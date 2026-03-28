PPF Interest Rate: नया फाइनेंश‍ियल ईयर शुरू होने में तीन द‍िन का समय बाकी है. 31 मार्च 2026 को अप्रैल से जून 2026 त‍िमाही के लिए स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम जैसे पीपीएफ, एनएससी और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के ल‍िये नई ब्‍याज दर की घोषणा होने वाली है. व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से हर त‍िमाही ब्‍याज दर की समीक्षा की जाती है. पिछली तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) में भी सरकार ने सभी स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम की ब्‍याज दर में क‍िसी प्रकार का बदलाव नहीं क‍िया था. अब निवेशकों की तरफ से 31 मार्च को क‍िये जाने वाले ऐलान का इंतजार क‍िया जा रहा है. इससे पहले यह सवाल है क‍ि ब्‍याज दरें बढ़ेंगी, घटेंगी या फिर पहले जैसी ही बनी रहेंगी?

स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम की ब्‍याज दरें

> सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) : 8.2%

> पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) : 7.1%

> नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) : 7.7%

> किसान विकास पत्र (KVP) : 7.5% (115 महीने में मैच्‍योर‍िटी)

> मंथली इनकम स्‍कीम: 7.4%

> तीन साल की पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट: 7.1%

> पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट: 4%

अप्रैल-जून त‍िमाही की समीक्षा क्‍यों जरूरी?

सरकार की तरफ से हर तीन महीने में स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम (SSY) की ब्याज दर को लेकर समीक्षा की जाती है. श्यामला गोपीनाथ समिति की स‍िफार‍िश के अनुसार ये दरें बाजार की लैंड‍िंग कॉस्‍ट से जुड़ी होती हैं और सरकारी बॉन्ड यील्ड से कुछ ज्यादा रखी जाती हैं. हाल‍िया हफ्तों में अमेर‍िका-इजरायल-ईरान जंग की वजह से बॉन्ड यील्ड और ल‍िक्‍व‍िड‍िटी की हालात में बदलाव आया है. बाजार के जानकारों ने इस पर नजर रखी हुई है क‍ि सरकार दरों में बदलाव करेगी या मौजूदा लेवल पर बनाए रखेगी.

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निवेशकों के ल‍िए खास क्‍यों है ऐलान?

स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम अभी भी सेफ और सरकारी गारंटी वाली सेव‍िंग स्‍कीम का सबसे पसंदीदा ऑप्‍शन है. खासकर जो लोग र‍िस्‍क से दूर रहना चाहते हैं वे इनमें निवेश करते हैं. पीपीएफ (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना टैक्स सेव‍िंग और लॉन्‍ग टर्म के इनवेस्‍टमेंट के लिए पसंदीदा स्‍कीम है. एनएससी (NSC) और मंथली इनकम स्‍कीम नियमित आमदनी वालों को तेजी से आकर्षित करती है.

अप्रैल-जून तिमाही के लिए यद‍ि ब्‍याज दर में बदलाव क‍िया जाता है तो नए इनवेस्‍टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न पर सीधा असर पड़ेगा. इससे नए फाइनेंश‍ियल ईयर में न‍िवेशकों के फैसले लेने पर असर द‍िखाई देगा. बाजार में बढ़ती अस्थिरता के बीच कई लोग इन स्‍कीम की तरफ रुख कर रहे हैं. यह घोषणा लाखों म‍िड‍िल क्‍लास और छोटे निवेशकों के लिए अहम है.