What is Maharatna Status: केंद्र सरकार ने पब्‍ल‍िक सेक्‍टर की द‍िग्‍गज कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) को बड़ा अल्‍टीमेटम द‍िया है. यह चेतावनी दोनों कंपन‍ियों के खराब व‍ित्‍तीय प्रदर्शन को देखते हुए दी गई है. ईटी की र‍िपोर्ट के अनुसार ये दोनों ही पीएसयू कंपन‍ियां महारत्‍न स्टेटस (Maharatna Status) के लिए जरूरी प्रॉफ‍िट के पैमाने पर खरी नहीं उतर पायी हैं. यद‍ि अगले एक साल के अंदर इनके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार नहीं हुआ तो इन दोनों का दर्जा घटाकर 'नवरत्‍न' (Navratna) क‍िया जा सकता है. ऐसा होने पर इन कंपनियों के बोर्ड को म‍िलने वाली आजादी कम हो जाएगी. देश के अंदर इस समय कुल 14 महारत्‍न कंपनियां हैं. इनमें से भेल (BHEL) और सेल (SAIL) महारत्‍न कंपनी के स्‍टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पा रही हैं.