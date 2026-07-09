Customs Duty on Electronics Parts: देश में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डिस्प्ले मॉड्यूल और वायरलेस चार्जिंग सिस्टम बनाने में यूज होने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी (इम्पोर्ट फी) को पूरी तरह माफ कर दिया है. सरकार के इस कदम का मकसद देश में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाना है. इस नए फैसले के तहत ऑटोमोटिव (व्हीकल), मेडिकल इक्युपमेंट और इंडस्ट्रियल यूज में आने वाले डिस्प्ले मॉड्यूल असेंबली के पार्ट्स पर अब किसी तरह की कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी. इसके साथ ही, स्मार्टफोन के लिए बनने वाले वायरलेस चार्जिंग मॉड्यूल में यूज होने वाले कंपोनेंट्स को भी कस्टम ड्यूटी से राहत दी गई है.
सरकार की तरफ से दी गई टैक्स छूट का यह दायरा कई अहम कच्चे मालों और इनपुट्स पर लागू होगा. इसमें डिस्प्ले सेल्स, बैकलाइट यूनिट्स और फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट असेंबली जैसे बेहद जरूरी कलपुर्जे शामिल हैं. इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाली एनएफसी (NFC) कॉइल्स और नियोडिमियम आयरन बोरॉन (NdFeB) मैग्नेट्स को भी टैक्स छूट के दायरे में रखा गया है. ये सभी पार्ट्स ऑटोमोबाइल, मेडिकल और स्मार्टफोन की सप्लाई चेन के लिए अहम माने जाते हैं.
सरकार की तरफ से दी गई कस्टम ड्यूटी की यह राहत 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी. इतनी लंबी अवधि के लिए छूट मिलने से अब घरेलू और विदेशी कंपनियों को देश में निवेश की योजना बनाने और लोकल लेवल पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लंबा समय मिल जाएगा. इस फैसले का सीधा असर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की कॉस्ट पर पड़ेगा और इन्हें पहले से किफायती दाम पर तैयार किया जा सकेगा. हालांकि, भारत ने स्मार्टफोन की असेंबली में बड़ी कामयाबी हासिल की है. लेकिन कई पार्ट्स के लिए देश अब भी आयात पर निर्भर है. इस कटौती से भारतीय प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में और ज्यादा कॉम्पिटेटिव बन सकेंगे.
सरकार ने सोलर इक्विपमेंट (Solar Equipment) और ईपीसी (EPC) कंपनियों को भी राहत दी है. इससे इन सेक्टर में लागत कम होने और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इस फैसले का फोकस देश में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना, निवेश बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है. सरकार को उम्मीद है कि इस कदम के बाद देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV), बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को मजबूती मिलेगी.
सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की लिस्ट का दायरा बढ़ा दिया है. अब 85 तरह की मशीनों पर इम्पोर्ट ड्यूटी में राहत मिलेगी. बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाले सपोर्टिंग इक्विपमेंट को भी छूट के दायरे में रखा गया है. इनमें सॉल्वेंट रिकवरी सिस्टम, हीट रिकवरी सिस्टम, डस्ट कलेक्शन और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट जैसी मशीनें शामिल हैं.
सरकार की तरफ से लिये गए इस फैसले से आम आदमी को सीधे तो नहीं लेकिन धीरे-धीरे फायदा मिलने की उम्मीद है. इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी से जुड़ी लागत कम होने पर कंपनियां भविष्य में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की कीमत में कमी कर सकती हैं. इसके अलावा देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने रोजगार के मौके बढ़ेंगे. कीमत में कितनी कमी आएगी, यह कंपनियों की स्ट्रैटजी, मार्केट की डिमांड और दूसरी लागत पर निर्भर करेगा.