Customs Duty on Electronics Parts: देश में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के ल‍िए सरकार ने डिस्प्ले मॉड्यूल और वायरलेस चार्जिंग सिस्टम बनाने में यूज होने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी (इम्‍पोर्ट फी) को पूरी तरह माफ कर दिया है. सरकार के इस कदम का मकसद देश में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्‍शन को तेजी से बढ़ाना है. इस नए फैसले के तहत ऑटोमोटिव (व्‍हीकल), मेडिकल इक्‍युपमेंट और इंडस्‍ट्र‍ियल यूज में आने वाले डिस्प्ले मॉड्यूल असेंबली के पार्ट्स पर अब क‍िसी तरह की कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी. इसके साथ ही, स्मार्टफोन के लिए बनने वाले वायरलेस चार्जिंग मॉड्यूल में यूज होने वाले कंपोनेंट्स को भी कस्टम ड्यूटी से राहत दी गई है.