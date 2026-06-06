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सुधर जाओ वरना...BHEL और SAIL को केंद्र सरकार का बड़ा अल्टीमेटम, छिन सकता है महारत्‍न का दर्जा

BHEL and SAIL Maharatna: देश में इस समय सेल (SAIL) और भेल (BHEL) समेत 14 महारात्‍न कंपन‍ियां हैं. लेक‍िन ये दो महारात्‍न कंपन‍ियों के मानक को पूरा नहीं कर पा रहीं. ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से दोनों को एक साल के र‍िव्‍यू पीर‍ियड पर रखा गया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 06, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:15 PM IST
सुधर जाओ वरना...BHEL और SAIL को केंद्र सरकार का बड़ा अल्टीमेटम, छिन सकता है महारत्‍न का दर्जा

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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