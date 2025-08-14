Gpay हो, PhonePe या फिर Paytm... 1 अक्टूबर से बंद हो रही ये सर्विस; अब UPI करने से पहले 100 बार सोचेंगे आप!

अगर आप UPI का इस्तेमाल करते हैं और दोस्तों या परिवार से ‘पैसे मांगने’ वाला रिक्वेस्ट ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. 1 अक्टूबर 2025 से नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) इस सर्विस को पूरी तरह बंद करने जा रहा है. UPI कलेक्ट यानी Peer-to-Peer (P2P) कलेक्ट ट्रांजैक्शन, जो अब तक आपको बस कुछ क्लिक में किसी से पैसे मांगने की सुविधा देता था, अब इतिहास बनने वाला है.

दरअसल, यह फीचर शुरुआत में सुविधा के लिए लाया गया था, जैसे दोस्तों से उधार का पैसा वापस मांगना या रेस्टोरेंट का बिल स्प्लिट करना. लेकिन बीते समय में साइबर फ्रॉडस्टर्स ने इसे धोखाधड़ी के लिए हथियार बना लिया. फर्जी रिक्वेस्ट भेजकर लोगों से पैसे ठगने के मामलों में तेजी आई और इसी वजह से एनपीसीआई ने इसे बैन करने का बड़ा फैसला लिया है.

क्या है नया नियम?

NPCI के 29 जुलाई 2025 को जारी ताजा सर्कुलर के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2025 से किसी भी P2P कलेक्ट ट्रांजैक्शन को शुरू, रूट या प्रोसेस नहीं किया जाएगा.” ये आदेश सभी UPI मेंबर बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (PSPs) और थर्ड-पार्टी ऐप्स जैसे गूगल पे, फोनपे पेटीएम, मोबिक्विक, रेजरपे, आदि पर लागू होगा.

क्यों लिया गया ये फैसला?

UPI कलेक्ट का मकसद था लोगों को कैश ट्रांजैक्शन का झंझट खत्म कर आसान पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन देना. लेकिन पिछले कुछ सालों में, साइबर अपराधी नकली पेमेंट रिक्वेस्ट भेजकर लोगों को फंसाने लगे. फर्जी लिंक या रिक्वेस्ट पर क्लिक करते ही पीड़ित के अकाउंट से पैसा निकल जाता. कई मामलों में लोगों ने बिना चेक किए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और फ्रॉड का शिकार बन गए. एनपीसीआई के पहले के नियम के अनुसार, अक्टूबर 2019 से P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट की लिमिट ₹2,000 थी. हालांकि वेरिफाइड मर्चेंट्स को ज्यादा अमाउंट की रिक्वेस्ट भेजने की छूट थी.

मर्चेंट पेमेंट पर भी बदलाव

इसके साथ ही, ICICI बैंक ने 1 अगस्त 2025 से पेमेंट एग्रीगेटर्स (PAs) से UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज लेना शुरू कर दिया है. पेमेंट एग्रीगेटर्स में गूगल पे, फोनपे, मोबिक्विक और रेजरपे जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जो मर्चेंट्स के लिए पेमेंट सुविधा देते हैं. इससे ऑनलाइन पेमेंट बिजनेस में लागत बढ़ सकती है.

विदेशी टूरिस्ट्स के लिए खुशखबरी

इसी बीच, टूरिस्ट्स और NRI के लिए RBI-रेगुलेटेड कंपनी स्मार्ट पेमेंट सॉल्यूशन ने ‘Mony’ नाम का UPI ऐप लॉन्च किया है. अब बिना भारतीय बैंक अकाउंट के भी विदेशी पर्यटक QR कोड स्कैन करके दुकानों, रेस्टोरेंट्स और रिटेल स्टोर्स में पेमेंट कर सकेंगे. यह सर्विस UPI वन वर्ल्ड पहल का हिस्सा है और भारत की डिजिटल इकॉनमी को ग्लोबल टूरिस्ट्स के लिए आसान बनाएगी.

अब आगे क्या?

UPI कलेक्ट बंद होने के बाद, पैसे मांगने के लिए आपको सीधा UPI ID शेयर करके या QR कोड भेजकर पेमेंट लेना होगा. हालांकि, इससे फ्रॉड के मामलों में कमी आने की उम्मीद है.