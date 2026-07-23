GPF Interest Rate: अगर आप खुद केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय ने अहम घोषणा की है. फाइनेंस मिनिस्ट्री के आर्थिक मामलों के डिपार्टमेंट ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर 2026 के लिए जनरल प्रॉविडेंट फंड (GPF) और बाकी निधि की ब्याज दर को लेकर ऑफिशियल जानकारी जारी कर दी है. सरकार ने जुलाई से शुरू होने वाली तिमाही के लिए ब्याज दर में किसी तरह का बदलाव नहीं करते हुए इसे पुराने लेवल पर ही स्थिर रखने का फैसला किया है. सीधा सा मतलब हुआ इससे कर्मचारियों को अपनी जमा राशि पर पहले जितना रिटर्न मिलता रहेगा.
फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दिये गए बयान के अनुसार 1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक के लिए जीपीएफ (GPF) और अन्य संबंधित फंड पर 7.1 प्रतिशत की दर से सालाना ब्याज दिया जाएगा. वित्त मंत्रालय की तरफ से दिये गए आदेश में साफ किया गया कि साल 2026-27 की दूसरी तिमाही के दौरान कस्टमर के अकाउंट में जमा कुल राशि पर 7.1% की ब्याज दर लागू होगी. इस फैसले के साथ केंद्र सरकार ने पिछले कुछ समय से चली आ रही ब्याज दर को ही बरकरार रखा है.
जनरल प्रोविडेंट फंड (केंद्रीय सर्विस)
कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड (भारत)
ऑल इंडिया सर्विसेज प्रोविडेंट फंड
स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड
जनरल प्रोविडेंट फंड (डिफेंस सर्विस)
इंडियन ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट प्रोविडेंट फंड
इंडियन नेवल डॉकयार्ड वर्कमेन प्रोविडेंट फंड
डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड
आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल प्रोविडेंट फंड
जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सेविंग स्कीम है. इसमें कर्मचारी अपनी सैलरी का एक हिस्सा जमा करते हैं और रिटायरमेंट के समय उन्हें इकट्ठा हुई पूरी राशि का भुगतान किया जाता है. वित्त मंत्रालय हर तिमाही इसकी ब्याज दर को लेकर समीक्षा करता है.
सरकार ने आम जनता के लिए उपलब्ध पीपीएफ (PPF) और दूसरी स्मॉल सेविंग स्कीम जैसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दर को भी जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए 7.1% और पहले के लेवल पर बरकरार रखा है. संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ईपीएफ (EPF) की ब्याज दर 8.25% बनी हुई है. आखिरी बार ईपीएफ की ब्याज दर में 2023-24 में बदलाव किया गया था.