Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /इंश्‍योरेंस हो या बैंक अकाउंट...सभी के लि‍ए होगी एक ही कस्टमर आईडी, क्‍या होगा फायदा?

इंश्‍योरेंस हो या बैंक अकाउंट...सभी के लि‍ए होगी एक ही कस्टमर आईडी, क्‍या होगा फायदा?

CKYC 2.0: प‍िछले करीब 10 साल से इंटीग्रेटेड डिजिटल आइडेंट‍िफ‍िकेशन स्‍ट्रक्‍चर पर काम क‍िया जा रहा है. इस तरह का स‍िस्‍टम कई यूरोपीय देशों में पहले से ही लागू है. इसके भारत में अगस्‍त से ऑपरेशनल होने की उम्‍मीद है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 25, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:16 AM IST
इंश्‍योरेंस हो या बैंक अकाउंट...सभी के लि‍ए होगी एक ही कस्टमर आईडी, क्‍या होगा फायदा?
Image Credit: AI

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Delhi के वसंत कुंज में खुले नाले में गिरी कार, सेना के अधिकारी के बेटे की मौत
Delhi news22 min ago
2
MBBS students23 min ago
3
Jantar Mantar protest24 min ago
4
SpaceX Starship Flight 1326 min ago
5
school children viral video53 min ago