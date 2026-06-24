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IRFC में 2% हिस्सेदारी बेचेने के ल‍िए तैयार सरकार, र‍िटेल इन्‍वेस्‍टर इस दिन लगा सकेंगे बोली

Indian Railways: भारतीय रेलवे की कंपनी 'इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन' (IRFC) में सरकार 2 प्रत‍िशत तक की ह‍िस्‍सेदारी बेचने का प्‍लान कर रही है. इसके तहत आज संस्थागत न‍िवेशक बोली लगा सकेंगे. इसके एक द‍िन बाद र‍िटेल न‍िवेशकों को मौका म‍िलेगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 24, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:07 AM IST
IRFC में 2% हिस्सेदारी बेचेने के ल‍िए तैयार सरकार, र‍िटेल इन्‍वेस्‍टर इस दिन लगा सकेंगे बोली
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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