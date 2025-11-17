Advertisement
trendingNow13007985
Hindi Newsबिजनेस

घर संभालने के लिए IITian CEO दे रहे हैं 1 लाख सैलरी, इंटरनेट पर छिड़ी बहस, जानिए कौन है ये शख्स

सोशल मीडिया पर इस विषय पर बहस छिड़ गई. कुछ लोग इसे एक शानदार और प्रैक्टिकल आइडिया बता रहे हैं, जबकि कुछ ने इसे फाउंडर के पैसों का गलत इस्तेमाल बताया. एक यूजर ने कमेंट किया कि तो इस तरह आप फाउंडर्स का पैसा उड़ा रहे हैं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 17, 2025, 10:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर संभालने के लिए IITian CEO दे रहे हैं 1 लाख सैलरी, इंटरनेट पर छिड़ी बहस, जानिए कौन है ये शख्स

IITian CEO : IIT बॉम्बे के एलुमनाई और GreyLabs AI के फाउंडर अमन गोयल ने सोशल मीडिया पर ये खुलासा किया कि वे अपने घर के एक फुल-टाइम होम मैनेजर को ₹1,00,000 प्रति माह की सैलरी देते हैं. उनकी ये पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और इंटरनेट पर इसके पक्ष और विपक्ष में तमाम प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं हैं. 

अमन गोयल की अनोखी हायरिंग

GreyLabs AI के फाउंडर अमन गोयल और उनकी पत्नी GreyLabs की को-फाउंडर हर्षिता श्रीवास्तव अपने बिजनेस को स्केल करने में पूरी तरह फोकस्ड रह सकें. इसके लिए उन्होंने एक प्रोफेशनल होम मैनेजर को हायर किया है. जो घर से जुड़ी हर जिम्मेदारी संभालती हैं. अमन गोयल ने बताया कि यह मैनेजर फूड प्लानिंग, वार्डरॉब मैनेजमेंट, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ग्रोसरी, लांड्री जैसी सभी जिम्मेदारी संभालती  है. गोयल ने कहा है कि अब तक का निर्णय वास्तव में अच्छा रहा है - इससे हमें बहुत सारी परेशानियों और समय से बचत हुई है.

 

1 लाख रुपए सैलरी क्यों?

अमन गोयल ने बताया कि उनकी होम मैनेजर एक एडुकेटेड प्रोफेशनल है, जिसने पहले एक होटल चेन में ऑपरेशन हेड के रूप में सेवा दी है. उन्होंने कहा कि महंगा लग सकता है? शायद सही भी हो. लेकिन हम अपने समय की कद्र करते हैं और पैसे दे सकते हैं इसलिए दे रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता भी उनके साथ रहते हैं और दोनों ही सीनियर सिटीजन हैं. इसलिए वे चाहते हैं कि घर का मैनेजमेंट किसी प्रोफेशनल द्वारा पूरी तरह संभाला जाए ताकि बुजुर्ग माता-पिता पर बोझ न पड़े.

यह भी पढ़ें : 11 करोड़ किसानों को मिलेगी सौगात, इस दिन जारी होगी 21वीं किस्त

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस 

सोशल मीडिया पर इस विषय पर बहस छिड़ गई. कुछ लोग इसे एक शानदार और प्रैक्टिकल आइडिया बता रहे हैं, जबकि कुछ ने इसे फाउंडर के पैसों का गलत इस्तेमाल बताया. एक यूजर ने कमेंट किया कि तो इस तरह आप फाउंडर्स का पैसा उड़ा रहे हैं. अमन गोयल ने आलोचना का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि मैं अपने मैनेजर को अपनी व्यक्तिगत आय से पेमेंट करता हूं. उनके इस स्पष्टीकरण के बाद भी लोगों के बीच यह चर्चा जारी है कि घर के मैनेजमेंट के लिए इतनी बड़ी सैलरी देना एक समझदारी का फैसला है या नहीं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

IITian CEO

Trending news

किसने किया बटर चिकन और दाल मखानी का आविष्कार...भिड़ गए दिल्ली के दो रेस्तरां
Moti Mahal
किसने किया बटर चिकन और दाल मखानी का आविष्कार...भिड़ गए दिल्ली के दो रेस्तरां
गिरफ्तार दानिश के 'आत्महत्या हराम' तर्क ने कैसे बदल दी थी दिल्ली ब्लास्ट की साजिश?
Delhi blast
गिरफ्तार दानिश के 'आत्महत्या हराम' तर्क ने कैसे बदल दी थी दिल्ली ब्लास्ट की साजिश?
'ये तो बिल्कुल जूस जैसा है...' ट्रेटा पैक में शराब देख सुप्रीम कोर्ट चौंका
Supreme Court
'ये तो बिल्कुल जूस जैसा है...' ट्रेटा पैक में शराब देख सुप्रीम कोर्ट चौंका
Nowgam Blast: सांसद रूहुल्लाह ने पुलिस की चूक पर सवाल उठाए, निष्पक्ष जांच की मांग
Nowgam Blast
Nowgam Blast: सांसद रूहुल्लाह ने पुलिस की चूक पर सवाल उठाए, निष्पक्ष जांच की मांग
2013 की प्रत्यर्पण संधि के बावजूद शेख हसीना को बांग्लादेश नहीं भेजेगा भारत!
Sheikh Hasina
2013 की प्रत्यर्पण संधि के बावजूद शेख हसीना को बांग्लादेश नहीं भेजेगा भारत!
'दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगारों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे', आतंकवाद पर गरजे शाह
Delhi blast
'दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगारों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे', आतंकवाद पर गरजे शाह
अब पनाह देना शत्रुतापूर्ण कृत्य होगा, बांग्लादेश की चिट्ठी पर भारत ने दिया ये जवाब
Sheikh Hasina
अब पनाह देना शत्रुतापूर्ण कृत्य होगा, बांग्लादेश की चिट्ठी पर भारत ने दिया ये जवाब
धमाके तक नहीं थी साजिश, रॉकेट से भी हमले की थी तैयारी! एक और आरोपी को NIA ने दबोचा
Delhi blast
धमाके तक नहीं थी साजिश, रॉकेट से भी हमले की थी तैयारी! एक और आरोपी को NIA ने दबोचा
नौकरी छूटने पर घूम गया दिमाग, रास्ते में कैब की छत पर मचाया तांडव और फिर...
Cab driver
नौकरी छूटने पर घूम गया दिमाग, रास्ते में कैब की छत पर मचाया तांडव और फिर...
आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया अहम सवाल
Supreme Court News
आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया अहम सवाल