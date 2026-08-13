/GRM Overseas Q1 Results: घरेलू और विदेशी बाजार में GRM Overseas का जलवा, रेवेन्यू सालाना आधार पर 27.7% बढ़कर ₹427 करोड़ पहुंचा

GRM Overseas Q1 Results: राइस और कंज्यूमर स्टेपल्स सेक्टर में कारोबार करने वाली GRM Overseas लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं. जून 2026 में खत्म हुई तिमाही में कंपनी ने सालाना आधार पर कारोबार और मुनाफे, दोनों में अच्छी बढ़त दर्ज की है. कंपनी के मुताबिक, Q1FY27 में कुल रेवेन्यू 27.7 प्रतिशत बढ़कर 427 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 334.4 करोड़ रुपये था. ऑपरेशनल स्तर पर भी कंपनी का प्रदर्शन बेहतर रहा है. हालांकि, मार्जिन में सालाना आधार पर कुछ गिरावट देखने को मिली है.