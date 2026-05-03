पाकिस्तानी निवेश पर कड़ा पहरा, सिर्फ सरकारी मंजूरी से ही मिलेगी एंट्री, FDI के नियम सख्त

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Govt Tightens FDI Norms : केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश (FDI) नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए पाकिस्तान के नागरिकों और कंपनियों के लिए निवेश नियमों को सख्त कर दिया है. वित्त मंत्रालय द्वारा शनिवार 2 मई को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, पाकिस्तान का कोई भी नागरिक या वहां रजिस्टर्ड कोई भी संस्थान अब भारत में केवल सरकारी रूट के जरिए ही निवेश कर सकेगा. नए नियमों के मुताबिक, ऐसे निवेश रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर ही किए जा सकेंगे. नोटिफिकेशन में स्पष्ट कहा गया है कि पाकिस्तान का नागरिक या वहां की कोई यूनिट केवल सरकारी रूट के तहत ही निवेश कर सकती है.
सरकारी मंजूरी के जरिए ही निवेश की अनुमति
सरकार ने यह भी साफ किया है कि भारत से जमीन सीमा साझा करने वाले किसी भी देश के नागरिक, संस्थाएं या ऐसे निवेश जिनका बेनेफिशियल ओनरशिप इन देशों से जुड़ा है. उन्हें भी केवल सरकारी मंजूरी के जरिए ही निवेश की अनुमति होगी.
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किसी भी बदलाव पर भी सरकार की नजर रहेगी
इसके अलावा, भविष्य में निवेश के स्वामित्व में किसी भी बदलाव पर भी सरकार की नजर रहेगी. अगर किसी बदलाव के चलते बेनेफिशियल ओनरशिप प्रतिबंधित देशों के दायरे में आता है, तो इसके लिए भी पहले सरकारी मंजूरी जरूरी होगी. हालांकि, सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि मल्टीलेटरल बैंक या फंड्स इन प्रतिबंधों के दायरे में नहीं आएंगी और उन्हें किसी एक देश की यूनिट नहीं माना जाएगा. ये फैसला ऐसे समय आया है जब सरकार ने बीमा क्षेत्र में ऑटोमैटिक रूट के तहत 100% FDI की मंजूरी दी है.
इससे विदेशी निवेशकों की भागीदारी बढ़ेगी. हालांकि, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के लिए अलग व्यवस्था जारी रहेगी. इसमें विदेशी निवेश की सीमा 20% तक ही तय की गई है.