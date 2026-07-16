'ग्रैंड विटारा E20 कम्पैटिबल थी'......गाड़ी बदलने के आदेश के खिलाफ कोर्ट जाएगी मारुति सुजुकी

Maruti Suzuki : मारुति सुजुकी ने गुरुवार को कहा कि वो रायपुर उपभोक्ता आयोग के उस आदेश को चुनौती देगी, जिसमें कंपनी और उसके डीलर को एक ग्राहक की खराब ग्रैंड विटारा को बदलने का निर्देश दिया गया था. उपभोक्ता आयोग ने अपने आदेश में माना था कि ये वाहन E20 फ्यूल के अनुकूल नहीं था. कंपनी ने एक बयान में कहा कि संबंधित वाहन पूरी तरह E20-कम्पैटिबल था और इसकी जानकारी वाहन की ओनर्स मैनुअल में पहले से दी गई थी.
मारुति सुजुकी ने ये भी दावा किया कि मामले में ईंधन के दूषित (फ्यूल कंटैमिनेशन) होने के सबूत मौजूद हैं और आयोग के आदेश में कई महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है. कंपनी ने कहा कि वह इस फैसले को हायर फोरम पर चुनौती देगी.
रायपुर की जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा मारुति सुजुकी और उसके डीलर को एक SUV बदलने का आदेश दिए जाने के बाद कंपनी की यह प्रतिक्रिया सामने आई. आयोग ने पाया कि रायपुर निवासी डॉक्टर प्रेमराज देबता की SUV, इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम लागू होने के बाद बेचे जाने के बावजूद E20 ईंधन के कम्पैटिबल नहीं थी.
उपभोक्ता आयोग ने मारुति सुजुकी और उसके डीलर को निर्देश दिया कि वे शिकायतकर्ता को 45 दिनों के भीतर E20-समर्थित इंजन वाली नई ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जेटा प्लस उपलब्ध कराएं. अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो उन्हें वाहन, रजिस्ट्रेशन और बीमा पर खर्च की गई 20.50 लाख रुपये की पूरी राशि वापस करनी होगी.
उपभोक्ता आयोग ने शिकायतकर्ता को मानसिक उत्पीड़न के लिए 1 लाख रुपये का मुआवजा और मुकदमेबाजी के खर्च के लिए 10,000 रुपये देने का भी आदेश दिया है. साथ ही आयोग ने निर्देश दिया कि अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर इन राशियों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो भुगतान होने तक इन पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा.