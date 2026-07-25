देश में पहले से एक सेंट्रल रजिस्ट्री मौजूद है, इसमें 120 करोड़ कस्‍टमर का रिकॉर्ड है. लेकिन डेटा क्‍वाल‍िटी, दोहराव और अधूरी जानकारी जैसी द‍िक्‍कत के कारण इसका पूरी तरह इस्‍तेमाल नहीं हो पा रहा. आरबीआई (RBI) भी इस रजिस्ट्री के रिकॉर्ड को स्वीकार नहीं करता, ज‍िससे न‍िवेशकों को हर नए फाइनेंश‍ियल प्रोडक्‍ट के लि‍ए दोबारा वही दस्तावेज देने पड़ते थे. CKYC 2.0 सिस्टम में हर रिकॉर्ड के साथ डेटा का 'कॉन्फिडेंस स्कोर' (Confidence Score) जुड़ा होगा. इससे यह पता लगेगा क‍ि क‍िस बैंक या बीमा कंपनी की तरफ से डेटा वेर‍िफाई क‍िया गया है. जब भी कोई कस्‍टमर नया अकाउंट खोलेगा तो संस्थान एक OTP के जर‍िये डेटा वेर‍िफाई कर सकेगा.