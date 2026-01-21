ग्रीनलैंड पर ट्रंप को EU का सबसे बड़ा झटका, बंद होंगे 27 देशों के दरवाजे, भारत के लिए खत्म होगा 19 साल का इंतजार, मिलेगा 2 अरब लोगों का बाजार

US Vs EU Greenland Tension: ग्रीनलैंड को पाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिद अब दो महाशक्तियों के बीच जंग का रूप लेने लगी है. अमेरिका और यूरोप आमने-सामने आ गए हैं. हमेशा की तरह ट्रंप ने पहले टैरिफ का हथियार चलाया है.फ्रांस समेत यूरोपीय यबनियन के 8 देशों पर 10 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिसे बढ़ाकर 25 फीसदी तक करने की धमकी की है. यूरोप और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के चलते दोनों देशों के बीच होने वाले ट्रेड वॉर में खटास बढ़ गई है. रिपोर्ट की माने तो EU की ओर से अमेरिका के साथ हुई डील की मंजूरी को सस्पेंड किया जा सकता है. अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है.

अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच डील

जुलाई 2025 में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच ट्रेड डील हुई थी. इस डील के तहत अमेरिका ने ईयू पर टैरिफ को 30 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दिया था. वहीं बदले में ईयू को अमेरिका में निवेश बढ़ाना था. अब ग्रीनलैंड विवाद के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर आशंका जताई जा रही है कि ये डील खटाई में पड़ सकती है. भारत को टैरिफ का 'जख्म' देने वाले ट्रंप अब खुद लगा रहे उसपर मरहम! ग्रीनलैंड पर अमेरिका-EU की तनातनी से भारत को डबल फायदा

अमेरिका-यूरोप की लडाईं में भारत को फायदा

भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आखिरी दौर में है. कॉमर्स मिनिस्ट्री की डेटा के मुताबिक भारत और यूरोपीय देशों के बीच वित्त वर्ष 2023–24 मेंबीच कुल व्यापार 137.4 अरब डॉलर का हुआ था. दोनों देश अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं. जो डील बीते 18 सालों से अटकी हुई है, अमेरिका के साथ यूरोप के बढ़ते विवाद के चलते खटाखट पूरी हो गई . 27 जनवरी 2026 को ये ऐतिहासिक डील साइन हो सकती है.

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या फायदा होगा ?

भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देश एक दूसरे के बाजार में आसानी से पहुंच बना सकेंगे. वहीं दोनों देशों के बीच बिना टैरिफ या फिर बेहद कम टैरिफ पर कारोबार होगा.अगर ईयू और भारत में एफ़टीए होता है तो भारत के सामानों को ईयू देशों का विशाल बाजार मिल जाएगा, जहां वो बिना टैरिफ दिए या फिर बेहद कम टैरिफ देकर कारोबार कर पाएगा. भारत को अपना निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी.

कैसे इस डील खुलेगा 2 अरब का बाजार

स्विटज़रलैंड के दावोस में यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि 27 जनवरी को भारत और ईयू के बीच FTA साइन होगा. टैरिफ और ट्रेड वॉर के दौर में भारत के निर्यात के लिए 27 देशों के रास्ते खुल जाएंगे. 27 देशों के यूरोपीय संघ में भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा. ईयू पहले से बी भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. FTA की मदद से दोनों देशों को न केवल टैरिफ के असर को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि सामान, सर्विसेस, निवेश, स्टैंडर्ड्स और नई तकनीकों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.

भारत-ईयू FTA को क्यों कह रहे हैं ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारत-यूरोपीय यूनियन के डील को ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ कहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस डील से लगभग 2 अरब लोगों के संयुक्त बाज़ार बनेगा. ग्लोबल GDP के लगभग एक-चौथाई हिस्से को कवर किया जाएगा. बता दें कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 2007 से फ्री ट्रेड के लिए बातचीत चल रही है. दोनों देशों के बीच कई बार इस बार बैठकें हुई, कई बातचीत अटक गई, लेकिन अमेरिका के साथ यूरोप के बिगड़ते संबंधों के बीच से इस डील को पूरा करने के लिए रफ्तार बढ़ा दी गई. जो डील 19 सालों से अटकी हुई थी वो अब पूरा होने की स्थिति में पहुंच गई है.