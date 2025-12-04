EPFO: क्या ₹7,500 हो जाएगी प्राइवेट कर्मचारियों पेंशन? सरकार ने संसद में दिया ये जवाब

EPS Pension Update : एम्पलाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) के तहत आने वाले EPS-95 पेंशनर्स की मिनिमम पेंशन की लंबे समय से चली आ रही मांग एक बार फिर संसद के विंटर सेशन में उठी. 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में दिए गए एक अनस्टार्ड सवाल के जवाब में सरकार ने एम्पलाई पेंशन स्कीम, 1995 (EPS-95) के तहत पेंशनर्स को मिनिमम पेंशन बढ़ाने और डियरनेस अलाउंस (DA) देने पर अपनी स्थिति साफ की है.

एक दशकों पुरानी मांग अभी भी अनसुलझी

EPS-95 प्राइवेट सेक्टर और ऑर्गनाइज़्ड सेक्टर के वर्कर्स के लिए भारत की सबसे बड़ी पेंशन स्कीम है, जिसमें 80 लाख से अधिक पेंशनर्स शामिल हैं. 1995 में शुरू की गई इस स्कीम को एक डिफाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन-डिफाइंड बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के तौर पर डिजाइन किया गया था. इसमें

1. एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई की सैलरी का 8.33% कॉन्ट्रिब्यूट किया जाता है

2. केंद्र सरकार की तरफ से 1.16% योगदान (15,000 रुपये तक की सैलरी)

हालांकि, ये स्कीम बुढ़ापे की सिक्योरिटी पक्का करने के लिए थी. लेकिन पेंशनर्स लंबे समय से ये तर्क देते रहे हैं कि 2014 में शुरू की गई 1,000 रुपये की मिनिमम मंथली पेंशन, बढ़ती कीमतों, रहने के खर्च या महंगाई के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई है.

लगभग एक दशक से EPS-95 पेंशनर्स के संगठन लगातार ये मांगें कर रहे हैं:

- मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये की जाए

- रेगुलर महंगाई भत्ता (DA)

- ज्यादा पेंशन बेनिफिट्स को फिर से शुरू हो

- पेंशन स्कीम में बदलाव किया जाए

संसद में उठा था ये सवाल

संसद में इस मुद्दे को लेकर कुल 6 सवाल किये गए थे. क्या सरकार मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का प्लान बना रही है? अगर नहीं, तो क्यों? महंगाई बढ़ने के बावजूद EPS-95 पेंशनर्स को DA क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या सरकार पेंशन की रकम को गुजारे लायक बनाने के लिए कदम उठा रही है? क्या सरकार ने पेंशनर्स की मांगों पर ध्यान दिया है? अगर हाँ, तो क्या कार्रवाई की गई है?

इसके जवाब में सरकार ने कहा, अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है. लेबर और एम्प्लॉयमेंट राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने स्कीम की फाइनेंशियल दिक्कतों के बारे में डिटेल में बताया और कहा पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का कोई प्रपोजल नहीं है.