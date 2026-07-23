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GPF Interest Rate: व‍ित्‍त मंत्रालय ने बदल दी GPF की ब्‍याज दर? जुलाई-स‍ितंबर त‍िमाही के लि‍ए क‍िया यह ऐलान

PPF Interest Rate: फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री तरफ से द‍िये गए आदेश में कहा गया क‍ि जुलाई से स‍ितंबर की त‍िमाही के लि‍ए जीपीएफ की ब्‍याज दर को पुराने ही लेवल पर रखा जाए. इसका सीधा मतलब हुआ क‍ि ब्‍याज दर 7.1% पर ही बनी हुई है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 23, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:50 PM IST
GPF Interest Rate: व‍ित्‍त मंत्रालय ने बदल दी GPF की ब्‍याज दर? जुलाई-स‍ितंबर त‍िमाही के लि‍ए क‍िया यह ऐलान
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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