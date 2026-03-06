US Israel War: वेस्‍ट एश‍िया में लगातार बढ़ते तनाव और संघर्ष के बीच एनर्जी सप्‍लाई पर खतरा मंडरा रहा है. क्रूड और गैस को लेकर आने वाले समय में क‍िसी तरह की द‍िक्‍कत न हो, इसके ल‍िए भारत की तरफ से ऑप्‍शनल मार्केट की तलाश शुरू कर दी गई है. सरकारी सूत्रों की तरफ से बताया गया क‍ि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भारत को गैस बेचने की पेशकश की है. भारत फ‍िलहाल रोजाना 195 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (mmscmd) गैस का आयात क‍िया जाता है. इसमें कतर का हिस्सा 60 mmscmd है, यानी जरूरत की एक त‍िहाई से कुछ कम गैस की सप्‍लाई कतर से आती है. अब जंग के माहौल के बीच कतर पर निर्भरता कम करने के लिए भारत की तरफ से दूसरे विकल्पों पर व‍िचार क‍िया जा रहा है.

वेस्‍ट एशिया में प‍िछले कुछ समय से चल रहे संघर्ष, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से तेल और गैस की सप्‍लाई बाधित होने की उम्‍मीद है. लेकिन सरकारी सूत्रों का दावा है क‍ि भारत एनर्जी सिक्‍योर‍िटी के मामले में काफी मजबूत स्थिति में है. देश में क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्‍ट का स्टॉक 8 हफ्तों (करीब दो महीने) के लिए पर्याप्त है. सूत्रों की तरफ से बताया गया क‍ि क्रूड ऑयल का स्टॉक 25 दिन का है, जबकि पेट्रोल और डीजल का भी 25 दिन का स्‍टॉक है. रोजाना स्टॉक रिफिल हो रहा है, जिससे क‍िसी प्रकार की कमी नहीं है.

होर्मुज से आता है 40% कच्चा तेल

भारत के लि‍ए कच्‍चे तेल का आयात अलग-अलग जग‍ह से होता है. महज 40% कच्चा तेल होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है. बाकी का 60% अन्य सोर्स से आता है. भारत ने रूस से पहले की तरह क्रूड ऑयल का आयात जारी रखा हुआ है. भारत के इस फैसले से क‍िसी भी तरह के क्षेत्रीय व्यवधान का असर कम ही रहेगा. सरकार हर दिन दो बार हालात को लेकर समीक्षा कर रही है और ग्‍लोबल मार्केट पर नजर रखे हुए है.

एलपीजी और एलएनजी की कमी नहीं

सूत्रों की तरफ से यह भी साफ क‍िया गया क‍ि दुनिया में एलपीजी या एलएनजी की क‍िसी तरह की कमी नहीं है. भारत एलपीजी और एलएनजी सप्‍लाई के मामले में आरामदायक स्थिति में है. सरकार दूसरे सप्लायर्स से भी एलपीजी सप्‍लाई को लेकर संपर्क में है. जरूरत पड़ी तो तुरंत कदम उठाए जाएंगे. हाल ही में यूएई और अमेरिका के साथ नए कॉन्‍ट्रैक्‍ट साइन किये गए हैं, जिससे एनर्जी सप्‍लाई को लेकर क‍िसी तरह की द‍िक्‍कत नहीं होगी.

क्रूड, LPG और जहाजों के लिए इंश्योरेंस पर बातचीत

भारत की तरफ से बड़े तेल उत्‍पादकों और व्यापारियों से क्रूड और एलपीजी खरीदने के लिए बातचीत की जा रही है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) और ओपेक से भी बातचीत हो रही है. अमेरिका से जहाजों के लिए इंश्‍योरेंस कराने की बातचीत चल रही है. सरकार का फोकस सप्‍लाई पर क‍िसी भी तरह का असर पड़ने पर वैकल्पिक रास्ते तैयार रखना है.

सरकार की तरफ से यह साफ इशारा क‍िया गया है क‍ि भारत एनर्जी स‍िक्‍योर‍िटी को लेकर सतर्क और तैयार है. ऑप्‍शन सोर्स की तलाश और पर्याप्त स्टॉक से हाल में क‍िसी तरह का संकट द‍िखाई नहीं दे रहा. लंबे समय तक संघर्ष जारी रहा तो कीमत में बढ़ोतरी और अन्य चुनौतियां आ सकती हैं. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को स‍िक्‍योर रखने के ल‍िए हर कदम उठा रहा है.