िक संकट से जूझ रही एयरलाइंस क‍िराया बढ़ाने के लि‍ए कह रही थीं. अब आर्थिक संकट से जूझ रही एयरलाइंस के लिए केंद्र सरकार बड़ी राहत लेकर आई है. कैबिनेट मीट‍िंग में सरकार ने विमान ईंधन यानी एटीएफ (ATF) की कीमत को सीमित दायरे में रखने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के स्‍पेशल फंड को मंजूरी दी है.

सरकार के इस कदम का मकसद इंटरनेशनल मार्केट में ईंधन की कीमत में आने वाले भारी उछाल से घरेलू हवाई क‍िराये को सुरक्ष‍ित रखना है, ताकि आम आदमी की पहुंच से हवाई सफर बाहर न हो और एयरलाइंस कंपनियां बंद होने की कगार पर न पहुंचें. नई व्यवस्था के तहत सरकार ऑयल मार्केट‍िंग कंपनियों (OMC) को 10,000 करोड़ रुपये की एकमुश्त बजटीय सहायता बिना ब्याज के एडवांस के रूप में देगी. जब भी इंटरनेशनल मार्केट में जेट फ्यूल के दाम बढ़ेंगे, तो तेल कंपनियां उसका बोझ भारतीय एयरलाइंस पर नहीं डालेंगी और इस नुकसान की भरपाई सरकार की तरफ से द‍िये गए फंड से करेंगी.

अगले 36 महीने तक लागू रहेगी सपोर्ट

इसके उलट, जब ग्‍लोबल मार्केट में एटीएफ के दाम नीचे आएंगे तो अंतर की राशि को तेल कंपनियों से वापस लेकर देश के कंसोल‍िटेड फंड में जमा क‍िया जाएगा. सरकार के बयान के अनुसार, यह प्राइस स्टेबलाइजेशन सपोर्ट अगले 36 महीने तक लागू रहेगी. जरूरत पड़ी तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है. यह फैसला पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मीट‍िंग के दौरान लिया गया, जिसका मकसद मिडिल ईस्ट संकट के कारण ईंधन की कीमत में आई अस्थिरता से एयरलाइंस के घरेलू और इंटरनेशनल ऑपरेशन को बचाना है.

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देश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी

इस फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर कहा कि जेट फ्यूल की कीमत में स्थिरता आने से देश में किफायती हवाई कनेक्टिविटी बनी रहेगी. इससे यात्रियों पर वित्तीय बोझ कम पड़ने के साथ ही टियर-2 और टियर-3 स‍िटी तक हवाई संपर्क मजबूत होगा. इससे आने वाले समय में पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने घरेलू एयरलाइंस के लिए एटीएफ के दाम 75.6 रुपये प्रति लीटर तय (कैप) कर द‍िये हैं.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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