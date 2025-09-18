केंद्रीय कर्मचारी इस तारीख तक स‍िलेक्‍ट कर लें UPS का ऑप्‍शन, अब यह सुव‍िधा भी हुई शुरू
केंद्रीय कर्मचारी इस तारीख तक स‍िलेक्‍ट कर लें UPS का ऑप्‍शन, अब यह सुव‍िधा भी हुई शुरू

UPS Application: व‍ित्‍त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों से अपील की है क‍ि सभी पात्र कर्मचारी तय टाइम ल‍िम‍िट से पहले यूपीएस के ल‍िए आवेदन कर दें. इससे आखिरी समय में होने वाली क‍िसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सकेगा. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 18, 2025, 11:01 PM IST
केंद्रीय कर्मचारी इस तारीख तक स‍िलेक्‍ट कर लें UPS का ऑप्‍शन, अब यह सुव‍िधा भी हुई शुरू

How To Switch NPS To UPS: अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके घर-पर‍िवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों से यूनीफाइड पेंशन (UPS) से जुड़ने के लि‍ए 30 सितंबर की टाइम ल‍िम‍िट से पहले आवेदन करने के ल‍िए कहा गया है. इसके साथ ही कर्मचारियों को फिजिकल एप्‍लीकेशन जमा करने की भी अनुमति दी गई. 1 अप्रैल, 2025 से यूपीएस को एनपीएस (NPS) के तहत एक ऑप्‍शन के रूप में शुरू किया गया है, जो कर्मचारियों को र‍िटायरमेंट के बाद एक तय पेंशन देगा. 

30 सितंबर तक व‍िकल्‍प चुनने का ऑप्‍शन

व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से कहा गया क‍ि एनपीएस (NPS) के तहत पात्र कर्मचारी और र‍िटायर होने वाले कर्मचारी 30 सितंबर, 2025 तक यूपीएस को चुन सकते हैं. मंत्रालय की तरफ से कर्मचारियों से आग्रह क‍िया गया क‍ि सभी पात्र कर्मचारी तय समय सीमा से पहले यूपीएस को लेकर आवेदन करें. इससे आखिरी समय में होने वाली क‍िसी भी प्रकार की परेशानियों से बचा जा सकेगा और उनकी एप्‍लीकेशन टाइम पर प्रोसेस हो सकेंगी. ऐसे कर्मचारी जो एनपीएस में ही रहना चाहते हैं, वे 30 स‍ितंबर के बाद यूपीएस को नहीं चुन सकेंगे.

यह भी पढ़ें: सरकार ने लाखों कर्मचार‍ियों को द‍िया खास मौका, UPS से NPS में श‍िफ्ट होने की आजादी

नोडल ऑफ‍िस में भी जमा हो सकेगी एप्‍लीकेशन
यद‍ि कोई कर्मचारी ऑनलाइन सीआरए सिस्टम के जरिये यूपीएस (UPS) के लिए आवेदन नहीं कर पाता तो वह तय तारीख तक संबंधित नोडल ऑफ‍िस में फिजिकल एप्‍लीकेशन भी जमा कर सकता है. मंत्रालय की तरफ से बताया गया क‍ि 20 जुलाई तक 31,555 केंद्रीय कर्मचारियों ने ही यूपीएस का ऑप्‍शन चुना है. कई बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं होने या टेक्‍न‍िकल इश्‍यू के कारण कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते, ऐसे में वे हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: UPS को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब ऐसे कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ, NPS से है कनेक्शन

UPS से एनपीएस में स्विच करने की सुविधा शुरू
आपको बता दें 25 अगस्त से वित्त मंत्रालय ने यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने की सुविधा शुरू की है. यह सुविधा यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी. कर्मचारी र‍िटायरमेंट से एक साल पहले या वीआरएस के मामले में तीन महीने पहले तक इस सुविधा का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. यूपीएस के तहत कर्मचारियों को 'रिटायरमेंट ग्रेच्युटी' और 'डेथ ग्रेच्युटी' का फायदा मिलेगा. इसके अलावा यूपीएस स‍िलेक्‍ट करने वाले कर्मचारी मौत, शारीर‍िक अक्षमता या नौकरी के दौरान अयोग्यता के मामले में न‍ियमानुसार फायदा ले सकते हैं. 

