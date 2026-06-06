What is Maharatna Status: केंद्र सरकार ने पब्लिक सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) को बड़ा अल्टीमेटम दिया है. यह चेतावनी दोनों कंपनियों के खराब वित्तीय प्रदर्शन को देखते हुए दी गई है. ईटी की रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों ही पीएसयू कंपनियां महारत्न स्टेटस (Maharatna Status) के लिए जरूरी प्रॉफिट के पैमाने पर खरी नहीं उतर पायी हैं. यदि अगले एक साल के अंदर इनके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार नहीं हुआ तो इन दोनों का दर्जा घटाकर 'नवरत्न' (Navratna) किया जा सकता है. ऐसा होने पर इन कंपनियों के बोर्ड को मिलने वाली आजादी कम हो जाएगी. देश के अंदर इस समय कुल 14 महारत्न कंपनियां हैं. इनमें से भेल (BHEL) और सेल (SAIL) महारत्न कंपनी के स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पा रही हैं.
नियम यह है कि महारत्न कंपनी का दर्जा बनाए रखने के लिए किसी भी केंद्रीय पब्लिक सेक्टर के उद्यम (CPSE) को पिछले तीन साल के दौरान औसतन 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का टैक्स देने के बाद सालाना प्रॉफिट (PAT) मेंटेन करना जरूरी होता है. इसके अलावा कंपनी का पिछले तीन साल का एवरेज टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपये से ज्यादा, नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपये से ज्यादा और इंटरनेशनल लेवल पर मजबूत पहचान होनी जरूरी है. इन मामलों में ये दोनों ही कंपनियां पिछड़ रही हैं.
यदि इन दोनों दिग्गज पीएसयू का दर्जा महारत्न से घटाकर नवरत्न किया जाता है तो उनकी वित्तीय शक्तियों पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा. मौजूदा नियमों के अनुसार महारत्न कंपनी सरकार से मंजूरी लिये बगैर 5,000 करोड़ रुपये तक का इक्विटी निवेश अपनी मर्जी से कर सकती है. लेकिन नवरत्न कंपनी के लिए निवेश की यह लिमिट घटकर महज 1,000 करोड़ रुपये रह जाती है. कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली कमेटी ने यह सिफारिश की है. इस कमेटी ने मंत्रालयों से भेल (BHEL) और सेल (SAIL) के वित्तीय प्रदर्शन को बेहतर करने और घाटे से बाहर आने के लिए ठोस टर्नअराउंड प्लान सौंपने के लिए कहा है.
इस रिव्यू के बाद महारत्न पात्रता के पूरे ढांचे को बदलने पर विचार किया जा रहा है. नीति आयोग के प्रतिनिधियों ने समिति को बताया कि टर्नओवर, नेटवर्थ और प्रॉफिट की ये लिमिट साल 2010 में तय की गई थीं. मौजूदा मार्केट की स्थिति के हिसाब से तब से लेकर अब तक इनमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. यही कारण है कि कमेटी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) से कहा है कि वो पात्रता से जुड़े नियमों को साल 2025 की कीमत के बेस पर दोबारा तय करे. इसके बाद सभी सरकारी कंपनियों का नए सिरे से वैल्यूएशन की जाएगी.
स्टील मिनिस्ट्री की तरफ से समिति को सूचित किया गया कि सेल (SAIL) का एवरेज टर्नओवर पिछले चार साल में एक लाख करोड़ से ज्यादा का रहा है. इसकी नेटवर्थ 53,976 करोड़ रुपये है. लेकिन कंपनी ने आखिरी बार साल 2022-23 में तीन साल के एवरेज प्रॉफिट की शर्त को पूरा किया था. दूसरी तरफ भेल (BHEL) की बात करें तो नीति आयोग ने उसकी एचआर (HR) पॉलिसी को ग्रोथ में बड़ी बाधा माना है. साथ ही इसमें व्यापक सुधार की डिमांड की है. हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि भेल (BHEL) के प्रदर्शन को सुधारने की योजना पर काम शुरू किया जा चुका है.
महारत्न और नवरत्न भारत सरकार की तरफ से अच्छा प्रदर्शन करने वाली सरकारी कंपनियों को दिया जाने वाला विशेष दर्जा है. यह दर्जा इन कंपनियों को फाइनेंशियल और ऑपरेशनल लेवल पर अलग-अलग तरह की आजादी देता है. महारत्न कंपनियों को सबसे हायर कैटेगरी में रखा जाता है. इसके तहत उन्हें निवेश के फैसले लेने, ज्वाइंट वेंचर (Joint Ventures) बनाने, दूसरी कंपनियों का टेकओवर करने और विदेशों में बिजनेस नेटवर्क फैलाने की आजादी मिलती है. दूसरी तरफ नवरत्न कंपनियों को उनसे कुछ कम अधिकार होते हैं.
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL)
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)
कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)
गेल (इंडिया) लिमिटेड (GAIL)
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)
एनटीपीसी लिमिटेड (NTPC)
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC)
ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL)
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC)
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL)
आरईसी लिमिटेड (REC)
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL)
Q. BHEL और SAIL को सरकार ने चेतावनी क्यों दी?
A. दोनों कंपनियां महारत्न दर्जा बनाए रखने के लिए जरूरी प्रॉफिट (Profit) के मानक पूरा नहीं कर पा रहीं. सरकार ने वित्तीय प्रदर्शन में सुधार करने के लिए कहा है.
Q. महारत्न कंपनी बने रहने की शर्त क्या है?
A. पिछले तीन साल में औसतन 5,000 करोड़ से ज्यादा का PAT, 25000 करोड़ से ज्यादा औसत टर्नओवर, 15000 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ और ग्लोबल लेवल पर मजबूत पहचान होना जरूरी है.
Q. महारत्न और नवरत्न कंपनियों में क्या अंतर है?
A. महारत्न कंपनियों को निवेश, अधिग्रहण, संयुक्त उपक्रम (JV) और अंतरराष्ट्रीय विस्तार के मामलों में ज्यादा अधिकार और स्वतंत्रता मिलती है.
Q. महारत्न कंपनी सरकारी मंजूरी के बिना कितना निवेश कर सकती है?
A. मौजूदा नियमों के अनुसार महारत्न कंपनी 5,000 करोड़ रुपये तक का इक्विटी निवेश अपने लेवल पर कर सकती है.
Q. नवरत्न कंपनी के लिए निवेश की लिमिट कितनी है?
A. नवरत्न कंपनियों के लिए यह लिमिट महारत्न के मुकाबले कम होती है, जो कि घटकर 1,000 करोड़ रुपये रह जाती है.