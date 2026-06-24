IRFC OFS: भारतीय रेलवे की फाइनेंशिलय ताकत बढ़ाने वाली कंपनी 'इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन' (IRFC) को लेकर बड़ी खबर आई है. केंद्र सरकार इस सरकारी कंपनी में अपनी 2 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर चुकी है. यह बिक्री 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) के जरिये की जाएगी. सरकार इस कदम से बाजार से भारी-भरकम फंड जुटाने का टारगेट लेकर चल रही है. अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह बेहतरीन मौका साबित हो सकता है.
केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर एक दिन पहले बड़ा ऐलान किया गया. योजना के अनुसार, सरकार शुरुआत में आईआरएफसी (IRFC) की 1 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी बेचेगी. यदि निवेशकों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो सरकार 'ग्रीनशू ऑप्शन' के तहत अतिरिक्त एक फीसदी हिस्सेदारी और बेच सकती है. इससे कुल मिलाकर 2 फीसदी शेयर बाजार में बिक्री के लिए मुहैया होंगे.
निवेश और डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी शेयर की है कि यह 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) बुधवार से खुल रहा है. पहले दिन यानी बुधवार को गैर-रिटेल (संस्थागत) निवेशक इसके लिए बोली लगा सकेंगे. वहीं, आम जनता यानी हमारे और आपके जैसे रिटेल निवेशकों को यह मौका गुरुवार को मिलेगा.
दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने इस बिक्री के लिए 'फ्लोर प्राइस' यानी न्यूनतम कीमत 91 रुपये प्रति शेयर तय की है. मंगलवार को बाजार बंद होने पर IRFC का शेयर 98.37 रुपये पर था. यानी सरकार निवेशकों को बाजार भाव से सस्ते दाम पर शेयर की बिक्री कर रही है. इस प्रोसेस के तहत कुल 26.13 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे. इस ओएफएस (OFS) से सरकारी खजाने में 2,300 करोड़ रुपये से ज्यादा आने की उम्मीद है.
'ऑफर फॉर सेल' (OFS) प्रमोटरों को स्टॉक एक्सचेंज के जरिये अपनी हिस्सेदारी सीधे बेचने की सुविधा देता है. इससे पहले सरकार ने आईआएफसी (IRFC) में 4 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की कोशिश की थी. लेकिन तब केवल 1.71 फीसदी शेयर ही बिक पाए थे. फिलहाल कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 84.65 फीसदी है. दरअसल, सरकार ने इस वित्तीय वर्ष (FY27) के बजट में विनिवेश (Disinvestment) के जरिये 80,000 करोड़ रुपये जुटाने का टारगेट रखा है और यह कदम उसी कड़ी का एक हिस्सा है.