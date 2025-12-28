Advertisement
trendingNow13056531
Hindi Newsबिजनेसक्या दोबारा नौकरी पर रखे गए सरकारी कर्मचारियों को NPS के तहत दो बार मिल सकती है ग्रेच्युटी ? सरकार ने दे दिया बड़ा बयान

क्या दोबारा नौकरी पर रखे गए सरकारी कर्मचारियों को NPS के तहत दो बार मिल सकती है ग्रेच्युटी ? सरकार ने दे दिया बड़ा बयान

पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (Department of Pension and Pensioners Welfare) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के तहत ग्रेच्युटी पात्रता को लेकर कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक नई सफाई जारी की है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 28, 2025, 05:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या दोबारा नौकरी पर रखे गए सरकारी कर्मचारियों को NPS के तहत दो बार मिल सकती है ग्रेच्युटी ? सरकार ने दे दिया बड़ा बयान

NPS Retirement Gratuity:  पिछले कुछ सालों में ये सवाल उठाया गया है कि क्या कोई सरकारी कर्मचारी एक से अधिक ग्रेच्युटी ले सकता है. खासकर जब कोई व्यक्ति मिलिट्री सर्विस से रिटायर होता है तो ग्रेच्युटी लेता है और बाद में केंद्र या राज्यों के तहत किसी सिविल पद पर नौकरी करता है. तो उसको फिर से ग्रेच्युटी मिलेगी. पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (Department of Pension and Pensioners’ Welfare) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के तहत ग्रेच्युटी पात्रता को लेकर कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक नई सफाई जारी की है. ये खासकर उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने मिलिट्री में काम किया और बाद में सिविल सेवाओं में शामिल हुए. इन चिंताओं को दूर करने के लिए DoPPW ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज (NPS के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) संशोधन नियम, 2025 के नियम 4A का हवाला दिया है और साफ शर्तें बताई हैं.

26 दिसंबर 2025 को जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए दी गई सफाई में बताया गया है कि दोबारा नौकरी करने वाला सरकारी कर्मचारी दूसरी ग्रेच्युटी का हकदार नहीं होगा.

ये भी पढ़ें : Wow! Momo में ₹75 करोड़ निवेश करेगा ये दिग्गज इन्वेस्टर, क्या है कंपनी का प्लान?

Add Zee News as a Preferred Source

अगर कर्मचारी अपनी पिछली सर्विस के लिए पहले ही इनमें से कोई भी चीज पा चुका है तो पिछली ग्रेच्युटी को फाइनल माना जाएगा. इसमें शामिल है-: 

सुपरएनुएशन ग्रेच्युटी
रिटायरिंग ग्रेच्युटी
अनिवार्य रिटायरमेंट ग्रेच्युटी
बर्खास्तगी या हटाने के बाद कंपपैसनेट ग्रेच्युटी

PSU और ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारियों के लिए छूट

हालांकि, नियमों में एक जरूरी छूट दी गई है. जो कर्मचारी पहले किसी ऑटोनॉमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) में काम कर रहे थे और बाद में इजाजत लेकर सरकारी नौकरी में शामिल हुए वे ग्रेच्युटी के हकदार रहेंगे. ऐसे मामलों में सरकारी नौकरी के लिए ग्रेच्युटी PSU या ऑटोनॉमस बॉडी से पहले से मिली ग्रेच्युटी के अलावा दी जा सकती है.

कुल ग्रेच्युटी राशि पर कैप

DoPPW ने उन कर्मचारियों के बारे में भी सफाई दी है जिन्होंने राज्य और केंद्र सरकार दोनों में काम किया है. अगर कोई कर्मचारी राज्य सरकार की सर्विस और केंद्र सरकार की सर्विस के लिए अलग-अलग ग्रेच्युटी लेता है, तो कुल देय ग्रेच्युटी पर कैप लगाई जाएगी.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Gratuity

Trending news

बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
Jammu Kashmir
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
west bengal news in hindi
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
congress
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
Droupadi Murmu
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
digvijay singh
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
Congress Foundation Day
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
Bengal Elections 2026
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
Shashi Tharoor
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
man ki baat 2025
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
Bangladesh news
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा