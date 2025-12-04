Advertisement
trendingNow13028674
Hindi Newsबिजनेस

EPFO: क्या ₹7,500 हो जाएगी प्राइवेट कर्मचारियों पेंशन? सरकार ने संसद में दिया ये जवाब

EPS-95 प्राइवेट सेक्टर और ऑर्गनाइज़्ड सेक्टर के वर्कर्स के लिए भारत की सबसे बड़ी पेंशन स्कीम है, जिसमें 80 लाख से अधिक पेंशनर्स शामिल हैं. 1995 में शुरू की गई इस स्कीम को एक डिफाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन-डिफाइंड बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के तौर पर डिजाइन किया गया था.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 04, 2025, 01:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

EPFO: क्या ₹7,500 हो जाएगी प्राइवेट कर्मचारियों पेंशन? सरकार ने संसद में दिया ये जवाब

EPS Pension Update : एम्पलाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) के तहत आने वाले EPS-95 पेंशनर्स की मिनिमम पेंशन की लंबे समय से चली आ रही मांग एक बार फिर संसद के विंटर सेशन में उठी. 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में दिए गए एक अनस्टार्ड सवाल के जवाब में सरकार ने एम्पलाई पेंशन स्कीम, 1995 (EPS-95) के तहत पेंशनर्स को मिनिमम पेंशन बढ़ाने और डियरनेस अलाउंस (DA) देने पर अपनी स्थिति साफ की है.

एक दशकों पुरानी मांग अभी भी अनसुलझी

EPS-95 प्राइवेट सेक्टर और ऑर्गनाइज़्ड सेक्टर के वर्कर्स के लिए भारत की सबसे बड़ी पेंशन स्कीम है, जिसमें 80 लाख से अधिक पेंशनर्स शामिल हैं. 1995 में शुरू की गई इस स्कीम को एक डिफाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन-डिफाइंड बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के तौर पर डिजाइन किया गया था. इसमें

Add Zee News as a Preferred Source

1. एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई की सैलरी का 8.33% कॉन्ट्रिब्यूट किया जाता है

2. केंद्र सरकार की तरफ से 1.16% योगदान (15,000 रुपये तक की सैलरी)

हालांकि, ये स्कीम बुढ़ापे की सिक्योरिटी पक्का करने के लिए थी. लेकिन पेंशनर्स लंबे समय से ये तर्क देते रहे हैं कि 2014 में शुरू की गई 1,000 रुपये की मिनिमम मंथली पेंशन, बढ़ती कीमतों, रहने के खर्च या महंगाई के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई है.

लगभग एक दशक से EPS-95 पेंशनर्स के संगठन लगातार ये मांगें कर रहे हैं:

- मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये की जाए 
- रेगुलर महंगाई भत्ता (DA)
- ज्यादा पेंशन बेनिफिट्स को फिर से शुरू हो
- पेंशन स्कीम में बदलाव किया जाए

संसद में उठा था ये सवाल

संसद में इस मुद्दे को लेकर कुल 6 सवाल किये गए थे. क्या सरकार मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का प्लान बना रही है? अगर नहीं, तो क्यों? महंगाई बढ़ने के बावजूद EPS-95 पेंशनर्स को DA क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या सरकार पेंशन की रकम को गुजारे लायक बनाने के लिए कदम उठा रही है? क्या सरकार ने पेंशनर्स की मांगों पर ध्यान दिया है? अगर हाँ, तो क्या कार्रवाई की गई है?

इसके जवाब में सरकार ने कहा, अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है. लेबर और एम्प्लॉयमेंट राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने स्कीम की फाइनेंशियल दिक्कतों के बारे में डिटेल में बताया और कहा पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का कोई प्रपोजल नहीं है. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

EPS Pension

Trending news

'सरकार की नीतियों से कमजोर हुआ रुपया...'मोदी सरकार पर प्रियंका-खड़गे का हमला
Mallikarjun Kharge
'सरकार की नीतियों से कमजोर हुआ रुपया...'मोदी सरकार पर प्रियंका-खड़गे का हमला
नियम 267 क्या है? संसद में भिड़े खरगे और नड्डा, बहस से कौन भाग रहा है?
rule 267
नियम 267 क्या है? संसद में भिड़े खरगे और नड्डा, बहस से कौन भाग रहा है?
'मेरे पास बम है, मैं प्लेन उड़ा दूंगा', मक्का-मदीना से हैदराबाद की फ्लाइट में हडकंप
IndiGo Emergency Landing
'मेरे पास बम है, मैं प्लेन उड़ा दूंगा', मक्का-मदीना से हैदराबाद की फ्लाइट में हडकंप
दिल, दोस्ती, डिप्लोमेसी! मॉस्को से आया भारत का दोस्त, पुतिन की यात्रा से 10 फायदे...
Vladimir Putin
दिल, दोस्ती, डिप्लोमेसी! मॉस्को से आया भारत का दोस्त, पुतिन की यात्रा से 10 फायदे...
पुतिन के आने से पहले राहुल गांधी का बड़ा आरोप, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा
Putin
पुतिन के आने से पहले राहुल गांधी का बड़ा आरोप, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा
संसद भवन में अचानक BJP के सीनियर नेताओं की क्यों हुई बैठक? होने वाला है बड़ा फैसला!
ap new bjp president
संसद भवन में अचानक BJP के सीनियर नेताओं की क्यों हुई बैठक? होने वाला है बड़ा फैसला!
ममता का सिरदर्द बढ़ा रहे हुमायूं , सस्पेंड होने के बाद किया TMC छोड़ने का एलान
Humayun Kabir
ममता का सिरदर्द बढ़ा रहे हुमायूं , सस्पेंड होने के बाद किया TMC छोड़ने का एलान
पुतिन का प्लेन भारत लैंड करने से पहले जयशंकर ने अमेरिका-यूरोप को क्यों चेताया?
S Jaishankar
पुतिन का प्लेन भारत लैंड करने से पहले जयशंकर ने अमेरिका-यूरोप को क्यों चेताया?
भारत में अंग्रेज की मूर्ति हटाने में क्यों लग गए 80 साल? इलाहाबाद के कसाई की कहानी
indian freedom strugle
भारत में अंग्रेज की मूर्ति हटाने में क्यों लग गए 80 साल? इलाहाबाद के कसाई की कहानी
Russia President India Visit 2025 Live: दिल्ली के लिए रूस से उड़ा पुतिन का प्लेन, इधर ससंद पहुंचे डिप्टी पीएम डेनिस मंटुरोव, जानें अपडेट
Vladimir Putin
Russia President India Visit 2025 Live: दिल्ली के लिए रूस से उड़ा पुतिन का प्लेन, इधर ससंद पहुंचे डिप्टी पीएम डेनिस मंटुरोव, जानें अपडेट