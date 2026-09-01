/त्योहारी सीजन से पहले सरकार का बड़ा फैसला, चीनी व्यापारियों की स्टॉक लिमिट 4,000 से घटाकर 2,000 क्विंटल हुई

मंत्रालय ने कहा कि स्टॉक लिमिट कम करने का प्रमुख उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी वाले कारोबार को रोकना है. इससे बाजार में चीनी का अनावश्यक रूप से बड़ा स्टॉक जमा होने से रोका जा सकेगा और सप्लाई चेन में चीनी की आवाजाही बेहतर होगी. सरकार का लक्ष्य उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर चीनी की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करना है. सरकार के अनुसार, देशभर में चीनी मिलों, डीलरों और व्यापारियों के पास उपलब्ध स्टॉक की सघन निगरानी और भौतिक जांच भी की गई है. इस दौरान जरूरत से ज्यादा चीनी जमा करने, स्टॉक से जुड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं कराने और चीनी की बिक्री और आवाजाही में अनियमितताओं जैसे मामलों की पहचान करने में मदद मिली.