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त्योहारी सीजन से पहले सरकार का बड़ा फैसला, चीनी व्यापारियों की स्टॉक लिमिट 4,000 से घटाकर 2,000 क्विंटल हुई

फिलहाल, देश भर में चीनी डीलरों के लिए 4,000 क्विंटल की स्टॉक होल्डिंग लिमिट 1 अगस्त, 2026 से लागू है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 01, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 04:07 PM IST
त्योहारी सीजन से पहले सरकार का बड़ा फैसला, चीनी व्यापारियों की स्टॉक लिमिट 4,000 से घटाकर 2,000 क्विंटल हुई
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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