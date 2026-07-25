What is Common Customer ID: अभी बैंक और इंश्योरेंस कंपनी की अलग-अलग कस्टमर आईडी होती है. इन सभी को याद करने और मैनेज करने में दिक्कत होती है. लेकिन अब देश के बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां अगले महीने से करोड़ों कस्टमर्स के लिए नए कॉमन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (Common Customer ID) पर काम शुरू करने जा रही हैं. जी हां, इसके बाद आपको अलग-अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसी या अन्य सुविधाओं के लिए बार-बार KYC डॉक्यूमेंट जमा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों का कहना है कि इसके बाद म्यूचुअल फंड भी जल्द इसी सिस्टम से जुड़ जाएंगे.
नए सिस्टम को सेंट्रल नो-योर-कस्टमर 2.0 (CKYC 2.0) का नाम दिया गया है. नया अकाउंट खोलने या अपनी जानकारी अपडेट करने के लिए कस्टमर्स को एक ही बार अपनी सहमति देनी होगी. सहमति दिये जाने के बाद बैंक या इंश्योरेंस कंपनी सेंट्रल रजिस्ट्री में पहले से सेव डेटा से कस्टमर की जानकारी खुद-ब-खुद हासिल कर लेंगी. इससे कस्टमर्स का समय बचने के साथ ही फ्रॉड और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी.
देश में पिछले करीब 10 साल से इस तरह के इंटीग्रेटेड डिजिटल आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है. ऐसा सिस्टम सिंगापुर और कई यूरोपीय देशों में पहले से ही लागू है. वहां सिंगल डिजिटल वेरिफिकेशन के आधार पर लोग फाइनेंशियल सर्विस का फायदा उठा सकते हैं. आरबीआई (RBI), सेबी (SEBI) और इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा (IRDAI) इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं.
सूत्रों का दावा है म्यूचुअल फंड हाउस और ब्रोकरेज फर्म इस साल के अंत तक इस सिस्टम से जुड़ सकते हैं.
वर्ल्ड बैंक के साल 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 89% यूथ के पास बैंक अकाउंट हैं. लेकिन इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और पेंशन जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट में यूथ का रेश्यो अभी काफी कम है. नए सिस्टम के बाद हर देशवासी तक फाइनेंशियल सर्विस की पहुंच आसान होगी.
देश में पहले से एक सेंट्रल रजिस्ट्री मौजूद है, इसमें 120 करोड़ कस्टमर का रिकॉर्ड है. लेकिन डेटा क्वालिटी, दोहराव और अधूरी जानकारी जैसी दिक्कत के कारण इसका पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पा रहा. आरबीआई (RBI) भी इस रजिस्ट्री के रिकॉर्ड को स्वीकार नहीं करता, जिससे निवेशकों को हर नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए दोबारा वही दस्तावेज देने पड़ते थे. CKYC 2.0 सिस्टम में हर रिकॉर्ड के साथ डेटा का 'कॉन्फिडेंस स्कोर' (Confidence Score) जुड़ा होगा. इससे यह पता लगेगा कि किस बैंक या बीमा कंपनी की तरफ से डेटा वेरिफाई किया गया है. जब भी कोई कस्टमर नया अकाउंट खोलेगा तो संस्थान एक OTP के जरिये डेटा वेरिफाई कर सकेगा.
एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के ज्वाइंट सीईओ डीपी सिंह का कहना है इस सिस्टम से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के निवेशकों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. उदाहरण के लिए एसबीआई (SBI) के पास 50 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट हैं. यदि इन ग्राहकों का छोटा सा भी हिस्सा इस आसान प्रोसेस के बाद निवेश करना शुरू करता है तो इससे बाजार को बड़ा फायदा मिलेगा. इस नए सिस्टम से ग्राहकों का रिकॉर्ड तुरंत यानी रियल-टाइम में अपडेट हो जाएगा.