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'ग्रैंड विटारा E20 कम्पैटिबल थी'......गाड़ी बदलने के आदेश के खिलाफ कोर्ट जाएगी मारुति सुजुकी

कंपनी ने एक बयान में कहा कि संबंधित वाहन पूरी तरह E20-कम्पैटिबल था और इसकी जानकारी वाहन की ओनर्स मैनुअल में पहले से दी गई थी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 16, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:35 PM IST
'ग्रैंड विटारा E20 कम्पैटिबल थी'......गाड़ी बदलने के आदेश के खिलाफ कोर्ट जाएगी मारुति सुजुकी
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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