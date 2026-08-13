/GRM Overseas Q1 Results: घरेलू और विदेशी बाजार में GRM Overseas का जलवा, रेवेन्यू सालाना आधार पर 27.7% बढ़कर ₹427 करोड़ पहुंचा

GRM Overseas Q1 Results: राइस और कंज्यूमर स्टेपल्स सेक्टर में कारोबार करने वाली GRM Overseas लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं. जून 2026 में खत्म हुई तिमाही में कंपनी ने सालाना आधार पर कारोबार और मुनाफे, दोनों में अच्छी बढ़त दर्ज की है. कंपनी के मुताबिक, Q1FY27 में कुल रेवेन्यू 27.7 प्रतिशत बढ़कर 427 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 334.4 करोड़ रुपये था. ऑपरेशनल स्तर पर भी कंपनी का प्रदर्शन बेहतर रहा है. हालांकि, मार्जिन में सालाना आधार पर कुछ गिरावट देखने को मिली है.
जून तिमाही में GRM Overseas का EBITDA 13.9 प्रतिशत बढ़कर 36 करोड़ रुपये रहा. एक साल पहले इसी अवधि में EBITDA 31.6 करोड़ रुपये था. इसी तरह कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT 12.1 प्रतिशत बढ़कर 21.4 करोड़ रुपये हो गया. Q1FY26 में कंपनी का PAT 19.1 करोड़ रुपये था. इस तरह देखा जाए तो कंपनी ने रेवेन्यू के साथ-साथ EBITDA और नेट मुनाफे में भी डबल-डिजिट ग्रोथ दर्ज की है.
कंपनी के मुनाफे में बढ़ोतरी के बावजूद EBITDA और PAT मार्जिन में सालाना आधार पर गिरावट आई है. Q1FY27 में EBITDA मार्जिन 8.4 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में ये 9.5 प्रतिशत था. इसी तरह PAT मार्जिन 5 प्रतिशत पर आ गया, ये Q1FY26 में 5.7 प्रतिशत था. यानी कंपनी की बिक्री और मुनाफा बढ़ा है. लेकिन, कुल बिक्री के मुकाबले कमाई का मार्जिन पिछले साल की तुलना में नीचे आया है. आने वाली तिमाहियों में निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि कंपनी मार्जिन में आई इस कमजोरी को किस तरह सुधारती है.
GRM Overseas के घरेलू कारोबार में ब्रांडेड सेगमेंट ने तिमाही के दौरान अच्छी रफ्तार दिखाई है कंपनी के ब्रांडेड घरेलू कारोबार का रेवेन्यू 25 प्रतिशत बढ़कर 116 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, अनब्रांडेड सेगमेंट में भी बिक्री में पिछले साल के मुकाबले दो गुना से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज की गई है.
विदेशी बाजारों में भी कंपनी के कारोबार में ग्रोथ देखने को मिली है. GRM Overseas के इंटरनेशनल बिजनेस में जून तिमाही के दौरान 7 प्रतिशत सालाना ग्रोथ (YoY) दर्ज की गई. कंपनी के मुताबिक, अलग-अलग जियो-पॉलिटिकल चुनौतियों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय कारोबार ने अच्छा प्रदर्शन किया है, आगे कंपनी मौजूदा विदेशी बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ कुछ चुनिंदा नए बाजारों में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है. इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने पर भी फोकस किया जा रहा है.
GRM Overseas की शुरुआत साल 1974 में राइस प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग बिजनेस के रूप में हुई थी. समय के साथ कंपनी ने अपने कारोबार का विस्तार करते हुए कंज्यूमर स्टेपल्स सेगमेंट में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाई है. आज कंपनी के राइस प्रोडक्ट्स 55 से ज्यादा देशों में बेचे जाते हैं. कंपनी के पास तीन राइस प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं और इनकी कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता करीब 4,40,800 मीट्रिक टन है.
GRM Overseas अपने प्रोडक्ट्स को अलग-अलग ब्रांड्स के तहत बाजार में उतारती है. इनमें 10X, Himalaya River और Tanoush जैसे ब्रांड शामिल हैं. इसके अलावा कंपनी प्राइवेट लेबल बिजनेस में भी मौजूद है. इस मॉडल के तहत कंपनी दूसरे कारोबारों और ग्राहकों के ब्रांड नाम से प्रोडक्ट्स तैयार करके उपलब्ध कराती है. इससे कंपनी को अपने ब्रांडेड कारोबार के साथ-साथ B2B और प्राइवेट-लेबल सेगमेंट में भी कारोबार बढ़ाने का मौका मिलता है.
कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल गर्ग के मुताबिक, GRM Overseas ने वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत सकारात्मक तरीके से की है. मैनेजमेंट का कहना है कि कारोबार के बढ़ते पैमाने का असर पहली तिमाही के प्रदर्शन में दिखाई दिया है. इसी वजह से रेवेन्यू के साथ EBITDA और PAT में भी सालाना आधार पर ग्रोथ दर्ज हुई है.