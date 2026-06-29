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1 जुलाई से पेट्रोल-डीजल को लेकर बदल जाएगा नियम, सरकार ने हटाईं बिक्री पर लगी पाबंदियां

ये प्रतिबंध इस महीने की शुरुआत में इसलिए लगाए गए थे क्योंकि मिडिल ईस्ट में संघर्ष के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो गई थीं और संभावित कमी की आशंका बढ़ गई थी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 29, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:39 PM IST
1 जुलाई से पेट्रोल-डीजल को लेकर बदल जाएगा नियम, सरकार ने हटाईं बिक्री पर लगी पाबंदियां
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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