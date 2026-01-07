Advertisement
पहले से आसमान छू रहे चांदी के दाम, अब खरीदारी का नियम भी बदलेगा, सिल्वर जूलरी खरीदने से पहले 6 नंबर वाला ये कोड होगा जरूरी

पहले से आसमान छू रहे चांदी के दाम, अब खरीदारी का नियम भी बदलेगा, सिल्वर जूलरी खरीदने से पहले 6 नंबर वाला ये कोड होगा जरूरी

Hallmarking new rules: चांदी की कीमत आसमान छू रही है. 1 किलो चांदी खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपये के पास पहुंच गई है. चांदी की कीमतों ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है. लोग मुश्किल से चांदी खरीद पा रहे हैं. बढ़ती कीमत के साथ मिलावट का खतरा भी बढ़ता जा रहा है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 07, 2026, 12:21 PM IST
पहले से आसमान छू रहे चांदी के दाम, अब खरीदारी का नियम भी बदलेगा, सिल्वर जूलरी खरीदने से पहले 6 नंबर वाला ये कोड होगा जरूरी

Silver New Rules: चांदी की कीमत आसमान छू रही है. 1 किलो चांदी खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपये के पास पहुंच गई है. चांदी की कीमतों ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है. लोग मुश्किल से चांदी खरीद पा रहे हैं. बढ़ती कीमत के साथ मिलावट का खतरा भी बढ़ता जा रहा है. मुनाफावसूली के चक्कर में लोगों को नकली चांदी का डर सता रहा है. लोगों की इन मुश्किलों को खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है. अब सोने की तरह ही चांदी पर भी हॉलमार्किंग होगी.  

चांदी पर नया नियम  

सरकार ने चांदी को भी हॉलमार्किंग के दायरे में लाने की योजना बना ली है. केंद्र सरकार ने चांदी को गहनों के लिए भी हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है. हॉलमार्किंग के जरिए लोगों को ये भरोसा दिलाना है कि वो ऊंची कीमत देकर जो खरीद रहे हैं वो शुद्ध है. हॉलमार्किंग के जरिए कीमत धातुओं के संरक्षण को और मजबूत करना है. वर्तमान में चांदी के साथ ऐसी कोई बाध्यता या नियम नहीं है. सोने पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया गया है. सोने की शुद्धता के आधार पर उसे HUID नंबर दिया जाता रहा है. लोग BIS मार्के देखकर सोने की खरीदारी करते हैं. अब ऐसा ही चांदी के साथ होगा.   तेल पर ट्रंप के डर्टी गेम से भारत को फायदा! 5 साल बाद आई वो खबर, जो पेट्रोल-डीजल की कीमत पर डालेगा सीधा असर

चांदी पर हॉलमार्किंग के फायदे  

वर्तमान में चांदी पर हॉलमार्किंग स्वैच्छिक आधार पर होती है. अब इसे अनिवार्य बनाने की योजना है. 6 अंकों वाले हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID नंबर) की मदद से चांदी की शुद्धता तय की जाएगी. हॉलमार्किंग की मदद से लोग चांदी के गहनों में सिल्वर की शुद्धता को लेकर निश्चित रह सकेंगे. जैसे सोने के गहनों  पर लोग हॉलमार्क देखकर उसकी शुद्धता को लेकर निश्चिंत हो जाते हैं, जल्दी ही चांदी के साथ भी होगा. इससे सिल्वर की जूलरी खरीदारी में भी पारदर्शिता आएगी.  भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के महानिदेशक संजय गर्ग ने ये भी कहा कि इसकी मांग लंबे समय से ज्वैलर्स की ओर से की जाती रही है.  

क्या होता है हॉलमार्क ?  

 हॉलमार्किंग एक तरह का सरकारी सर्टिफिकेट है, जो उसकी शुद्धता की गारंटी पत्र जैसा होता है. आपनी सोने या चांदी की जूलरी कितनी शुद्ध है यानी उसमें कितना सोना-चांदी है, इसकी जानकारी ये हॉलमार्क देता है. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) असली और नकली सोने-चांदी की पहचान करता है. 

चांदी की हॉलमार्किंग से आपको क्या फायदा होगा ? 

 चांदी की हॉलमार्किंग से आपको शुद्धता की गारंटी मिलेगी. मिलावटी चांदी खरीदने से बच सकेंगे. बढ़ते दाम के साथ चांदी की जूलरी पर भरोसा बढ़ेगा. हॉलमार्किंग से चांदी में मिलावट बंद होगी, यानी ठगी की आशंका खत्म हो जाएगी. वहीं जूलरी बेचना आसान हो जाएगा. 6 अंकों वाले खास कोड (HUID) की मदद से चांदी की शुद्धता को नापा जाएगा.  

तो क्या पुरानी चांदी के गहने पर भी हॉलमार्क करवाना होगा ?  

सरकार फिलहाल इस पर विचार कर रहा है.ये नियम सिर्फ नई जूलरी पर लागू होगा. पुरानी ज्वेलरी पर ये नियम लागू नहीं होगा.  यानी आप अगर नए गहने खरीदेंगे तभी ये नियम लागू होगा. हालांकि आप चाहे तो अपने पुरानी रहनों को बीआईएस सेंटर ले जाकर उसपर हॉलमार्क करवा सकते हैं.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

silver rate

