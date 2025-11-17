घर संभालने के लिए IITian CEO दे रहे हैं 1 लाख सैलरी, इंटरनेट पर छिड़ी बहस, जानिए कौन है ये शख्स

IITian CEO : IIT बॉम्बे के एलुमनाई और GreyLabs AI के फाउंडर अमन गोयल ने सोशल मीडिया पर ये खुलासा किया कि वे अपने घर के एक फुल-टाइम होम मैनेजर को ₹1,00,000 प्रति माह की सैलरी देते हैं. उनकी ये पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और इंटरनेट पर इसके पक्ष और विपक्ष में तमाम प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं हैं.

I actually hired a Home Manager who is a full-time person who takes care of everything from food planning, wardrobes, repairs, maintenance, Groceries, laundry, etc. Basically, she manages all the house help and service providers and frees up our time. We needed this because… https://t.co/bXt5B7xXLG — Aman Goel (@amangoeliitb) November 15, 2025

अमन गोयल की अनोखी हायरिंग

GreyLabs AI के फाउंडर अमन गोयल और उनकी पत्नी GreyLabs की को-फाउंडर हर्षिता श्रीवास्तव अपने बिजनेस को स्केल करने में पूरी तरह फोकस्ड रह सकें. इसके लिए उन्होंने एक प्रोफेशनल होम मैनेजर को हायर किया है. जो घर से जुड़ी हर जिम्मेदारी संभालती हैं. अमन गोयल ने बताया कि यह मैनेजर फूड प्लानिंग, वार्डरॉब मैनेजमेंट, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ग्रोसरी, लांड्री जैसी सभी जिम्मेदारी संभालती है. गोयल ने कहा है कि अब तक का निर्णय वास्तव में अच्छा रहा है - इससे हमें बहुत सारी परेशानियों और समय से बचत हुई है.

1 लाख रुपए सैलरी क्यों?

अमन गोयल ने बताया कि उनकी होम मैनेजर एक एडुकेटेड प्रोफेशनल है, जिसने पहले एक होटल चेन में ऑपरेशन हेड के रूप में सेवा दी है. उन्होंने कहा कि महंगा लग सकता है? शायद सही भी हो. लेकिन हम अपने समय की कद्र करते हैं और पैसे दे सकते हैं इसलिए दे रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता भी उनके साथ रहते हैं और दोनों ही सीनियर सिटीजन हैं. इसलिए वे चाहते हैं कि घर का मैनेजमेंट किसी प्रोफेशनल द्वारा पूरी तरह संभाला जाए ताकि बुजुर्ग माता-पिता पर बोझ न पड़े.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

सोशल मीडिया पर इस विषय पर बहस छिड़ गई. कुछ लोग इसे एक शानदार और प्रैक्टिकल आइडिया बता रहे हैं, जबकि कुछ ने इसे फाउंडर के पैसों का गलत इस्तेमाल बताया. एक यूजर ने कमेंट किया कि तो इस तरह आप फाउंडर्स का पैसा उड़ा रहे हैं. अमन गोयल ने आलोचना का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि मैं अपने मैनेजर को अपनी व्यक्तिगत आय से पेमेंट करता हूं. उनके इस स्पष्टीकरण के बाद भी लोगों के बीच यह चर्चा जारी है कि घर के मैनेजमेंट के लिए इतनी बड़ी सैलरी देना एक समझदारी का फैसला है या नहीं.