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मोबाइल खरीदना हो जाएगा सस्‍ता? सरकार ने इन पार्ट्स पर खत्‍म कर दी कस्‍टम ड्यूटी

Mobile Phone Price: व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से इलेक्‍ट्रॉन‍िक पार्ट्स पर कस्‍टम ड्यूटी खत्‍म करने का मकसद डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है. इसका फायदा आने वाले समय में आम आदमी को भी म‍िल सकता है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 09, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:26 PM IST
मोबाइल खरीदना हो जाएगा सस्‍ता? सरकार ने इन पार्ट्स पर खत्‍म कर दी कस्‍टम ड्यूटी
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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