Advertisement
trendingNow13156641
Hindi Newsबिजनेसबस 2 द‍िन का इंतजार... PPF और सुकन्‍या समृद्ध‍ि वालों को म‍िलेगी खुशखबरी, आपने क‍िया है न‍िवेश?

बस 2 द‍िन का इंतजार... PPF और सुकन्‍या समृद्ध‍ि वालों को म‍िलेगी खुशखबरी, आपने क‍िया है न‍िवेश?

Sukanya Samriddhi Interest Rate: अगर आपने भी पीपीएफ या सुकन्‍या समृद्ध‍ि योजना के तहत न‍िवेश क‍िया है तो सरकार की तरफ से दो द‍िन बाद इनकी ब्‍याज दर को लेकर ऐलान क‍िया जाएगा. इस बार क्‍या है ब्‍याज दर को लेकर उम्‍मीद?

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 28, 2026, 01:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बस 2 द‍िन का इंतजार... PPF और सुकन्‍या समृद्ध‍ि वालों को म‍िलेगी खुशखबरी, आपने क‍िया है न‍िवेश?

PPF Interest Rate: नया फाइनेंश‍ियल ईयर शुरू होने में तीन द‍िन का समय बाकी है. 31 मार्च 2026 को अप्रैल से जून 2026 त‍िमाही के लिए स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम जैसे पीपीएफ, एनएससी और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के ल‍िये नई ब्‍याज दर की घोषणा होने वाली है. व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से हर त‍िमाही ब्‍याज दर की समीक्षा की जाती है. पिछली तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) में भी सरकार ने सभी स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम की ब्‍याज दर में क‍िसी प्रकार का बदलाव नहीं क‍िया था. अब निवेशकों की तरफ से 31 मार्च को क‍िये जाने वाले ऐलान का इंतजार क‍िया जा रहा है. इससे पहले यह सवाल है क‍ि ब्‍याज दरें बढ़ेंगी, घटेंगी या फिर पहले जैसी ही बनी रहेंगी?

स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम की ब्‍याज दरें

> सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) : 8.2%
> पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) : 7.1%
> नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) : 7.7%
> किसान विकास पत्र (KVP) : 7.5% (115 महीने में मैच्‍योर‍िटी)
> मंथली इनकम स्‍कीम: 7.4%
> तीन साल की पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट: 7.1%
> पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट: 4%

अप्रैल-जून त‍िमाही की समीक्षा क्‍यों जरूरी?

सरकार की तरफ से हर तीन महीने में स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम (SSY) की ब्याज दर को लेकर समीक्षा की जाती है. श्यामला गोपीनाथ समिति की स‍िफार‍िश के अनुसार ये दरें बाजार की लैंड‍िंग कॉस्‍ट से जुड़ी होती हैं और सरकारी बॉन्ड यील्ड से कुछ ज्यादा रखी जाती हैं. हाल‍िया हफ्तों में अमेर‍िका-इजरायल-ईरान जंग की वजह से बॉन्ड यील्ड और ल‍िक्‍व‍िड‍िटी की हालात में बदलाव आया है. बाजार के जानकारों ने इस पर नजर रखी हुई है क‍ि सरकार दरों में बदलाव करेगी या मौजूदा लेवल पर बनाए रखेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

निवेशकों के ल‍िए खास क्‍यों है ऐलान?

स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम अभी भी सेफ और सरकारी गारंटी वाली सेव‍िंग स्‍कीम का सबसे पसंदीदा ऑप्‍शन है. खासकर जो लोग र‍िस्‍क से दूर रहना चाहते हैं वे इनमें निवेश करते हैं. पीपीएफ (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना टैक्स सेव‍िंग और लॉन्‍ग टर्म के इनवेस्‍टमेंट के लिए पसंदीदा स्‍कीम है. एनएससी (NSC) और मंथली इनकम स्‍कीम नियमित आमदनी वालों को तेजी से आकर्षित करती है.

अप्रैल-जून तिमाही के लिए यद‍ि ब्‍याज दर में बदलाव क‍िया जाता है तो नए इनवेस्‍टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न पर सीधा असर पड़ेगा. इससे नए फाइनेंश‍ियल ईयर में न‍िवेशकों के फैसले लेने पर असर द‍िखाई देगा. बाजार में बढ़ती अस्थिरता के बीच कई लोग इन स्‍कीम की तरफ रुख कर रहे हैं. यह घोषणा लाखों म‍िड‍िल क्‍लास और छोटे निवेशकों के लिए अहम है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

PPFSSY

Trending news

मुझे डराया...अखिलेश के समय का वो किस्सा, जेवर एयरपोर्ट से पीएम मोदी ने सबको सुनाया
Narendra Modi news
मुझे डराया...अखिलेश के समय का वो किस्सा, जेवर एयरपोर्ट से पीएम मोदी ने सबको सुनाया
'पहलगाम हमले पर चुप्पी, अब ईरान के लिए चंदा?’, कश्मीरियों पर टी राजा ने कसा तंज
T Raja Singh
'पहलगाम हमले पर चुप्पी, अब ईरान के लिए चंदा?’, कश्मीरियों पर टी राजा ने कसा तंज
Video: शर्म नहीं आती, टेररिस्ट... क्लासरूम में स्टूडेंट पर फूटा प्रोफेसर का गुस्सा
bengaluru news
Video: शर्म नहीं आती, टेररिस्ट... क्लासरूम में स्टूडेंट पर फूटा प्रोफेसर का गुस्सा
फारूक अब्दुल्ला पर हमले से विधानसभा में हंगामा, ज्यूडिशियल जांच की मांग तेज
Farooq Abdullah Attack
फारूक अब्दुल्ला पर हमले से विधानसभा में हंगामा, ज्यूडिशियल जांच की मांग तेज
IGI एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट, 161 यात्रियों से भरी Indigo फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग
IGI
IGI एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट, 161 यात्रियों से भरी Indigo फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग
केरल चुनाव: किस तरफ झुकेंगे मुस्लिम वोट; क्या BJP बना देगी मुकाबले को त्रिकोणीय जंग
Kerala Elections 2026
केरल चुनाव: किस तरफ झुकेंगे मुस्लिम वोट; क्या BJP बना देगी मुकाबले को त्रिकोणीय जंग
घर में जो चीज मिले... ममता ने महिलाओं से क्या कह दिया, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मंगाई
West Bengal Election 2026
घर में जो चीज मिले... ममता ने महिलाओं से क्या कह दिया, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मंगाई
अभी आधा काम हुआ, सिर्फ पर्दा हटाया है... जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले मोदी
Noida International Airport
अभी आधा काम हुआ, सिर्फ पर्दा हटाया है... जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले मोदी
आप उतना ही पेट्रोल भरवाइए... गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता से क्या अपील की?
amit shah news
आप उतना ही पेट्रोल भरवाइए... गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता से क्या अपील की?
रुपाली चाकणकर का एक और इस्तीफा, छोड़ा इस पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष का पद
Rupali Chakankar
रुपाली चाकणकर का एक और इस्तीफा, छोड़ा इस पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष का पद