Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /GRM Overseas Q1 Results: घरेलू और विदेशी बाजार में GRM Overseas का जलवा, रेवेन्यू सालाना आधार पर 27.7% बढ़कर ₹427 करोड़ पहुंचा

GRM Overseas Q1 Results: घरेलू और विदेशी बाजार में GRM Overseas का जलवा, रेवेन्यू सालाना आधार पर 27.7% बढ़कर ₹427 करोड़ पहुंचा

GRM Overseas ने Q1FY27 में कुल रेवेन्यू 427 करोड़ रुपये दर्ज किया है. ये सालाना आधार पर 27.7 प्रतिशत बढ़ा है. वहीं, EBITDA 36 करोड़ और PAT 21 करोड़ रुपये पर पहुंचा है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 13, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:49 PM IST
GRM Overseas Q1 Results: घरेलू और विदेशी बाजार में GRM Overseas का जलवा, रेवेन्यू सालाना आधार पर 27.7% बढ़कर ₹427 करोड़ पहुंचा
Image Credit: Social media/X

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
घरेलू और विदेशी बाजार में GRM Overseas का जलवा, रेवेन्यू में तगड़ा उछाल
2
3
4
5