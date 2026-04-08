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Hindi Newsबिजनेसयुद्ध पर ब्रेक लगते ही भारत में LPG पर मिल गई गुडन्यूज, सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर पर दी बड़ी राहत, छोटू सिलेंडर का कोटा डबल

युद्ध पर ब्रेक लगते ही भारत में LPG पर मिल गई गुडन्यूज, सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर पर दी बड़ी राहत, छोटू सिलेंडर का कोटा डबल

India LPG Update: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को अब कई इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए खोल दिया गया है. पॉलिमर, एग्रीकल्चर, पैकेजिंग, पेंट्स, स्टील, मेटल और ग्लास जैसी इंडस्ट्रीज को अब कंजम्पशन का 70 फीसदी तक सप्लाई मिलेगी  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 08, 2026, 05:25 PM IST
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युद्ध पर ब्रेक लगते ही भारत में LPG पर मिल गई गुडन्यूज, सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर पर दी बड़ी राहत, छोटू सिलेंडर का कोटा डबल

LPG Update in India: ईरान-अमेरिका के बीच युद्धविराम के ऐलान के बाद दुनियाभर के देशों ने राहत की सांस ली है. युद्ध पर 14 दिनों का सीजफायर और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के ऐलान के साथ ही भारत सरकार ने सिलेंडर पर बड़ी राहत दे दी. पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के तेल और गैस भंडार की जानकारी देने के साथ-साथ कमर्शियल सिलेंडरों को लेकर बड़ी जानकारी साझा की गई, जिसका सबसे बड़ा फायदा फैक्ट्रियों को होगा.  

सिलेंडर पर सरकार ने दी राहत  

पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को अब कई इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए खोल दिया गया है. पॉलिमर, एग्रीकल्चर, पैकेजिंग, पेंट्स, स्टील, मेटल और ग्लास जैसी इंडस्ट्रीज को अब कंजम्पशन का 70 फीसदी तक सप्लाई मिलेगी  

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LPG, पेट्रोल डीजल पर्याप्त 

उन्होंने कहा कि देश के पास पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल-डीजल, एलपीजी सिलेंडर हैं. घरेलू उपभोक्ताओं को रेगुलर सप्लाई की जा रही है. देश के सभी डिस्टीब्यूटर्स के पास पर्याप्त स्टॉक हैं. ग्राहकों की ओर से 95 फीसदी बुकिंग ऑनलाइन हो रही है. उन्होंने कहा कि मेटल, सिरामिक, ग्लास जैसी इंडस्ट्री को 70 प्रतिशत तक सप्लाई दी जाएगी. 7 अप्रैल को 6000 टन कमर्शियल LPG की सेल हुई है. एक दिन में 110000 छोटू सिलेंडर (5 kg) की सप्लाई की गई है. फर्टिलाइजर प्लांट को 95 फीसदी सप्लाई की जा रही है.  जिन सेक्टर्स को गैस सप्लाई में राहत दी  गई है, उनमें  फार्मा, एग्रीकल्चर, फूड सेक्टर के अलावा  पॉलीमर, पैकेजिंग, पेंट, यूरेनियम, हेवी वॉटर, स्टील, सीड, मेटल, सेरामिक, फाउंड्री, फोर्जिंग, ग्लास जैसे सेक्टर्स शामिल है. 

पढ़ें- युद्ध पर दो हफ्ते का ब्रेक, होर्मुज भी खुला, पर फ्री में नहीं मिली शांति ,ईरान के साथ-साथ अब ओमान भी वसूलेगा TAX, भारत के लिए राहत या आफत ?

 

5KG सिलेंडर का कोटा किया डबल

इससे पहले सरकार ने प्रवासी मजदूरों को राहत देते हुए 5 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर का रोजाना कोटा दोगुना कर दिया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने राज्यों के लिए छोटे सिलेंडर का दैनिक कोटा बढ़ाने का निर्देश दिया और इसे मार्च की शुरुआत की औसत दैनिक आपूर्ति से दोगुना कर दिया.  वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी साझा करते हुए रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस सीजफायर का स्वागत करता है.  विदेश मंत्रालय लगातार स्थिति को मॉनिटर कर रहा है.उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए तनाव को खत्म करने की बात करता रहा है.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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