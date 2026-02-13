Ground Report : केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाल ही में भारत टैक्सी को लॉन्च किया था. भारत टैक्सी एक नया राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है. इसे कोऑपरेटिव मॉडल पर डिजाइन किया गया है. इसका मकसद उबर, ओला और रैपिडो से मुकाबला करने के लिए ड्राइवर-सेंट्रिक मॉडल देना है. फ़िलहाल भारत टैक्सी की सबसे बड़ी ताकत उसका ड्राइवर-ओनरशिप मॉडल है. कैब प्लेटफॉर्म्स ओला, उबर और रैपिडो में ड्राइवर्स से भारी कमीशन लिया जाता है. इससे उनकी कमाई पर बड़ा असर पड़ता है. जबकि भारत टैक्सी में कोई कमीशन नहीं लिया जाता है. लेकिन, अब भारत टैक्सी के वेटिंग चार्ज और किराये को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं.

इस रिपोर्ट में हमने उबर और भारत टैक्‍सी ऐप पर कैब सर्विस के किराये का रियलिटी चेक किया और ड्राइवरों से बात की. उदाहरण के लिए हमने मान लिया कि हमें नोएडा सेक्‍टर 16A फिल्‍म सिटी से नई दिल्‍ली स्टेशन जाना है. इसके बीच की दूरी करीब 15 किलोमीटर के आस-पास है. हमने बारी-बारी से दोनों ही ऐप पर किराया चेक किया. तो क्या पाया आपको बताते हैं

उबर (Uber) v/s भारत टैक्‍सी (Bharat Taxi)

भारत टैक्‍सी (Bharat Taxi)

भारत टैक्‍सी का नोएडा सेक्‍टर 16A, फिल्‍म सिटी से नई दिल्‍ली स्टेशन के लिए कैब का किराया 376 रुपये बताया. एसी के साथ छोटी कार का किराया 404, जबकि बिना एसी के किराया 376 रुपये बताया. ये कार 3 से 4 लोगों के लिए काफी है. वहीं प्राइम सेडान का किराया 433 रुपये बता रहा था. अगर आपको सिंगल जाना है और बाइक से जा सकते हैं तो इसके लिए 136 रुपये देने पड़ेंगे.

उबर का किराया भारत टैक्‍सी की तुलना सस्ता

हमें भारत टैक्‍सी की तुलना में उबर का किराया काफी सस्‍ता लगा. इसने छोटी कार में बैठकर फिल्‍म सिटी से नई दिल्‍ली स्टेशन के लिए 282 रुपये में पहुंचाने की पेशकश की. जबकि 475 रुपये में तो प्रीमियर सर्विस एवलेबल थी. बाइक से जाने का किराया बेहद सस्‍ता था; ये 112 रुपये से भी कम में पहुंचाने को तैयार था.

कीमत और सर्विस में सुधार की जरूरत

हमने भारत टैक्सी के ड्राइवर जितेंद्र से बातचीत कर इस नई सर्विस को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश की. उनका कहना है कि भारत टैक्सी का किराया कई बार ओला और उबर की तुलना में थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है. इसकी वजह से यात्री इसे ज्यादा प्राथमिकता नहीं देते. ज्यादातर लोग अब भी ओला और उबर को ही बुक करना पसंद करते हैं क्योंकि वहां किराया इसकी तुलना में किफायती और ऑप्शन अधिक मिल जाते हैं. जितेंद्र ने ये भी बताया कि भारत टैक्सी पर वेटिंग टाइम काफी लंबा होता है. कई बार राइड आने में काफी देर लग जाती है, इससे यात्रियों को परेशानी होती है. इसके उलट ओला और उबर पर गाड़ी जल्दी मिल जाती है और बुकिंग भी तुरंत कन्फर्म हो जाती है. जितेंद्र के मुताबिक, जब तक भारत टैक्सी अपनी कीमत और सर्विस में सुधार नहीं करेगी, तब तक उसे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा.

भारत टैक्सी में क्या है खास?

भारत टैक्सी एक ड्राइवर-ओन्ड कोऑपरेटिव है जिसमें हर राइड पर कोई कमीशन नहीं होता. वे ऐप इस्तेमाल करने के लिए एक फिक्स्ड डेली एक्सेस फीस (लगभग 30 रुपये) देते हैं. इसका मकसद ड्राइवरों को किराए का अधिक हिस्सा देना है. ये Uber और Ola से अलग है. उन प्लेटफार्म पर ड्राइवर कमीशन पर निर्भर रहते हैं.

कोई सर्ज प्राइसिंग नहीं

यहां एक ऐसी चीज है जो सबको पसंद है दूसरे राइड-हेलिंग ऐप्स के उलट जो बिजी घंटों या ट्रैफिक में किराया बढ़ा देते हैं. भारत टैक्सी कीमतें एक जैसी रखता है. चाहे रश आवर हो या कोई फ्लाइट पकड़नी हो, आपको पता होता है कि आपको कितना पेमेंट करना है. इससे रोज की राइड और एयरपोर्ट ट्रिप बहुत कम स्ट्रेसफूल हो जाती हैं.

एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ डील

भारत टैक्सी की एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ डील है. इसलिए अगर आप अक्सर सफर करते हैं, तो आपको एयरपोर्ट आने-जाने का किराया फिक्स मिलेगा. आखिरी मिनट में कोई सरप्राइज चार्ज नहीं मिलेगा.

दिल्ली पुलिस के साथ सेफ्टी फीचर्स

अभी के हालात में सेफ्टी बहुत जरूरी है. दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर भारत टैक्सी ने पैसेंजर की शिकायतों को संभालने के लिए 35 स्पेशल बूथ बनाए हैं.