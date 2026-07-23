GPF Interest Rate: अगर आप खुद केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, केंद्रीय कर्मचार‍ियों के ल‍िए वित्त मंत्रालय ने अहम घोषणा की है. फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री के आर्थिक मामलों के ड‍िपार्टमेंट ने मौजूदा फाइनेंश‍ियल ईयर 2026-27 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर 2026 के लिए जनरल प्रॉव‍िडेंट फंड (GPF) और बाकी न‍िध‍ि की ब्याज दर को लेकर ऑफ‍िश‍ियल जानकारी जारी कर दी है. सरकार ने जुलाई से शुरू होने वाली तिमाही के लिए ब्याज दर में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं करते हुए इसे पुराने लेवल पर ही स्थिर रखने का फैसला किया है. सीधा सा मतलब हुआ इससे कर्मचारियों को अपनी जमा राश‍ि पर पहले जितना रिटर्न मिलता रहेगा.