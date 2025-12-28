क्या दोबारा नौकरी पर रखे गए सरकारी कर्मचारियों को NPS के तहत दो बार मिल सकती है ग्रेच्युटी ? सरकार ने दे दिया बड़ा बयान

NPS Retirement Gratuity: पिछले कुछ सालों में ये सवाल उठाया गया है कि क्या कोई सरकारी कर्मचारी एक से अधिक ग्रेच्युटी ले सकता है. खासकर जब कोई व्यक्ति मिलिट्री सर्विस से रिटायर होता है तो ग्रेच्युटी लेता है और बाद में केंद्र या राज्यों के तहत किसी सिविल पद पर नौकरी करता है. तो उसको फिर से ग्रेच्युटी मिलेगी. पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (Department of Pension and Pensioners’ Welfare) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के तहत ग्रेच्युटी पात्रता को लेकर कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक नई सफाई जारी की है. ये खासकर उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने मिलिट्री में काम किया और बाद में सिविल सेवाओं में शामिल हुए. इन चिंताओं को दूर करने के लिए DoPPW ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज (NPS के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) संशोधन नियम, 2025 के नियम 4A का हवाला दिया है और साफ शर्तें बताई हैं.

26 दिसंबर 2025 को जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए दी गई सफाई में बताया गया है कि दोबारा नौकरी करने वाला सरकारी कर्मचारी दूसरी ग्रेच्युटी का हकदार नहीं होगा.

अगर कर्मचारी अपनी पिछली सर्विस के लिए पहले ही इनमें से कोई भी चीज पा चुका है तो पिछली ग्रेच्युटी को फाइनल माना जाएगा. इसमें शामिल है-:

सुपरएनुएशन ग्रेच्युटी

रिटायरिंग ग्रेच्युटी

अनिवार्य रिटायरमेंट ग्रेच्युटी

बर्खास्तगी या हटाने के बाद कंपपैसनेट ग्रेच्युटी

PSU और ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारियों के लिए छूट

हालांकि, नियमों में एक जरूरी छूट दी गई है. जो कर्मचारी पहले किसी ऑटोनॉमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) में काम कर रहे थे और बाद में इजाजत लेकर सरकारी नौकरी में शामिल हुए वे ग्रेच्युटी के हकदार रहेंगे. ऐसे मामलों में सरकारी नौकरी के लिए ग्रेच्युटी PSU या ऑटोनॉमस बॉडी से पहले से मिली ग्रेच्युटी के अलावा दी जा सकती है.

कुल ग्रेच्युटी राशि पर कैप

DoPPW ने उन कर्मचारियों के बारे में भी सफाई दी है जिन्होंने राज्य और केंद्र सरकार दोनों में काम किया है. अगर कोई कर्मचारी राज्य सरकार की सर्विस और केंद्र सरकार की सर्विस के लिए अलग-अलग ग्रेच्युटी लेता है, तो कुल देय ग्रेच्युटी पर कैप लगाई जाएगी.