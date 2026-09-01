/त्योहारी सीजन से पहले सरकार का बड़ा फैसला, चीनी व्यापारियों की स्टॉक लिमिट 4,000 से घटाकर 2,000 क्विंटल हुई

Sugar Stock Limit : त्योहारी सीजन के दौरान बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने व्यापारियों के लिए चीनी स्टॉक की सीमा घटा दी है. अब देशभर में चीनी व्यापारी अधिकतम 2,000 क्विंटल तक ही स्टॉक रख सकेंगे. ये संशोधित सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर, 2026 तक प्रभावी रहेगी.
इससे पहले सरकार ने 1 अगस्त 2026 से देशभर के चीनी व्यापारियों के लिए स्टॉक रखने की अधिकतम सीमा 4,000 क्विंटल निर्धारित की थी. अब इसे घटाकर आधा कर दिया गया है.
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक, नई व्यवस्था के तहत कोई भी व्यापारी चीनी का स्टॉक मिलने की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक अपने पास नहीं रख सकेगा. इसके साथ ही देश के किसी भी हिस्से में किसी भी समय व्यापारी के पास 2,000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का भंडार नहीं होना चाहिए.
हालांकि, कोलकाता और आस-पास के महानगरीय क्षेत्रों के लिए सरकार ने मौजूदा 4,000 क्विंटल की सीमा को बरकरार रखा है. मंत्रालय के अनुसार, इस क्षेत्र की विशेष बाजार जरूरतों को देखते हुए ये छूट जरूरी है. सरकार ने बताया कि कोलकाता क्षेत्र में चीनी की सप्लाई मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से होती है. इसके बाद यहां से पूर्वी भारत के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी चीनी की सप्लाई की जाती है. इसी सप्लाई सिस्टम को ध्यान में रखते हुए कोलकाता और उसके आस-पास के महानगरीय क्षेत्रों के लिए 4,000 क्विंटल की सीमा जारी रखने का फैसला किया गया है.
मंत्रालय ने कहा कि स्टॉक लिमिट कम करने का प्रमुख उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी वाले कारोबार को रोकना है. इससे बाजार में चीनी का अनावश्यक रूप से बड़ा स्टॉक जमा होने से रोका जा सकेगा और सप्लाई चेन में चीनी की आवाजाही बेहतर होगी. सरकार का लक्ष्य उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर चीनी की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करना है. सरकार के अनुसार, देशभर में चीनी मिलों, डीलरों और व्यापारियों के पास उपलब्ध स्टॉक की सघन निगरानी और भौतिक जांच भी की गई है. इस दौरान जरूरत से ज्यादा चीनी जमा करने, स्टॉक से जुड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं कराने और चीनी की बिक्री और आवाजाही में अनियमितताओं जैसे मामलों की पहचान करने में मदद मिली.
मंत्रालय ने कहा कि इन निगरानी उपायों के साथ बाजार में चीनी की उपलब्धता बेहतर होने का असर कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है. हाल के दिनों में मिल से निकलने वाली चीनी की एक्स-मिल कीमतों में करीब 20 प्रतिशत की कमी आई है. खुदरा बाजार में भी चीनी की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है.
सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि आने वाले हफ्तों में चीनी मिलों, डीलरों और व्यापारियों के पास उपलब्ध स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन और निगरानी लगातार जारी रहेगी. इसका उद्देश्य बाजार में पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना और त्योहारी सीजन के दौरान चीनी की कीमतों में अनावश्यक तेजी को रोकना है.
(IANS के इनपुट के साथ)