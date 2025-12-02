मर्जर के बीच इस सरकारी बैंक को लेकर एक और खबर, अब 6 फीसदी हिस्सेदारी बेच रही सरकार, ₹2600 करोड़ की होगी कमाई

Bank of Maharashtra : सरकारी बैंकों के मर्जर को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं. मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सरकार कई सरकारी बैंकों का विलय बड़े बैंकों में करने की तैयारी कर रही है. कहा जा रहा है कि सरकारी बैंकों की संख्या 12 से घटकर सिर्फ 4 रह जाएगी. बैंकों के विलय के बीच एक और खबर रही है. सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है. सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. OFS यानी Offer For Sale के जरिए सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 6 फीसदी हिस्सेदारी बेचने जा रही है.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सरकार बेचेगी अपनी हिस्सेदारी

सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) में अपनी 6 फीसदी हिस्सेजारी बेचने का फैसला किया है. यह हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए बेची जाएगी. 2 दिसंबर को ये ऑफर खुल चुकी है. जबकि रिटेल इनवेस्टर्स इसे 3 दिसंबर को खरीद सकेंगे.सरकार बैंक में 5% इक्विटी बेचने की पेशकश कर रही है. वहीं 1% अतिरिक्त ग्रीन शू ऑप्शन के तौर पर भी है. OFS की फ्लोर प्राइस 54 रुपये प्रति शेयर तय की गई है जो मौजूदा बाजार भाव से कम है.

बैंक में सरकार की कितनी हिस्सेदारी

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सरकार की 79.6 प्रतिशत की हिस्सेदारी है. सरकार 6% की हिस्सेदारी बेचकर लगभग ₹2600 करोड़ जुटाने की तैयारी में है. बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र में 6% के हिस्सेदारी बेचने का मकसद पैसा जुटाना नहीं बल्कि आरबीआई के एनपीएस के नियमों का पालन करना है.

सरकार क्यों बेच रही शेयर

बता दें कि आरबीआई के इस नियम के मुताबिक सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि उनमें 25 प्रतिशत हिस्सेदारी पब्लिक के पास हो. इसी का पालन करने के लिए सरकार बैंक में अपनी हिस्सेदारी को धीरे-धीरे कम कर रही है.